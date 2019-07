Politica Regional

Compartir ! tweet





En Sonora hay unidad y vamos a meter profundo la raíz de la 4T: Taddei Bringas

“Alfonso Durazo construyó esto, es una persona muy cercana al Presidente”, afirma

Se vale que quiénes estén inconformes o tienen aspiraciones las manifiesten, señala

No va ser fácil repetir el gran tsunami del 2018 pero se trabaja en eso, hay tiempo, reconoce

De cara a la convocatoria para renovar la dirigencia estatal de Morena, en agosto próximo, hay unidad y no división como percibe una parte de los sonorenses, e incluso en el interior de su partido, Morena, aseguró el delegado de los programas del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei Bringas.

Objeto de duras críticas de Gerardo Murrieta Romero y la delegada de Sedatu en el estado, Petra Santos Ortiz, el llamado “super delegado” del gobierno federal mostró su total desacuerdo con los señalamientos de los inconformes, resultando excelente esta entrevista de Oscar Castro y Claudio Tiznado en Dossier Político.

Entrevistado en la oficina de Dossier Político, el también académico universitario, dijo que a esos que lo critican «hay que preguntar su contribución, qué hicieron, cómo trabajaron… Pero, bueno, se vale y se vale también que la prensa con algunos compromisos magnifique o le de voz a esos personajes y se haga ver justamente lo que me dices, se ha percibido: que hay una gran crisis adentro.

“Ea es parte de la estrategia, los de enfrente no se meten -gobierno estatal y partidos opositores-, ellos mandan luces y reflectores a personajes que habría qué ver su compromiso real», cuestionó el representante de AMLO en la entidad”.

“No hombre, no hay nada de eso, en Morena hay unidad, hay coordinación, hay vinculación y hay una rica diferencia de visiones y opiniones entre todos nosotros y tenemos los mecanismos para procesarlas y las estamos procesando». Pero de cualquier manera se vale que se manifiesten públicamente ese tipo de inconformidades por aquellos que tenían o tienen algún tipo de aspiraciones.

Se vale que quiénes estén inconformes o que tenían o tienen aspiraciones las manifiesten, que se expresen, lo importante es ahora la unidad, estamos ahorita en muy buen momento del partido y los morenistas, con todo y que tenemos diferencias y diferentes protagonistas», subrayó,

«Pero nos debemos permitir llevar a buen término las cuestiones y diferencias. Yo insisto, se vale que haya diferencias y disidencia, nos pasamos 50 años en la disidencia, malo sería que ahora no aceptáramos que alguien esté inconforme con todo, pues sería negar nuestra esencia y estamos en la confianza de que tenemos la capacidad de procesar las diferencias y vamos a salir adelante».

En la entrevista exclusiva concedida al portal de Dossiser Político, Taddei Bringas habló largo y tendido de todos los temas que se le preguntaron por parte del director Oscar Castro Valdez y el periodista Claudio Tiznado.

Aunque reconoció que si ha habido ciertos inconvenientes entre los mismos funcionarios y actores políticos emanados de Morena desde que se alcanzó el poder en la elección constitucional pasada, las diferencias se han ido puliendo poco a poco.

Ahora que está en puerta la próxima elección interna para elegir al sucesor de Jacobo Mendoza, señaló, solicitando a todos los delegados de Programas del Bienestar, así como a los mismos «ciervos de la nación» que son los que tienen contacto directo con los beneficiarios de algún tipo de apoyo federal, que se mantengan al margen y se conserve una distancia de los procesos internos de ese partido.

A continuación, se presenta la entrevista:

Luego de los cambios a la administración pública federal al constituirse los llamados «superdelegado», entes convertidos en una especie de factótum, ¿cuál es la postura del super delegado del gobierno federal en el estado, respecto a la convocatoria que viene en agosto para elegir al nuevo presidente de Morena en Sonora?

Es probable que por cierta posibilidad de gestionar algo tenga yo alguna incidencia, pero te lo digo y además creo que no debo perder esa esencia, yo respeto al diputado de la región más humilde o alcalde, somos entidades autónomas distintas, entonces hablamos de tú a tú, eso es lo primero a reconocer, que somos pares aun cuando haya diferentes responsabilidades, entonces de mí no vas a encontrar alguna indicación a alguno de ellos o lo que vas encontrar es respeto a su investidura como cualquier alcalde.

Qué indicación le has dado a quienes trabajan a tu alrededor desde el gobierno federal en Sonora…

La indicación que le hemos dado a la gente, a los delegados regionales e incluso a los «ciervos de la nación» es que mantengamos distancia de la cuestión interna del partido, es probable que se tensen las cosas, es normal en una competencia y nosotros como gobierno federal vamos a tener buena relación y estar seguros de identificarnos con el equipo que encabece los esfuerzos de Morena, por ello no es conveniente que participemos o nos involucremos con grupos.

“Nosotros somos representantes del gobierno de la República, somos representantes del Presidente AMLO y somos gobierno para el PRI, PAN y todos los partidos y no nos interesa de donde vienen y para donde van, y la intención muy clara es no meternos en el proceso interno, claro habrá roces y nos involucrarán es normal, nos han pedido cosas, nos comunican, nos dicen, y nosotros agradecemos que nos informen o nos digan pero no vamos a meternos en eso, creo que la sana distancia que mantengamos va ayudar en el proceso de elección”..

En lo que se refiere a la vida interna de Morena no vemos al gobierno del Estado muy enfrascado en poner piedras al proyecto de AMLO en Sonora, lo vemos más bien al interior de tu partido con «algunas tribus» muy activas, al menos esa es nuestra percepción, cuál es tu opinión al respecto…

Se cometería un grave error si se vuelve a las tribus del PRD una experiencia nefasta, una mala experiencia para la izquierda y el País; no pudimos avanzar porque las tribus querían ganar y ganar en el corto plazo y entonces se dieron cuenta que perdiendo ganaban, se hizo un desastre en el PRD, pero aquí esto es al revés, Morena surge y llega a ser gobierno, somos gobierno, hay diferencias obviamente, pero están bien procesadas al interior.

Entonces hay ese tipo de cuestiones que se están viendo que nosotros entendemos, pero te hablo de 2, 3, 4 cosas, el domingo antepasado tuvimos una reunión de todos los diputados federales, locales, alcaldes, el partido y yo como delegado aquí en Hermosillo y hemos conformado una coordinación para ver ese tipo de detalles..

Como tú sabes se han dado ciertas críticas y fuertes entre personajes de Morena, como por ejemplo el jefe de la SRE señalando a la alcaldesa de Hermosillo, ahora lo que pasó con Petra Santos que salió de Sedatu e hizo ruido, y más reciente Gerardo Murrieta hizo fuertes declaraciones hacia tu persona…

Respetamos lo que diga cada quien, y se vale que cada quien haga su lucha desde su instancia, de su trinchera, no hay ningún problema adelante con eso. Yo creo que las criticas y divisiones se dan en función de las fuerzas, todo mundo tiene derecho a señalar a quien sea y que nos sigan señalando no hay problema.

¿Entonces?…

Se vale que quienes estén inconformes o que tenían aspiraciones de otro tipo las manifiesten, las expresen lo importante a manera estructural, integral, es tener unidad, estamos ahorita en muy buen momento con todo y que tenemos diferencias y que hay diferentes protagonistas, pero hay una instancia de coordinación que nos permite llevar a buen término las cuestiones.

“Y yo insisto se vale que haya disidencia, nosotros nos pasamos 50 años en la disidencia, malo sería que no aceptáramos que alguien esté inconforme con todo, o sea, malo el día que no haya disidencia o contradicciones sería negar la esencia y estamos en la confianza de que tenemos la capacidad de procesar las diferencias y vamos a salir adelante”.

Así lo hicimos en 2018, marzo, abril estaban los problemas de las elecciones de candidatos y lo sacamos bien. La gente de la izquierda es gente noble, abnegada, es increíble las muestras de generosidad que se vieron, de compañeros que ya la tenían en la bolsa y que a través de una negociación aceptaron las distribuciones y la lealtad de los compañeros y el compromiso con el proyecto.

“Y además, como te digo, Alfonso Durazo construyó esto, es una persona muy cercana al Presidente que tiene una fuerte incidencia en toda la estructura en Sonora y que es muy respetado pero además hay un liderazgo muy fuerte, muy consecuente de AMLO.

En efecto, Sonora tiene un ciclo de 60 años de 1967 al 2015 donde producto de la lucha que se dio particularmente por nuestros profesores y los estudiantes universitarios emerge el PAN que gana la primera ciudad capital y además en las sucesivas elecciones va siempre en crecimiento su influencia, y luego los triunfos de personajes -Pelón Rosas- que algunos de ellos se ha considerado que ganaron las elecciones.

En 1997, 2003, 1985, pero en 2009 finalmente esa corriente de la derecha sonorense llega al poder y creo que hay una debacle y se cierra un ciclo que dura 50 años, pero en el auge de ese ciclo es donde nosotros tratamos de abrir cancha para la izquierda.

Entonces, en el 2006 la idea era presentar propuestas, opciones, que se viera que la gente que estaba en el proyecto de AMLO tenía posibilidades de hacer un buen gobierno. Logramos una votación alta para nosotros, pero poco significativa en el contexto de la elección, que era una disputa justamente entre PRI y PAN.

Había propuestas, esa era la idea, presentarnos como una opción del País, aquí la estrategia fue -presentar- una opción seria, estaba Alfonso Durazo a la Senaduría. Crecimos, sostenemos que ganamos la elección, no se quiso hacer compromisos con otros grupos.

Un año antes de la elección de 2018 estuvo en la oficina de Dossier Político Alfonso Durazo, y le preguntaba sobre sus expectativas en ese momento y me decía que eran igualar o rebasar la elección de 2012… qué sucedió en Sonora, ¿una molestia generalizada con Padrés, e impotencia ante el nuevo gobierno federal y un AMLO que viene arrasando, subiendo y subiendo… ¿Qué pasó en Sonora?

Yo hablaba de que Alfonso Durazo entendió muy bien el momento y justamente creo que es el que ha construido esta situación en Sonora porque pueblo por pueblo con reuniones por barrios con poca o mucha gente, pero estuvo insistente y persistente de lograr eso, me parece que coadyuvó a nuestro triunfo el agotamiento del ciclo del PAN, es decir, es parte de la crisis y la decepción, o sea, hubo 43 años cuando la gente decía: el PAN puede, hasta que llega al poder.

Hay quienes dicen que es muy rápido el ascenso de Morena…

Yo creo que estamos hablando de una transformación, lo ha dicho AMLO en repetidas ocasiones, La Independencia, La Reforma, La Revolución, que curiosamente son procesos que duraron enfrentados entre 10, 12 y 13 años que hubo un periodo violento. Nosotros tuvimos justamente 13 años para llegar a la transformación e iniciar; aquellos procesos tardaron en consolidarse.

Tienes que darle a Sonora un buen gobernador o gobernadora, diputados y alcaldes; y a AMLO diputados federales…

No va ser fácil repetir el gran tsunami del 2018 pero se está trabajando en eso hay tiempo, hay esa coordinación con un gobierno federal fuerte y se están acomodando también las cosas, los deslindes necesarios, creo que ahí va caminando la cosa en ese sentido.