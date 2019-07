Pone en marcha Gobernadora programa “Identidad Sonora”

Compartir ! tweet





* Brinda certeza jurídica a personas que nunca han tenido un acta de nacimiento

* Don Mauro Gómez, después de 92 años, cuenta ya con este documento oficial

Hermosillo, Sonora; julio 14 de 2019.- 92 años pasaron para que Don Mauro Gómez Rosales tuviera por primera vez su acta de nacimiento en sus manos, ya que nunca fue registrado ante el Registro Civil, hasta hoy que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano le entregó este documento.

Él es uno de los beneficiados del programa Mi Derecho a Tener Derechos “Identidad Sonora”, que puso en marcha hace unos días la gobernadora Pavlovich en la comisaría Miguel Alemán, convencida de lo esencial que es para una persona contar con este documento oficial.

Visiblemente emocionado, Don Mauro agradeció la entrega de este documento que le abrirá nuevas oportunidades y acceso a programas de apoyo, así como a tener seguridad jurídica de su identidad.

“Identidad Sonora” se inició en la comisaría Miguel Alemán, y el objetivo es llevarlo a otras comunidades rurales, debido a que se estima que alrededor de 3 mil personas en el estado no cuentan con este trámite oficial ante el Registro Civil.

En Miguel Alemán habita población de diversas etnias de Sonora y otros estados de la República, así como grupos de migrantes que llegaron en busca de una mejor oportunidad, ahí es donde la gobernadora Pavlovich inició este programa, que en su primera edición benefició también a la comunidad de Punta Chueca.

A través de este documento oficial, subrayó Pavlovich Arellano, se da a las personas el derecho universal de identidad, que da pie para que los sonorenses puedan acceder a distintos programas y apoyos de los tres niveles de gobierno, así como la ayuda que ofrecen instituciones de la sociedad civil organizada y organismos privados.

“Cuando uno tiene un nuevo comienzo, tiene su documento de quién es, de dónde viene, cuándo nació, dónde nació, es otra persona y tiene derecho a muchas otras cosas, por eso el nombre de este programa me gusta mucho Derecho a Tener Derecho, eso es lo que ustedes van a tener después de tener esa acta de nacimiento, poder estar en Seguro Social, poder inscribir a sus hijos en la escuela, poder transitar libremente, poder tener acceso a pensiones, a muchas cosas, a salud, que cuando uno no tiene eso, pues no vive una vida completa”, enfatizó.

La titular del Ejecutivo en Sonora reconoció al equipo del Registro Civil que dirige Ulises Cristópulos Ríos, por la labor que realizan en conjunto con Bernardette Manríquez Durón, integrante de la asociación civil Sonora Adelante y responsable del programa Mi Derecho a Tener Derechos, al cual el Registro Civil se suma con el lema “Identidad Sonora”, para llegar a toda persona que carezca del acta de nacimiento, un documento que garantiza certeza jurídica.

Cristópulos Ríos detalló que en esta ocasión entregaron 430 actas de nacimiento a niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad de Miguel Alemán y Punta Chueca, como punto de partida para llegar a la meta de ser el estado pionero en brindar identidad a todos sus habitantes.

“Este programa se trata de darle identidad, es decir, acta de nacimiento, a todas aquellas personas, en el caso de Sonora, que por algún motivo no tienen acta de nacimiento y por lo tanto no tienen la identidad, que es un derecho universal y primordial, pero aparte es un derecho llave porque te abre las puertas de otros derechos”, destacó.

El funcionario estatal añadió que continuarán trabajando en la comisaría Miguel Alemán, con las etnias Yaqui, Mayo, Seri; y en todas las comunidades rurales de Sonora, que es donde más se requiere este programa; se estima, añadió, que alrededor de 3 mil personas en la entidad carecen de su acta de nacimiento, a quienes se les apoyará con este documento oficial, aunque sean de otro estado, ya que así lo instruyó la gobernadora Claudia Pavlovich.

Presentes: Margarita Ibarra Platt, fundadora de Sonora Adelante A.C; Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora; Miguel Pompa y Víctor Guerrero González, secretarios de Gobierno y de Educación y Cultura; respectivamente; Yalia Salido Ibarra, coordinadora ejecutiva del ISIE e Iris Sánchez Chiú, secretaria general del Sindicato Campesino “Salvador Alvarado.