CPA confía que con llegada de GN disminuya la violencia

Compartir ! tweet





* Recalcó que si no confiará en eso, no se hubiera apoyado, pues demás es un gasto económico.

HERMOSILLO, Sonora.- Confía la Gobernadora Claudia Pavlovich que con la llegada de la Guardia Nacional al Estado los hechos delictivos y asesinatos disminuyan considerablemente.

Recalcó que si no confiará en eso, no se hubiera apoyado, pues demás es un gasto económico.

Todos lo creemos, si no no hubiéramos apoyado con toda la creación de esa guardia, y la verdad insistió, Sonora, y lo digo las cosas como son, que ironía, somos el cuarto Estado más seguro del País.

“Yo no quiero que mi estado se contamine, no quiero que se auméntela violencia, y sobre todo me refiero a los homicidios, que son delincuencia organizada”, recalcó.

La jefa del Poder Ejecutivo también confirmó que en Guaymas ya hay elementos de la Guardia Nacional.

La Gobernadora dijo que no hay ningún plan B para la Guardia Nacional, pues le están apostando a que funcione.

En cuanto a la alerta que emitió Estados Unidos para no acudir a Guaymas por la inseguridad que se vive, la mandataria dijo que están en todo su derecho en hacerlo pero que en este momento está la situación tranquila.

“Hay mucha gente en San Carlos pasando estos días de calor, es un punto turístico importante, esperemos que pronto con platica con ellos y la llegada de la Guardia Nacional esta alerta se elimine”, agregó. Tomado de El Imparcial.