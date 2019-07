Marea Brava

Compartir ! tweet





INCOMODA A Javier Lamarque Cano, la respuesta que dio el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, sobre su postura de insistir por el Libre Tránsito para los cajemeses y la toma de casetas de peaje en la entidad…- Sobre este tema, Lamarque Cano, dijo que no bajará la guardia para que los cajemenses no paguen la caseta de peaje. Andrés Manuel, no se anduvo con rodeos y expuso, “No se podrá, porque estamos cuidando las finanzas públicas…- !!NO TE AFERRES LAMARQUE!!.

DETIENEN A SECUESTRADORES EN HUEHUETOCA, MEXICO…- Lo malo es que eran de la GUARDIA NACIONAL. Así que esperanzas que nos ayuden en el ataque a la Delincuencia Organizada. No sé si se les hace poca la paga que les da la federación, o de plano son delincuentes con charola…- Los elementos detenidos son: Diana Paola Medina Meléndez de 23 años, misma que fue identificada como Policía Militar en activo, perteneciente al 20 batallón de la Guardia Nacional (San Miguel de los Jagueyes. Mex.)

Eduardo Flores

INCOMODA A Javier Lamarque Cano, la respuesta que dio el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, sobre su postura de insistir por el Libre Tránsito para los cajemeses y la toma de casetas de peaje en la entidad…- Sobre este tema, Lamarque Cano, dijo que no bajará la guardia para que los cajemenses no paguen la caseta de peaje.

Andrés Manuel, no se anduvo con rodeos y expuso, “No se podrá, porque estamos cuidando las finanzas públicas…- La Cuatro Carriles es una carretera concesionada a Banobras y los sonorenses seguirán pagando su peaje…-

Si sigue insistiendo sobre este tema el Diputado Federal, Javier Lamarque, podría ganarse un OSCAR e irse a su casa a terminar su vejez en el porche de su casa. NO RETES A LA PRIMERA FIRMA DEL PAIS…- Si dijo que no, es porque así será…- como dice la canción…- !!NO TE AFERRES!! ……………..-

LA SUPUESTA RENUNCIA DEL COMANDANTE RAMON MANCILLA MACEDO, agarró por sorpresa a toda la tropa de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Publica PESP, pues nadie se esperaba esto, aun cuando los tiempos no son propicios para tomar una decisión tan descabellada, porque es cuando más se le necesita al frente de la corporación policiaca…- ¿Qué le pasaría para haber renunciado tan de repente?…- ¿Le tendrá miedo a lo que viene? …- Como sea y como haya sido, aun así renuncie a su cargo, la GUARDIA NACIONAL, hará su papel y de verse involucrado en algún ilícito con los grupos del crimen organizado, podrá ser requerido a la instancia que corresponde…- Espero y su renuncia sea por cansancio y no por compromiso…- CADA QUIEN………….-

ESPEREMOS y el encargado de despacho Néstor Manuel Plascencia, continúe con los operativos para salvaguardar la integridad de las familias sonorenses…- Entiendo que el servicio de la Policía Estatal no es nada fácil en estos tiempos tan difíciles para todos, pero con la responsiva de cada uno de los mandos de la PESP se refuercen los operativos de manera puntual en cada una de las zonas de los municipios de Sonora…- SUERTE PARA TODOS……………..-

DETIENEN A SECUESTRADORES EN HUEHUETOCA, MEXICO…- Lo malo es que eran de la GUARDIA NACIONAL. Así que esperanzas que nos ayuden en el ataque a la Delincuencia Organizada. No sé si se les hace poca la paga que les da la federación, o de plano son delincuentes con charola…- Los elementos detenidos son: Diana Paola Medina Meléndez de 23 años, misma que fue identificada como Policía Militar en activo, perteneciente al 20 batallón de la Guardia Nacional (San Miguel de los Jagueyes. Mex.)…- el otro es Atilano Meléndez Martínez de 26 años de edad…- el tercer detenido es Jorge Luis Barrón Graciano, de 25 años, posteriormente fue identificado como Cabo motociclista en activo al 19 batallón de la Guardia Nacional y Everardo Sánchez Rodríguez de 28 años, identificado como Cabo en activo al 20 batallón de la Guardia Nacional (San Miguel de los Jagueyes.

Todos ellos fueron turnados al Agente del Ministerio Publico por el delito de secuestro contra Ernesto Pérez Arellano de 14 años de edad, quien había sido privado de su Libertad el 18 de Junio del 2019 en la comunidad de la Molonga Municipio de Petatlan Guerrero……- ASI COMO PUES…- NO HAY ORDEN……………- NO PUEDE SER CIERTO…-

Ahora resulta que Bancos Extranjeros poseen derechos sobre aguas de Baja California Sur…- Las concesiones de agua otorgadas a instituciones bancarias suma un derecho de aprovechamiento anual de 1.9 millones de metros cúbicos…- CONAGUA, tiene muchas cosas que aclarar sobre estas concesiones, pues debe dar nombres de quien o quienes fueron los maquiavélicos que se hicieron de grandes fortunas, vendiendo las Aguas Nacionales de México…- HABER SI NO DICE. Yo tengo mis datos……………- VAMOS DE MAL EN PEOR……………….-

EL ALCALDE Sergio Pablo Mariscal Alvarado, opina que la federación debe investigar a fondo el derrame químico que ocasionó el Grupo México en las Playas del municipio de Guaymas. Esto es un asunto grave y debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, pues pone en riesgo la atracción turística, sector Hotelero, sector restaurantero y pesquero del Puerto de Guaymas, entre otros sectores que sirven como proveedores a este importante puerto turístico del sur de Sonora……- NADIE PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, GRACIAS A MIS LECTORES, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71