‘Derrame de Grupo México generará daño ambiental en Mar de Cortés’

Compartir ! tweet





* La especialista Reina Castro Longoria, de la Universidad de Sonora, recalcó que forzosamente habrá un desequilibrio en el medio ambiente o al menos en la zona del impacto

Aunque la trasnacional Grupo México afirma que el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, no generó daños, la especialista Reina Castro Longoria de la Universidad de Sonora, recalcó que forzosamente habrá un desequilibrio en el medio ambiente o al menos en la zona del impacto directo con posible mortandad de flora y fauna, debido a que la sustancia tóxica esparcida es altamente dañina y corrosiva.

La profesora universitaria es suplente en el Senado de la República de la legisladora por Morena, Lilly Téllez, cuenta con un posgrado en biociencias, es especialista en ecología y biología de organismos acuáticos, por lo en base a su conocimiento opinó que todos aquellos organismos vivos que estén en contacto con el derrame resultarán afectados.

El impacto es innegable, ¿Cómo va impactar en el ecosistema? Eso ya lo sabemos, muerte inmediata de todo lo que toque, flora, fauna y la columna de agua, todo en su área inmediata, pero además a donde se llegue a esparcir, no es por alarmar, pero esto tiene efectos en cascada, se rompe el equilibrio ecológico en esa área, porque el ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva”, aseguró la especialista.

La especialista recordó que Grupo México en Sonora ya ha tenido accidentes que contaminaron ríos y ahora en el mar; al lamentar que por parte de las autoridades ambientales no existan regulaciones para evitar este tipo de desastres ecológicos.

Habitantes del puerto de Guaymas reportan mortandad de peces en la zona donde ocurrió el derrame tóxico, aunque es un puerto donde comúnmente se ven especies sin vida por su alta actividad industrial y de navegación.