Entrega Gobernadora Pavlovich Villas del Papa Francisco para niñez migrante

Compartir ! tweet





* Dignifica la vida de menores en condición migrante

* Se encuentra en la Comisaría Miguel Alemán

Comisaría Miguel Alemán, Hermosillo, Sonora; julio 10 de 2019.- La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó las Villas del Papa Francisco, en beneficio de la niñez migrante, convencida que en esta casa-hogar, que además cuenta con una escuela, se dignifica y transforma la vida de los hijos de jornaleros agrícolas.

La construcción, que inició en junio de 2018, con recursos del DIF Nacional, Gobierno del Estado, a través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), la donación de empresarios de la Costa de Hermosillo y la recaudación de fondos del concierto “Plácido Domingo le canta a Sonora”, es ya una realidad.

Acompañada de madres de familia en condición migrante, cuyos hijos son los beneficiados; Gilberto Salazar Escoboza, presidente del Patronato de Villas del Papa Francisco y su esposa Peña Escalante de Salazar; Margarita Ibarra Platt, presidenta del Sistema DIF Sonora; funcionarios de gobierno; empresarios y sociedad civil, la gobernadora destacó que es un espacio único en su tipo en el país.

Añadió que mejorará la calidad de vida de la niñez migrante, sus padres y familiares, quienes, en busca de un mejor porvenir, procedentes de diferentes estados de la República, llegaron a la Costa de Hermosillo para trabajar en los campos agrícolas.

“Ellos merecen tener una vida digna como la merecemos todos porque nadie aquí es de primera ni de segunda, por lo menos no en Sonora y estamos tratando de hacer todo lo posible porque así sea”, afirmó la gobernadora Pavlovich.

Los padres de familia podrán irse a trabajar tranquilos y sus hijos no tendrán la necesidad de estar en los campos, ya que Villas del Papa Francisco es un lugar en el cual se quedarán de lunes a viernes al cuidado de personal especializado, que además les brindarán una atención con calidez.

Villas del Papa Francisco es un lugar seguro para las niñas, niños y adolescentes, a quienes les brindarán educación de calidad de preescolar, primaria y secundaria, destacó la titular del Ejecutivo en Sonora, acompañada de beneficiarios, autoridades municipales, funcionarios de su Gabinete y representantes de la sociedad civil.

Por su parte, Margarita Ibarra Platt detalló que el complejo, ubicado en la comisaría Miguel Alemán, cuenta con dormitorios y un área escolar para la atención de calidad a más de 500 hijos de migrantes jornaleros.

Tiene preescolar, primaria y secundaria; comedor; biblioteca y centro de cómputo; área de convivencia y ludotecas; centro cultural y Casa para la Mujer Indígena; auditorio; canchas deportivas; huertos y granjas.

“Se cumple un sueño, no nada más de unas personas, sino de una comunidad, una comunidad que ha añorado tener un lugar para sus hijos, un lugar para que puedan desarrollarse dentro de sus mismas culturas, ya que este proyecto es intercultural”, aseveró la presidenta del Sistema DIF Sonora.

En esta gira de trabajo por la comisaría Miguel Alemán, la gobernadora Pavlovich entregó además 430 actas de nacimiento a niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad de esa comunidad y de Punta Chueca, quienes no contaban con este documento.

Resaltó la importancia de este evento, debido a que el acta de nacimiento, no es sólo un papel, sino un documento que da identidad a las personas, además, es utilizado para realizar cualquier trámite, desde la inscripción de los niños a la escuela, acceder a los beneficios del Seguro Popular o del IMSS, tramitar la credencial del INE, entre otros.

“Este programa empieza aquí, este es el banderazo pero vamos a ir, ellas van a ir a todo el estado, para que en este estado todo mundo tenga identidad, para que se sientan orgullosos de ustedes mismos, para que tengan derecho a tener derechos, porque con esa acta de nacimiento ya tienen derecho a tener derechos que antes no tenían y que son de lo más elemental, derecho a la educación, a la salud, a contraer matrimonio, a que sus hijos vayan a la escuela”, aseguró.

La mandataria estatal reconoció el trabajo que se realiza a través del Registro Civil en conjunto con la Asociación Sonora Adelante, ya que con ello llegarán a todos los 72 municipios para que todos los sonorenses tengan su acta de nacimiento y puedan acceder a los servicios y apoyos que los gobiernos y el sector privado ofrecen.

Bernardette Manríquez Durón, responsable del proyecto “Mi Derecho a Tener Derechos”, agradeció el apoyo que la gobernadora Claudia Pavlovich ha brindado para que sean más los sonorenses que cuenten ya con un nombre y apellido que les da identidad.

“Si no fuera por la sensibilidad de una mujer, si no fuera porque así creímos en ella, y así creemos hasta el final, esto no se hubiera logrado, discúlpenme los varones, pero sí se necesita esa sensibilidad, señora gobernadora mil gracias de todo corazón por todo el apoyo”, expresó.

El secretario de Gobierno, Miguel Pompa, reiteró que esta entrega de actas es un compromiso cumplido más de la gobernadora Pavlovich, haciendo esfuerzos con la sociedad civil organizada para beneficiar a los sonorenses.

Presentes: Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Yalia Salido Ibarra, coordinadora ejecutiva del ISIE; Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora; y Héctor Ulises Cristópulos Ríos, director general del Registro Civil.