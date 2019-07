Marea Brava

Compartir ! tweet





Eduardo Flores

“EL PROXIMO AÑO tomaré la decisión de mi vida para inscribirme en una nueva corriente política, por lo pronto ya presente mi renuncia al PAN-Cajeme y esperare el mejor proyecto del 2021 para sumarme a él”…- “Todos los aspirantes a un puesto de elección, nada tienen que ver con mi manera de pensar, pues jamás he entregado un aval a aquellos que se anuncian como gentes de mi grupo”…- ESTO ME LO DIJO Don Jesús Félix Holguín, disfrutando de un rico Café en su compañía, en el restaurant del Hotel Yori Inn…- Así como lo lee usted, mi estimado lector.

Son bastantes los militantes del Partido Acción Nacional que buscan una posición al interior del partido, argumentando que son gente de Chuy Félix, lo cual resulta casi imposible ser cierto, pues todos los acuerdos y posiciones que pudieran ofrecer el PAN, están centralizadas desde hace tiempo…-

ES MUY CIERTO, que hay negociadores políticos en cada uno de los partidos de Sonora, pues ya son algunos que se arriman al empresario Félix Holguín, para ofrecerle las siglas de otros partidos, a lo cual Don Jesús, ya tomó la decisión de esperarse para el próximo año, para analizar el mejor proyecto que se ocupa para sacar adelante a Sonora y al Municipio de Cajeme….- POR LO PRONTO, analiza la posibilidad de ir como Independiente, o, por MORENA, ya que algunos actores políticos de este último partido, se le han acercado para invitarle a que opine sobre el avance de MORENA por Cajeme y el resto del País, a lo cual se reserva la opinión, pues cree que todos traen sus programas de trabajo bien estructurados para beneficio de la gente, aunque reconoció que algunas veces las cosas no resultan como uno se lo espera, y es por ello, que se ocupa trabajar en equipo con pura gente de buen perfil, y lo más importante, que sean leales a la embestidura de sus partidos políticos………-

POR CIERTO, MUCHAS Felicidades por su cumpleaños a Don Jesús Félix Holguín, quien probablemente prepare algo para sus amigos…- POR OTRA PARTE, me encontré con el Empresario-regidor Independiente, Ing. Rodrigo Bours Castelo, a quien vi de muy buen humor, pues dice le divierte todo lo que aparece por Redes Sociales, como es el caso del Regidor de MORENA, Juan Cota, a quien ponen como un discípulo más de Bours Castelo, por parte de un grupo de personas que se dedican a fabricar MEMES a favor del mejor postor, y claro está, que a las personas que el Regidor acusa por esta pesada broma, tienen nombre y apellido, pero, eso yo me lo reservo, porque no soy nadie para juzgar el trabajo de otros…-

LA LIBERTAD DE EXPRESION es permitida, siempre y cuando, se dé con el respeto que establece la Nueva Ley en Periodismo……- MI OPINION MUY PERSONAL…- Rodrigo Bours Castelo, ya se ganó la fama que él quería al interior de esta administración municipal, pues todo mundo opina que las críticas que se hacen contra Sergio Pablo Mariscal, es obra maquiavélica de este regidor, porque cada vez que un regidor levanta la mano para pedir la palabra en sesión de Cabildo, voltea a verle, como si en realidad le pidiera permiso para atacar al edil cajemense…- CRIA FAMA Y ACUESTATE A DORMIR……………-

PROPUSO ALCALDE ESTRATEGIAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO…- En la vigésima tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASE), promovida por el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado propuso 15 acciones estratégicas tendientes a prevenir y erradicar la violencia familiar y de género; además anunció la entrega de dos unidades policiales especializadas en atender este tipo de delitos, denominadas UMAV…- el municipio de Cajeme fue sede de la 23 Sesión Ordinaria del Sistema PASE, en el que participaron las Secretarías de Seguridad Pública Estatal, Salud, Desarrollo Social, Educación, DIF Sonora, la Fiscalía General de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso del Estado, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el Instituto Cajemense de la Mujer, el CONAVIM y representantes de las peticionarias de la Alerta de Género para Cajeme…- El Secretario de Gobierno y Presidente del Sistema PASE, Miguel Ernesto Pompa Corella, presidió la sesión en la que cada uno de los titulares de las diferentes dependencias presentó un informe sobre datos estadísticos y resultados de los diferentes programas que atienden la violencia familiar y de género…- El edil cajemense, reconoció que hay mucho trabajo por hacer, y aunque lleve tiempo, se deben sumar voluntades para hacer de la prevención la estrategia central para enfrentar la violencia, el crimen y la inseguridad…- POR ALGO DEBEMOS EMPEZAR. POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, GRACIAS A MIS LECTORES, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71