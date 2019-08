INAUGURA ALCALDE MARICAL ALVARADO FORO REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS

Compartir ! tweet





Para Cajeme, para Sonora y para el país el agua es un bien estratégico para el desarrollo y el derecho inalienable para la sobrevivencia y el sostenimiento de la humanidad, indicó el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado al inaugurar el Décimo Primer Foro Regional para la Construcción de una Nueva Ley General de Aguas; mismo que tiene como fin recopilar ideas que puedan plasmar la realidad que se vive actualmente en México en lo que se refiere al recurso hídrico.

«Particularmente este foro, reviste un gran valor para Cajeme y Sonora porque representa una magnífica oportunidad para trazar una ruta hacia la formulación e implementación de una política hídrica que se sacuda de los intereses egoístas, financieros y mercantiles de grupos económicos poderosos, nacionales e internacionales, que ha impuesto su agenda de negocios, tal como si el agua fuera una mercancía y no un bien estratégico para el desarrollo sostenible», manifestó Mariscal Alvarado.

Agregó que no es una ocurrencia que en la Agenda 20-30 de las Naciones Unidas se contemple el recurso agua como elemento central, entre los principales objetivos, para el desarrollo sostenible de los pueblos, para la construcción de la vida de los ecosistemas marinos y terrestres, así como para garantizar la autosuficiencia alimentaria.

El Presidente Municipal de Cajeme reiteró que el acceso el agua, es un derecho humano, del que se ha establecido también el derecho a un medioambiente sano; por las mismas razones, dijo, la alimentación también es un derecho constitucional.

El Alcalde opinó que sólo se justifica el traslado de agua de una cuenca a otra cuando hay una cuenca con exceso de agua; «la del Río Yaqui no tiene exceso de agua, es apenas sustentable, por lo que no se justifica trasladarla de la cuenca del Río Yaqui hacia otro lado. Por otra parte, deben desarrollarse proyectos en las cuencas que sí tienen exceso de agua, por ejemplo, las que están contemplando en el PLHINO, que consiste en trasladar agua de las cuencas que tienen excedente hacia las que tienen necesidad de más agua.

En este sentido, añadió que el Ayuntamiento de Cajeme está haciendo lo propio, con la ampliación de la planta potabilizadora número 4 y el proyecto de construcción de la planta potabilizadora para Villa Bonita, Pueblo Yaqui y áreas rurales para garantizar la suficiencia de agua potable, por lo menos, para los próximos diez años.

En el evento promovido por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, participaron los legisladores Federales Feliciano Flores Anguiano, Presidente de dicha comisión; Jorge Russo Salido, Wendy Briseño Zuloaga y Heriberto Aguilar Castillo; así como Jorge Guzmán Nieves, en representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

También estuvieron presentes, el Presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Jesús Miguel Anzaldo Olea; el Director de Cuenca Noroeste de la CONAGUA, Jesús María Martínez Rodríguez, el Presidente del Distrito de Riego del Río Mayo, Cesar Granich Duarte, el Asesor del DDRY, Alejandro Olea Guereña, así como las Alcaldesas de Navojoa y San Ignacio Río Muerto, María del Rosario Quintero Borbón y Patricia Zulema Magallanes Lugo, respectivamente, entre otros.