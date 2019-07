¡Cambios en el gabinete de AMLO, la secretaria de gobernación se va de presidenta de la cámara de senadores y Ricardo Monreal a gobernación entre otros!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes calientitos desde la Ciudad de México, de que ya están a la vuelta de la esquina los cambios en el gabinete de AMLO pues se dice con mucha insistencia que la señora ex ministra Doña Olga Sánchez Cordero ya presentó su renuncia a la secretaria de gobernación para tomar de nuevo su escaño de senadora de la república y así será nombrada la nueva presidenta de la cámara de senadores y por ende el también senador Ricardo Monrreal llegara como nuevo secretario de gobernación.

Y así sucesivamente se estarán dando más cambios en el gabinete legal y ampliado de presidente de la república, se va también la senadora Ana Gabriela Guevara de la CONADE, se dice que en su lugar podría llegar un beisbolista amigo de AMLO.

El asunto es que el gabinete de AMLO casi se está tambaleando todo pocos ya están trabajando a gusto y muchos ya se quieren ir por si solos, porque ya no aguantan la austeridad, al grado de que dice Ana Gabriela Guevara que en agosto ni para pagar la luz tendrán, y así están muchas secretarias y direcciones generales del gabinete de AMLO, que ya no sienten lo duro sino lo tupido y por tanta ruina mejor ya le están renunciando muchos.

De hecho se sabe que ya muchas renuncias las tiene el presidente en su escritorio y para no alarmar al país les dará curso despacio y a conveniencia de la presidencia de la república, el asunto es que todo el gabinete se tambalea, el único fuerte es el súper secretario Marcelo Ebrad y Alfonso Durazo, aunque el asunto de la seguridad lo trae muy preocupado al doctor y buen amigo Durazo sonorense de pura cepa, pues así las cosas amigos lectores, a la vuelta de la esquina los cambios en el gabinete de AMLO, y si no al tiempo amigos lectores.