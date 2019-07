REGULARIZAR Y PROFESIONALIZAR AL CUERPO POLICIAL, PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL

Compartir ! tweet





Como parte de la regularización y profesionalización que realiza el Ayuntamiento de Cajeme en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para poder acreditar al 100 por ciento del cuerpo policial, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional retiró el armamento a aquellos elementos que no están acreditados y no cuentan con la licencia colectiva.

El Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Francisco Cano Castro, dio a conocer que, gracias a estas acciones, el personal operativo que trabajará en las calles, serán agentes acreditados y con la capacitación correspondiente para dar un servicio de calidad a los cajemenses.

“Desde que iniciamos la administración municipal, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, ha sido muy insistente para que trabajemos en regularizar y profesionalizar a toda la corporación, es por ello que, en los últimos meses hemos trabajado arduamente para que la ciudadanía tenga policías de calidad y altamente capacitados”, expresó.

Destacó que, aquellos elementos que no puedan portar arma, tendrán el derecho a ser reevaluados con el fin de poder acreditarse antes del mes de septiembre, mientras tanto, trabajarán en áreas de vialidad y de vigilancia en sectores diversos.

Cabe señalar que, aquellos policías que no sean acreditados antes de la fecha estipulada, no serán dados de baja de la corporación, por lo que van a recibir la capacitación necesaria para el uso de armas no letales y de esta manera puedan trabajar en ciertos espacios que brinden mayor seguridad a la sociedad.

Durante el operativo, estuvo presente el Mayor Erwin Romero Salcedo, perteneciente a la Cuarta Zona Militar, acompañado del comisario Francisco Cano Castro.