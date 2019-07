BENEFICIA TRATAMIENTO DE AGUA AL MEDIO AMBIENTE

Compartir ! tweet





Para evitar la contaminación en el Valle del Yaqui y playas de la región, el tratamiento de saneamiento de aguas residuales se encarga de separar la materia orgánica del líquido que desemboca en el mar, además de remover los patógenos que pudieran dañar al medio ambiente, informó la Gerente de Alcantarillado y Saneamiento de OOMAPAS de Cajeme, Denisse Valenzuela López.

La Dirección Técnica del OOMAPAS de Cajeme dio a conocer a través de la Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento, que estos trabajos consisten en llevar las aguas residuales hasta las plantas tratadoras, en donde pasan por un proceso biológico y de cloración que permite enviar al mar el recurso hídrico sin contaminantes que dañen a la fauna del lugar.

“Lo que nosotros utilizamos va directamente a los drenes de salida del valle y después a las playas, a nuestras costas, y ahí es donde verdaderamente se tiene el impacto del saneamiento, porque al caer en la zona costera ya no lleva los contaminantes y no afecta a los animales acuáticos, entonces los productos del mar que nosotros consumimos no tienen problemas”, detalló Valenzuela López.

El tratamiento de saneamiento es un proceso costoso y que se sigue llevando a cabo con un gran esfuerzo a pesar de que alrededor del 70 por ciento de los usuarios domésticos mantiene adeudos con el organismo, por ello es importante que éstos se acerquen a ponerse al corriente y ayudar con esta responsabilidad ambiental.

“El Ayuntamiento de Cajeme es uno de los que sí tienen esta responsabilidad, la tiene con el medio ambiente, con su gente, pero esto es un trabajo de todos, no solamente del organismo operador. Este es uno de los servicios que presta el OOMAPASC y cada usuario contribuye a esta responsabilidad por medio de sus pagos, por ello es importante que lo hagan, para que ayuden con el cuidado del medio ambiente”, concluyó.