PC y bomberos llevan platicas preventivas en clausura del campamento de verano en la Lázaro Cárdenas

HUATABAMPO.- Teniendo un cierre agradable y de conocimientos, esto en los cursos de verano que se ofrecieron en el centro comunitario ubicado en la colonia Lázaro cárdenas y que el ITSON está coordinando, los niños asistentes pudieron refrescarse un poco.

Pastor Eduardo Salomón Lizárraga, director de protección civil y comandante de bomberos, mencionó que fueron invitados por el personal del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y fundación Borquez Schwarzbeck A.C., quienes están de encargados de dicho inmueble.

Señalando que se llevaron pláticas de prevención de incendios bajo el programa «mis primeros pasos en la prevención de incendios», mismo que también se imparte en los jardines de niños a escuelas primarias, en donde se les explica lo básico para prevenir siniestros en el hogar.

“Les enseñamos cómo protegerse en un incendio qué es lo que tenemos que hacer en la casa, establecer un plan de emergencia, así como no jugar con el encendedor, cerillos y veladoras, identificar los materiales o cosas que les pueden hacer daño”, comento.

También se les enseña cómo actuar en caso de que se llene de humo un cuarto, ir gateando para buscar la salida si se prenden sus ropas no tienen que correr, protegiendo su cara, tirarse al piso y rodar hasta sofocar las llamas, así como agarrar un trapo húmedo y ponérselo en las vías respiratorias.

Estos son algunos aspectos de los siete pasos de la prevención de incendios, así como la identificación también de los sistemas de detección de humo, aplicándose estas medidas no solamente en el hogar, sino también en cualquier parte que se encuentre.

Buscando además la salida más próxima, ya sea por las puertas o ventanas, abriéndolas si es posible para que se ventile el lugar donde se presente el siniestro, logrando con ello salir sin lesiones, teniendo a bien enseñarles todas estas indicaciones desde pequeños para que se las graven en la mente y actuar en cualquier momento.

Al finalizar la clausura del curso de verano, niños, padres de familia e instructores, disfrutaron de un baño para mitigar el calor, saliendo el agua desde la bombera, así como dar un paseo por las calles de los alrededores, en donde los presentes tuvieron la experiencia de lo que es ir arriba de un vehículo, al momento de acudir a un llamado. #EstamosTrabajando