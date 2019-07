Politica Regional

Compartir ! tweet





Protestan elementos de la Policia Federal en Ciudad Obregón y Hermosllo por «atropellos» de AMLO

Grave situación enfrenta el Presidente por su cerrazón y pone en peligro a la Guardia Nacional

Alfonso Durazo acusa a Felipe Calderón de instigar este movimiento, pero rápido se deslindó

Osorio Chong si se queda callado ante la indirecta que ayer le lanzó AMLO de «estar detrás»

Protestan aquí policías federales en todo el pais, en Sonora y Cajeme por no estar de acuerdo con su incorporación a la Guardia Nacional, y en ese sentido, policías federales asignados en Ciudad Obregón se manifestaron esta mañana en la esquiina de las calles Galeana y 5 de Febrero.

Al frente de los manifestantes estuvo el policía primero Miguel Ángel Garcia quien habló ante los medios de comunicación, indicando que el cambio de los federales a la Guardia Nacional afectaría sus ingresos y a sus familias porque tendrían que trasladarse con ellos al lugar donde los envíen.

Y vaya el problemón fortuito que se echó encima el presidente de la republica por insistir las cosas a su manera sin tomar en cuenta ni a los integrantes de su dizque equipo de seguridad, mucho menos a los agentes afectados, a los estados y municipios.

Cuidado, el Peje está jugando con lumbre, y esta lo puede quemar, pues aparte hay malestar en las fuerzas armadas porque recientemente dijo que si por él fuera desapareceria al Ejército y a la Marina para que solo exista la pomposamente llamada Guardia Naciona.

Condena los bloqueos carreteros, viales e instalaciones de la propia Policia Federal y le pide disculpas a la ciudadania afectada, pero muy a su estilo convenenciero, no condenó el bloqueo ferroviario de parte de sus niños consentidos, la guerrilla dizque magisterial de la CNTE, mucho menos pidió disculpas a la gente afectada.

Y asi es, policías federales protestaron ayer jueves por segundo día contra Guardia Nacional Comparte esta noticia Policías federales mantienen desde hace más de 24 horas un paro laboral al que el Peje atribuye a intereses oscuras, enviando un mensaje cifrado al ex de Gobernación, Osorio Chón, quien hasta ayer tarde seguia callado.

Entre tanto, diputados del Partido Acción Nacional instaron al presidente López Obrador a tender un puente de conciliación y dejar el enfrentamiento y la descalificación, pero todavia por la tarde de ayer eso no se conseguia, menos con un personaje berrinchudo y cerrado como el tabasqueño.

Sin embargo, Policías federales regresaron ayer mismo a mesa de negociación, tras indicar los puntos de acuerdo, para que los representantes del gobierno les den la cara por algunos puntos en los que no estuvieron de acuerdo, ya que ellos quieren su indemnización, y vaya que la ciudadania les ha venido externando todo su apoyo via redes sociales y de manera personal.

Uno de los elementos en paro en la capital del pais, exclamó que no es posible que les contesten hasta el sábado y no en unas horas. «Nosotros pedimos indemnización, no liquidación», y otro agente tomó el megáfono reiterando que ellos pedían indemnización y no liquidación.

Sobre el tema de la liquidación, los representantes en la mesa de diálogo dijeron que se tiene que ver con las instancias correspondientes, las cuales tienen un tabulador para ver cuánto le corresponde a cada elemento. Ese dato se dará a conocer hasta el sábado porque se tiene que ver el tema con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En una conferencia de prensa, el representante indicó que la Policía Federal desaparecerá en un lapso de 18 meses.

Policía Federal podrá trabajar en otras instituciones, y también en conferencia de prensa un representante, dijo que mientras hacen la transición de Policía Federal a Guardia Nacional y que no es obligatorio, los elementos pueden elegir cambiarse a la dirección que quieran.

Entre tanto, a las 16:50 HORAS (hora del centro), se restablecia la circulación en la autopista México-Pachuca, informó OVIAL. Advertisement Publicidad.

Casi a la misma hora, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa negaba estar detrás de las protestas como insinuó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, exigiendo el mandatario que presente pruebas y actúe en consecuencia, de lo contrario, que se retracte de las “calumnias”.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación de que yo he organizado o estoy atrás de los policías federales. Le exijo que si tiene pruebas las presente y actué en consecuencia y si no las tienen, que retiren esas calumnias”, puntualizó a través de un video en sus redes sociales.

A todo eso, los manifestantes permanecian sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Lerdo de Tejada. De acuerdo con OVIAL, se habilitaron dos carriles a la circulación con sentido Norte.

Ahi, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que no modificarán los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional, pero quienes no puedan ingresar, tendrán la oportunidad de ingresar a otras corporaciones, solicitar su retiro voluntario, su liquidación o jubilación, en términos de la ley.

También denunció que detrás de las protestas de los elementos de la Policía Federal contra la Guardia Nacional, está una hombre identificado como Ignacio Benavente Torres. «Nuestra manifestación no tiene líderes políticos», dicen policías a Durazo.

El grupo de policías federales que se oponen a ser integrados a la Guardia Nacional respondieron al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que su movimiento no está respaldado por líderes político y que únicamente tienen voceros de la corporación.

Mas temprano, a las 13:40 horas, Policías federales habian liberado la caseta de cobro de la México-Cuernavaca, reabriendo la circulación en la caseta Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, tras bloquear las garitas de ambos sentidos por más de una hora.

Mas temprano, en su «malanera», el Presidente aseguró que los principales dirigentes de las manifestaciones «no trabajan en la Policía Federal», sino que «pertenecen a organizaciones de otro tipo» y reveló que, tras la movilización de los federales, algunos elementos ya inscritos en la Guardia Nacional decidieron salirse».

Anunció que dio instrucciones para que se realice una indagatoria a fondo y que se den a conocer las denuncias presentadas por corrupción y que se investigue más del manejo de la Policía Federal.