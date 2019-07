Politica Regional

Compartir ! tweet





EL PAN está en manos de un grupúsculo, y perdió la dignidad: Sóstenes Valenzuela

Casual encuentro de Ricardo Bours con Felipe Calderón en el San Angel Inn, del D.F.

Nada de acuerdos, deja entrever RBC; firme en la candidatura independiente!

Intensa gestoria social y legislativa lleva a cabo el Dip. Armando Alcalá Alcaraz

El PAN perdió la dignidad, de ser un partido de gente que luchaba por el bien común pasó a ser el partido de un grupúsculo que desde Hermosillo maneja todo, afirmó Sóstenes Valenzuela Miller, al ser entrevistado por el reconocido periodista Sergio Anaya Gutiérrez.

«Aquí en Sonora ya no es un partido sino un grupúsculo que busca mantener las posiciones y privilegios que tiene», resaltó el exalcalde cajemense quien ahora ha dejado Acción Nacional siguiendo los pasos de otro exalcalde, Jesús Félix Holguín.

El también ex alcalcalde y ex procurador de Justicia, consideró que «el PAN ya no llena las expectativas de mucha gente, no veo al partido enfocado hacia el bien común». Por eso, dijo, «lo mejor es retirarnos sin buscar nada». Asi es, y lo dice un señorón de la politica.

Aclaró que su renuncia al PAN y la de Félix Holguín, así como las de otros personajes, no significa que se aparten de la política pues hay muchas cosas por hacer en Cajeme como en Sonora y México. Asi es, ambos son valiosos activos politicos reconocidos a nivel estatal y local.

«Nos interesa Cajeme, que haya seguridad, empleo, crecimiento, que la gente pueda divertirse y salir a la calle, En eso queremos seguir participando», indicó el oriundo de Tónichi, quien en 1991 pudo haber sido candidato del PRI a la gibernatura de Sonora, pero se le atravezó Manlio Fabio Beltrones con todo el power de Don Fernando Gutiérrez Barrios.

Sóstenes reconoció que para alcanzar esos objetivos, es necesario buscar posiciones a través de un partido, pero aseguró que aún no tienen una opción nueva. Asi es, considerando un servidor que seguramente tanto él como Félix Holguin habrán de recibir propuestas serias.

«Los partidos están muy desprestigiados y si ahora ganó Morena es porque la gente estaba harta y quería un cambio. Nosotros estamos evaluando aún cuál será nuestro siguiente paso», subrayó Valenzuela Miller, quien por cierto cuenta con altos contactos politicos tanto en la capital sonorense como en la capital del pais.

Por cierto, ayer jueves fue cumpleaños de Jesus Félix Holguin, quien durante todo el dia su teléfono no paró de sonar, lo mismo el gran numero de mensajes via Watsapp, nos dijo a eso del mediodia su casi, casi, secretario particuar, el atento y servicial MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, el señorón o jorocón de Cócorit y Esperanza, como le dice Mario Rivas.

En otros asuntos, pero dentro del mundo de la politica, fue mera casualidad el encuentro del ex alcalde y empresario Ricardo Bours Castelo con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en el restaurante San Angel Inn de la capital mexicano este lunes, estando el ex mandatario acompañado de su esposa Margarita Zavala y uno de sus hijos. Nada de acuerdos.

Por supuesto, la oportuna foto levantó una serie de conjeturas y comentarios politicos en la entidad, empezando por si Ricardo entraria al proyecto politico de Margarita Zavala de integrar un nuevo partido, pero solo él puede darlo a conocer, lo que si, es que continua visitando la geograria sonorense dando a conocer su proyecto de una candidatura independiente a la gubernatura.

Nuestra amiga, la brillante periodista, Aracely Martinez Ortega, nos preguntó desde Los Angeles, California, sobre los mensajes que pudo haber en esa foto, pero, en todo caso, solo Ricardo pudiera informar, aunque, reiteramos, continua con su proyecto de la candidatura independiente a la Gubernatura, como también está pendiente un cafecito con él.

Quien también no para en sus actividades casi diarias de trabajos de gestoria social y legislativa aprovechando el receso legislativo, es el Diputado Local Armando Alcalá Alcaraz, tanto en la entrega de lentes a personas con problemas de la vista como entregando apoyos deportivos, y por cierto que en dias pasados convivió con los ex regidores del trienio de Faustino Félix Chávez, en presencia del mismo Tinito.

Enorgullece a empresarios resolución pro gasoducto

En otros asuntos, de vital importancia, organizaciones empresariales del sur de Sonora manifestaron su beneplácito por la resolución del Juzgado VII de Distrito que rechazó amparar a la autoridad tradicional de Loma de Bácum en contra del gasoducto.

Julio César Pablos (Canacintra), Tania Armenta (Canaco) y Elisa Morelos (Asociación de Mujeres Empresarias) leyeron el manifiesto signado porlas organizaciones empresariales y en cuya parte medular señala:

«El proyecto del gasoducto ha sido considerado desde su inicio como un proyecto estratégico y de suma importancia para el Sur de Sonora. La construcción del gasoducto ha de permitir que nuestra región cuente con el energético más eficiente y a menor costo. Hoy por hoy, en el mundo es condición indispensable para la competitividad, que una zona cuente con acceso al gas natural.

Algunas industrias e inversiones externas han confirmado su interés en nuestra región, en gran parte, por esta condición de contar con gas natural disponible en la zona».

La Tribu Yaqui, afirma el manifiesto, ya fue consultada y recibió como los demás propietarios de terrenos, un pago por la servidumbre de paso y además existen acuerdos para que continué la inversión social de la empresa constructora en sus comunidades.

A quienes se oponen al proyecto, los exhortan:

«Hacemos una muy respetuosa invitación a las personas que están inconformes acaten el Estado de Derecho, se sienten a la mesa del dialogo y busquen una solución viable para que sus necesidades y acuerdos permitan que esta infraestructura tan importante para nuestra región, pueda operar normalmente, en beneficio también de su comunidad, ya que Sur de Sonora SOMOS TODOS».