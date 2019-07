Reaniman en el Centro de Salud Urbano El Sahuaro a menor de 7 meses

Compartir ! tweet





* Personal de la unidad actuó de manera sincronizada, eficaz y eficiente para atenderlo.

Hermosillo, Sonora, julio 10 de 2019.- Un menor de 7 meses de edad, que tenía minutos sin respirar, fue llevado de urgencia al Centro de Salud Urbano El Sahuaro, donde el personal actuó de manera inmediata y logró dar las maniobras básicas de reanimación para preservar la vida, resaltó Juan Carlos Quintero López.

El director de la unidad de salud enfatizó que, a pesar de ser una unidad de primer nivel de atención, no se cuenta con la infraestructura para atender este tipo de urgencias, sin embargo, el personal está capacitado para realizar reanimación cardiopulmonar y tiene un equipo básico para ello.

“En la unidad sí contamos con un equipo pequeño para brindar la atención de reanimación básica, porque como tenemos servicio de odontología donde se utilizan anestésicos y se hacen procedimientos quirúrgicos, por ello tenemos el riesgo de que se presenten eventos cardio respiratorios, no es lo habitual, pero sí contamos con esto”, indicó.

Quintero López agregó que inmediatamente se activó el código de emergencia, por lo que junto con el odontólogo Miguel Ángel Franco, quien también es paramédico y bombero y comandó el equipo, la doctora Flor del Carmen Acosta Gándara y los enfermeros Bruno José Valle Rivas, Elvira Acosta Gutiérrez e Iris Sujegh Diaz Sánchez, llevaron a cabo los protocolos al detectar al menor sin signos vitales.

El personal, añadió, inició las maniobras de reanimación básicas con el equipo que se tiene, mientras que se avisó al 9-1-1, de donde mandaron una ambulancia.

Al llegar la unidad de emergencia, apuntó, se requirió el uso del desfibrilador portátil en el menor, no siendo factible continuar en el centro de salud, por lo que se optó trasladarlo de inmediato a la unidad hospitalaria más cercana, que era la Clínica 14 del IMSS.

“Todo esto no duró ni siete minutos, al menor se le continuaron las maniobras y se va mi compañero odontólogo Franco, dando atención al paciente hacia el hospital No.14 del IMSS, se entrega el menor y se queda ahí, donde se logra el paciente estabilizar, además participó también en su atención hospitalaria personal de esta unidad”, señaló.

La clave de que se haya logrado salvar al menor, puntualizó, fue que se continuó hasta el último momento con los ciclos de reanimación, lo que marcó la diferencia de que permaneciera con vida.

Explicó que como se trata de un paciente joven tenía mayor probabilidad de recuperación al no desistir con las maniobras de reanimación y ya con todo lo que se le puede hacer en el hospital tiene mejores posibilidades de éxito.

“Sí, es la diferencia de haber actuado gracias al personal que se tiene en el Centro de Salud, se logró esto, un equipo que actuó de manera sincronizada, eficaz y eficiente, yo participé con ellos y me siento muy orgulloso del equipo”, finalizó.