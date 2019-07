Atiende Secretario a vecinos de Jitonhueca por problema de Agua Potable

Compartir ! tweet





Etchojoa, Sonora. 16 de Julio.- La voluntad del presidente Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela siempre será darle solución a las demandas más prioritarias, y más cuando se trata del vital líquido como lo es el agua, afirmó Jesus Octavio Sandoval Valenzuela Secretario del Ayuntamiento durante reunión con familias de la comunidad de Jintonhueca perteneciente a la comisaría de Chucarit en las inmediaciones del palacio municipal.

El C. Mercedes Aguilar Ramírez, Comisario de Desarrollo Social de Chucarit en nombre de las familias, expuso que cuentan con más de dos años de no tener agua potable, por ello pidió a las autoridades municipales se aboquen a esta demanda social, ya que en todo momento se requiere el agua para consumo Humano.

Indicó que ya las familias se desesperaron al no tener el vital líquido y más en estos días de verano que más se ocupa.

Jesús Octavio Sandoval Valenzuela dijo que no se abastecen de agua potable por la tubería que se encuentra colapsada de manganeso, pero se va trabajar en este problema añejo, ya que todas las familias merecen tener agua potable.

Comentó a las familias que al momento de iniciar con los trabajos se va formar un comité del pueblo para que supervisen la Obra de la introducción de tubería y quede en perfectas condiciones.