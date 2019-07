Politica Regional

Compartir ! tweet





En Sonora solo hay un jefe político: Durazo, porque fue presidente del partido. Para mí no. Murrieta, de los fundadores de Morena y amigo personal de AMLO, no considera que su partido ya tenga amarrada la gubernatura de Sonora en el 2021

Ve al PAN “asomarse” en posibiidades de regresar a la gubernatura. Al PRI lo ve “vigente y puede dar la sorpresa si hace alianzas”

Al contrario, con gran sentido crítico el Consejero Político Nacional de Morena ve en Sonora “un vacío político” y “un partido descabezado”, además fuertes colisiones en la coalición por la candidatura a la gubernatura del estado

¿Hay de conducción política en Sonora? Hay un vacío, está descabezado aquí, me da tristeza porque no se debió haber hecho así, y lo que mencionas del 2021, Ana Gabriela tiene su propio perfil, ella tiene sus propias capacidades, tiene un partido que la respalda y al parecer ella va sola o en grupo pero no va con Morena, si es Durazo, ella no va y ella lo dice.

Aunque el politólogo Gerardo Murrieta Romero reconoce que Alfonso Durazo puede ser el candidato de Morena en 2021, pues le ha metido al proyecto y también tiene méritos, no obstante, la gubernatura considera que estará sumamente difícil porque la izquierda está muy dividida.

“Esa pedacería, la va a ocupar Morena, sin ser peyorativo. Tienes que unirla y sentar la base y empezar a empujar porque los demás, siento yo, van en una alianza. Van a hacer todo para ganar”, avizora el experimentado operador político.

“¿No se van a sentir agredidos? ¿Jorge Taddei va a denostar que no eres morenista?”, indaga el semanario Nuevo Sonora, “El que no es morenista es él. Yo lo invité dos veces en 2014-2015 y él me mandó a la fregada”, responde el también operador politico Murrieta.

Asimismo expone que si hoy Jorge Taddei tiene la posición más privilegiada de la Cuarta Transformación en Sonora es por la imposición de parte de Alfonso Durazo Montaño, “él no es un hombre de mérito, es un dedazo”, acusa quien empezó a formar en Sonora los pimeros cuadros del Movimiento de Regeneración Nacional junto a su amigo López Obrador.

Y ante posibles agresiones de los “chairos”, Gerardo Murrieta indica que no le interesan, pues es de una vocación de Andrés Manuel López Obrador, eso sí, deja muy en claro que tampoco le prende veladoras a nadie.

“He sido crítico cuando ha habido posiciones. Inclusive en el Consejo Político Nacional, yo me inconforme por la tómbola (método de insaculación) en la cual no estoy de acuerdo en frente de Andrés Manuel López Obrador”, agrega.

En ese mismo renglón, el politólogo Murrieta Romero acusa cierto pragmatismo en Morena de parte de mucha gente que se coló al partido, misma que se pusieron a meter en la nómina municipal, estatal y federal, puntualmente en las delegaciones.

“Hay un proceso tribal al interior de Morena, ¿será que los nativos los están desplazando?”, indaga el hebdomadario, Gerardo Murrieta señala que el Morena en Sonora se está convirtiendo en ese partido que siempre buscó combatir.

Es por esa misma razón que hace un llamado al rescate de Morena que se está yendo en esas prácticas, inercias y simulaciones, lo cual pone en riesgo al movimiento en adoptar todo ese hartazgo ciudadano a los partidos tradicionales.

Y desde este momento le advierte a Jorge Taddei, que no quiera usar como instrumento electoral los programas de bienestar para acarreo de votos, pues precisamente ese clientelismo es el que detestaba y denunciaban del PRI y el PAN.

“¿Te vas a quedar aquí en Sonora para poder rescatar a tu partido Morena?”, insiste el semanario político, “Me voy a meter a lo mejor al escenario nacional. Tengo a quien rendirle cuentas, que es al ingeniero Bonilla”, responde.

Sin embargo, el representante de Morena ante los órganos electorales de Sonora y Baja California advierte que estará muy pendiente de Sonora y su gente, visitando a la gente que formaron y que precisamente le dio la afiliación a Morena.

En punto y aparte, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, Gerardo Murrieta Romero, señaló que valorará la posibilidad de buscar los próximos meses la dirigencia estatal de Morena en Sonora.

En ese tenor, Gerardo Murrieta indicó que sería saludable para el partido que la convocatoria para la renovación vaya dirigida a los que empezaron a abrir el camino de la construcción del proyecto de Morena en el 2014.

No obstante, Murrieta Romero indica que tiene la invitación de un grupo de personas a participar en aspecto nacional de Morena, esto luego de su trabajo en Baja California, el cual considera fue muy enriquecedor.

El licenciado indica que para que Morena pudiera quitarle ese bastión al PAN y arrasar en las elecciones, la fórmula del triunfo fue empujar los verdaderos liderazgos de Morena, comenzando con el gobernador Jaime Bonilla.

“¿Crees que sea un mensaje de que Morena vaya lograr el Palacio el 2021?”, cuestiona el semanario Nuevo Sonora, Gerardo Murrieta Romero indica que precisamente ganar Baja California era muy importante para el partido.

En ese mismo sentido, Murrieta Romero considera que Baja California es la primera gubernatura que abre el noroeste para Morena, una región que siempre había sido difícil entrar al pensamiento de izquierda y el propio partido.

Empero, en Sonora ve otras condiciones y otro contexto, “todavía el PRI no ha muerto, tiene su estructura, está vigente, veo a Acción Nacional queriendo todavía asomarse, muy pegado a Morena, que yo lo veo mal”, advierte.

Dicho esto, Gerardo Murrieta no considera que Morena ya tenga amarrada la gubernatura del estado de Sonora en el 2021, pues en política nada es seguro, además se tiene que trabajar mucho y reencontrarse con la gente que abandonó.

“Por ejemplo en Hermosillo, yo encuentro pura gente que viene del PAN… y te vas puesto por puesto, puro ex panista. Entonces nosotros los sacamos por enfrente y a unos los metieron por atrás, pues, ¿de qué se trata esto?”, agrega.

“¿No temes a que nuevamente te boicoteen o te quieran hacer quedar mal con Andrés Manuel López Obrador por ser un autocrítico muy severo?”, pregunta por último Nuevo Sonora, “No, si nosotros nacimos gritando”, finaliza.

Participaste en el estado de Baja California y triunfaron, ¿a qué se debió ese triunfo?

Fíjate que fue una experiencia muy grata para la gente de Morena, para los que formamos el partido porque principalmente le fuimos a ayudar a un amigo que formó en varios estados, Morena, para que tuviera representación nacional. Y su invitación fue para apoyar la campaña a la gubernatura, a las 17 diputaciones locales y cinco alcaldías. Y salió todo con éxito, ganamos todo.

Era bastión panista, ¿cuál fue la fórmula de triunfo?

El año pasado, se dio un fenómeno muy curioso, el PAN siempre tenía un voto duro histórico, de hecho la elección de Andrés Manuel fue cerca de 400 mil votos, el tsunami de Andrés, más el trabajo que se había hecho por parte del equipo de Morena, encabezado por el Ingeniero Bonilla, expresidente del partido, pues le dio ese plus de ganar.

¿Fue una tarea sencilla?

Bueno, teníamos el temor porque es un estado que es desértico en votos, hay un número de votantes que no sale, hay un cierto desinterés y mucha población flotante, sabíamos que el PAN iba a sacar su voto histórico, era difícil ganarle, no era fácil y pensábamos que se iba a judicializar el proceso.

Entonces en ese tenor, me habla en septiembre del año pasado el Ing. Bonilla, yo mantuve siempre la relación cuando estuvo aquí en Sonora, entonces estuve apoyando en ver la situación de Baja California, que ellos la traían muy bien vista, únicamente había que empujar sobre todo los liderazgos de Morena, porque todos fueron candidatos de Morena, ahí no fuimos colonizados, ellos traían perfectamente ya los cimientos.

¿Crees que sea un mensaje de que Morena vaya lograr el Palacio de Sonora el 2021?

Precisamente, era muy importante para el presidente y para el partido ganar Baja California y también Puebla, pero más Baja California porque era la primera gubernatura del noroeste que abre. Fue muy difícil para Morena entrar al norte, el pensamiento de izquierda, entonces para nosotros era muy importante.

Yo veo otras condiciones en Sonora, otro contexto, veo cierta polarización, todavía el PRI no ha muerto, tiene su estructura, está vigente, veo a Acción Nacional queriendo todavía asomarse, muy pegado a Morena, que yo lo veo mal, yo no creo que vayan a resurgir. Al PRI lo veo vigente y puede dar la sorpresa si hacen alianzas.

¿Crees que Morena ya la tiene amarrada en el 2021?

No, nada es seguro. Quién sabe si pueda ganar, se tiene que hace mucho trabajo, se tiene que volver a encontrar con la gente y decirle qué está pasando, porque a la gente se le invitó con una oferta de trabajo, que iban a ganar, a sumarse, y vemos que ahorita no hay nada de eso.

La repartición que se hizo, por ejemplo en Hermosillo, yo encuentro pura gente que viene del PAN, el que está en la Secretaría del Ayuntamiento, y te vas puesto por puesto, puro ex panista. Entonces nosotros los sacamos por enfrente y a unos los metieron por atrás, pues, ¿de qué se trata esto?

Si hay una capirotada política en Morena, ¿qué va a pasar con esos diferentes pensamientos? ¿Qué va a pasar con la futura dirigencia aquí en Sonora?

Se dice que viene la convocatoria para los que formamos Morena en 2014, sería muy saludable que fuera así porque nosotros nos la “rifamos” para que ese partido naciera cuando nadie daba un cinco por nosotros. Andábamos batallando con lo que podíamos, con nuestro propio esfuerzo, nuestros propios carros, gasolina.

Me acuerdo que anduve censando en la costa, para el norte, anduvimos jalando gente para venir al CUM en Cajeme a formar. Gracias al Ingeniero Bonilla, el esfuerzo de muchos sonorenses, formamos Morena el 19 de Enero del 2014 llenamos el CUM, y empezamos a abrir el camino de la nueva construcción del proyecto de Morena, y empezamos.

Entonces después cuando se viene el Tsunami, y empieza entrar, a afiliar, y de repente nos rebasaron. Tomaron decisiones aquí y allá y aparecieron gente que ni siquiera los veía, que eran retractores de Andrés Manuel, que le echaban, que se reían de Andrés Manuel y de los loquitos que éramos nosotros y hoy ostentan cargos públicos, entonces esa va a ser la gran diferencia que hay y que vamos a ver en el consejo.

Tu presencia en Sonora no creemos sea fortuita, ¿vas por la dirigencia de Morena en Sonora?

Mira, lo voy a valorar, te voy a decir por qué, porque estoy invitado con un grupo de gente que estamos en Morena, a ver también el aspecto nacional. Por fortuna tengo amigos y gente que me respalda y la verdad el trabajo de Baja California fue enriquecedor, fue muy grato, inclusive los candidatos a diputados, hoy quieren que me quede, que los asesore, los municipios.

¿Quiénes de Sonora son Consejeros Nacionales de Morena?

Por elección directa nacional es Javier Lamarque, Santa Aguilar, trabaja en el Ayuntamiento, ella iba en octavo lugar para el senado y tu servidor. Somos consejeros nacionales.

¿Hay jefe político de Morena en Sonora?

Hay jefe político porque fue presidente del partido para la gente que le da seguimiento a su política.

¿Quién es el jefe político de Morena aquí en Sonora?

Para ellos, es Alfonso Durazo, para algunos es Alfonso Durazo, para mí no.

¿Hay de conducción política en Sonora?

Hay un vacío, está descabezado aquí, me da tristeza porque no se debió haber hecho así, y lo que mencionas del 2021, Ana Gabriela tiene su propio perfil, ella tiene sus propias capacidades, tiene un partido que la respalda y al parecer ella va sola o en grupo pero no va con Morena, si es Durazo, ella no va y ella lo dice.

Se lo puedes preguntar a ella. Al menos que se vayan a juntar o se vayan a contentar pues qué bueno sería y que sacara un proyecto de izquierda realmente ganador.

Yo siempre apelé a que no tuvieran esas diferencias. Inclusive con los que son opositores, los que son no afines a nosotros, en pensamientos y todo eso, hay que construir, se pueden hacer las cosas.