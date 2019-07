Politica Regional

Compartir ! tweet





Renuncia Urzúa, secretario de Hacienda. El gabinete tembló, lo mismo el peso y la Bolsa de Valores

La noticia daba la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Todo mundo preocupado, menos el Peje

Sorpresivas renuncias de Chuy Félix Holguin y Sóstenes al PAN; ambos por motivos personales

Toño Aztiazarán, posible candidato del PAN, sin descartar de nuevo a Javier Gándara

A menos de 8 meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ayer martes presentó su renuncia Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, cable informativo que segundos despué del hecho de esta nota lo habia subido a redes el portal Aristegui Noticias, donde nos enteramos primero.

El gabinete tembló, lo mismo el peso que la Bolsa de Valores.

En una carta en Twitter, explicó que “discrepancias en materia económica hubo muchas” además “me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo”.

Entre las discrepancias que señaló se encuentran el que “en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.

«Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.

El ahora ex funcionario manifestó su “profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración”, pero a partir de esta fecha decidió renunciar a su cargo, renuncia se suma a otras en el gabinete de AMLO, como la de Germán Martínez al IMSS y la de Josefa González Blanco Ortiz a la Semarnat.

En una breve entrevista en Palacio Nacional, el nuevo secretario, Arturo Herrera, habia asegurado que el país está muy bien y hay tranquilidad, a pesar de que el ahora ex funcionario dejó la hacienda pública. “Tengo no más que agradecimiento al secretario Urzúa por el apoyo que me ha dado a lo largo de los años”, comentó brevemente.

Arturo Herrera afirmó que las finanzas del país están sanas, y señaló que él permanecerá en la dependencia.

Posteriormente, López Obrador comunicó en su cuenta de Facebook: “Acepté la renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y para sustituirlo he nombrado al subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez, quien es un profesional en Economía, con virtudes de humanismo y honestidad. Es de toda mi confianza”.

La noticia daba la vuelta al mundo en cuestión de segundos, constatándolo uno en nuestra tablet Samsung en portales como El Pais –de España–, Sputnik –de Rusia–, DW –Alemania–, BBC –Londres–, CNN en español, The Wall Strett Journal, Forbes y por supuesto en los portales de El Financiero, El Economista y Reforma.

Todo mundo preocupado, menos el Peje.

Pero también a nivel local y no precisamente en asuntos económicos o financieros, a eso de las 12 de mediodia causaba revuelo en redes sociales las inesperadas renuncias de los ex alcaldes Jesus Félix Holguin y Sóstenes Valenzuela Miller al Partido Accion Naciona, ambos por motivos personales, logrando uno entablar comunicación telefónica con el primero de ellos.

Horas después, el acusioso y bien documentado Aureliano Rincón, decia en Infocajeme: «Después de 16 años de militancia panista, Armando Jesús Félix Holguín renunció a este instituto político».

En un carta fechada hoy dirigida al dirigente estatal Ernesto Munro Palacio, el empresario expone:

«Por medio de este escrito le presento mi renuncia IRREVOCABLE como miembro activo del Partido Acción Nacional por así convenir a mis intereses».

Tras ser alcalde del PRI 1988-1991, Félix Holguín renunció al PRI en el 2000 cuando no obtuvo la candidatura a una diputación local por sus diferencias con el empresario Ricardo Bours que iría como candidato a la presidencia municipal.

En el 2003 fue alcalde por segunda vez ahora como candidato del PAN y tras imponerse al priista Sergio Gastélum de la Vega. En el 2006 ganó la diputación federal al priísta Luis Felipe García de León.

En mas del albiazul, en entrevista de dos dias en El Expreso, el dirigente estatal de este partido, Ernesto Munro Palacios, dijo que tras la decepción de la mayoria del electorado con Morena, partidos como el PAN de nuevo retoman rumbo y fuerza, como se vio en las elecciones de junio pasado en seis estados, donde prácticamente hubo empate técnico con el partido oficial.

Con respecto al futuro politico-electoral del albiazul en la entidad, Munro dice que las mediciones que han venido realizando a lo largo y ancho de la entidad con respecto a la candidatura a gobernador le son muy favorables al empresario de Guaymas y ex candidato a Senador, Antonio Aztiazarán Gutiérrez, sin descartar –no dicho por Munro–, de nuevo, a Javier Gándara Magaña.

En otros asuntoas, más vale que se pongan las pilas los delegados o su equivalente en pesos –dice Hilario Olea–, porque el próximo 2 de septiembre estará en Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador y trae ganas de inaugurar cosas y supervisar otras, seguramente por eso anda a mil el delegado del Seguro Social revisando hospitales, porque sabe que es la última ocurrencia de su jefe en sus giras por los estados.

DOLOR DE CABEZA.- Ya se imaginarán lo que sintió el delegado de la SCT cuando le dijeron que en la mañanera un subsecretario había asegurado que la cuatro carriles quedaba lista para el 31 de agosto, porque ya solamente le faltaban de terminar 26.9 kilómetros, está más que decir que alguien informó mal, porque a esta carretera para ser de concreto le falta el tramo Hermosillo-Santa Ana.

EL SUPER DUPER.- Otro que de inmediato practicó su acto al estilo Houdini fue el super delegado Jorge Taddei, pues a raíz de la denuncia hecha por el periódico Reforma de que la Secretaría del Bienestar y el DIF nacional le reconocieron vía transparencia que no tienen listas de “niños fantasmas “ en Estancias Infantiles, se esfumó porque algo debía de responder a los medios locales, asegurando que por eso fue que les había quitado el presupuesto.

Además los acusó de corrupción y de malos manejos, pero nunca presentó pruebas, ni listas ni documentos que probaran estos señalamientos, y sobre esos dichos se aprovechaban para pegar con singular alegría, ahora que han sido exhibidos por el Reforma.

Taddey algo tendrá que decir, porque ahora corre el riesgo hasta de ser acusado de difamación por los dueños de la estancias y madres de familia cuyos hijos salieron raspados, pero igual, ayer se tiró a perder y nadie sabe tan siquiera si anda aquí o todavía anda de cháchara en el otro lado.