Politica Regional

Compartir ! tweet





Que Alfonso Durazo va a Gobernación relevando a Olga Sánchez Cordero, que está «enferma»

Llama la atención esa posibilidad de rescatarlo de una posición que lo ha llevado de tumbo en tumbo

Durazo se sentiria mas relajado, y que mejor para AMLO que requiere de un buen estratega politico

En lo local, ganan o pierden los Duracistas? Por supuesto que ganan; y mas seguros rumbo al 2021

En el altiplano azteca, concretamente por rumbos de Palacio Nacional, se hablaba ayer de la supuesta e inminente salida de Alfonso Durazo Montaño de la Secretaria de Seguridad Pubica y Protección Ciudadana para hacerse cargo de la Secretaria de Gobernación, ésto ante la renuncia ya presentada por Olga Sánchez Cordero por motivos de salud.

La version incluye que en lugar del oriundo de Bavispe está listo para rendir protesta el general de brigada diplomado de Estado Mayor Presidencial, Pedro Escalera Covian, quien actualmente cumple su papel como comandante de la 30 zona militar con sede en el estado de Tabasco y a quien el Presidente le tiene mucha confianza.

Además del anuncio de la creación de un estado mayor policial que tendria como jefe del estado mayor al general de brigada diplomado de estado mayor, Inocente Prado López, actualmente de la 17 zona militar con sede en el estado de Queretaro, asi que todo estaria listo para esos cambios, que pudieran darse a conocer anoche martes.

De esto nos llama la atención esa posibilidad de rescatar a Duraz Montaño de una posición que lo ha llevado de tumbo en tumbo, sobre todo cuando este tiene ya ese sueño de convertirse en un cardenal presidenciable por lo cual le caeria muy bien irse a la Segob, con el agregado de que lo de policia no se da en él, pero si en esto del manejo politico

Por otro lado igual inquieta el hecho de que la Seretaria de Seguridad Publica y Protección Ciudadana pueda quedar en manos de un militar, digo, tanto se habla de la militarizacion de las fuerzas de seguridad publica, que esto solo viene a fortalecer esta teoria, pero en momentos tan graves en seguridad publica, pues mas que nunca urge mas mano dura.

Ahora bien, ayer tarde mi asesor politico de cabecera, me decia que ya estando en Gobernación, Durazo se sentiria mas relajado animicamente, y que mejor para Andrés Manuel López Obrador que requiere de un buen estratega politico, pues ante la inoperancia de Olga Cordero, Marcelo Ebrard ha tenido que entrar en acción en una especie de bombero politico.

Ahora bien, en lo local, ganan o pierden los duracistas? Por supuesto que ganan, empezando porque su amigo y jefe politico AMLO estará mas concentrado en los asuntos politicos que tienen prioridad para él, y en una de estas hasta le da mas facultades o poder, asi que Sonora y sus amigos ganan, y en una de estas hasta quita a Jorge Taddey del trono de Superdelegado.

Entre los sonorenes que ganarian con ese posible cambio del de Bavispe, está el cajemense Andrés Salas Sánchez, actual Director Administrativo de la susodicha Secretaria de Seguridad Publica y Protección Ciudadana, quien entre otras responsabilidades dentro de ese cargo está el de la recepción y control de bienes asegurados por la propia SSPPC, que no son pocos a lo largo y ancho del pais.

Mientras tanto, excelente noticia dio a conocer el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras Pérez, ya que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno federal debe restablecer la entrega de recursos correspondientes al Fondo Minero.

Ante ello, el Gobierno federal deberá derivar 400 millones de pesos para que sean aplicados de forma directa por ayuntamientos que interpusieron un recurso de controversia contra las reglas de operación de dicho fondo.

Excelentes noticias para municipios como Caborca, Cucurpe, Cananea, Sahuaripa, La Colorada, entre otros, ya que dispondrán de lana adicional para aplicarla exclusivamente en la ejecución de obras de beneficio comunitario.

Por lo demás, a partir de este miércoles inicia el grueso del período vacacional de la mitad del año para la burocracia de los tres niveles de gobierno, aunque en el caso del Federal desde hace meses están tirados en la hamaca, pero que en lo referente a lo que a nosotros toca, el Estado y el Ayuntamiento, nos deja en la inopia informativa y con abierta provocación para que apliquemos la política espejo.

De hecho ya son varias colegas y colegos que se reportan tirando barra en diversas partes del país, que en lo que respecta a este reportero, recurriremos a la tradicional excusa: no tengo para quedarme, menos tengo para irme, confiando en todo caso que haya material informativo que nos de temas para columna, porque si no, al menos le entraremos a la contemplación pasiva.