Politica Regional

Kala Castro mintió al engañar a joven reportero, que tenia el apoyo de JFH para el PAN Cajeme

Dio el respaldo a candidatos no panistas e independientes en las elecciones pasadas

Morena 1.567,028 votos, PAN 1.492,433 y PRI 596,916 en las elecciones de 6 estados

La gente volvió a abrazar al PAN; con relación al 2018. Terrible desplome de Morena

Asi es, como bien lo dijo ayer el señor Bakaseewam, en su «Aakame», ya empezó mal el salado de Carlos «Kala» Castro, en su nuevo intento por lograr la presidencia del comité directivo municipal del PAN Cajeme, pues resulta que mintió –junto a su suego, el de las RRR–, al engañar a joven reportero de Diario del Yaqui que ya tenia el apoyo de todos los ex dirigentes locales del partido y el del dos vecez alcalde y diputado federal, Jesus Félix Holguin.

Y es que varios personajes muy allegados al exmunicipe, afirmaron que en ningun momento que Chuy no ha dado –ni le dará– al apoyo al Kala Castro. «Jamás se va a dar el apoyo a personajes de doble cara», sostienen sus allegados», porque tanto esto como RRR y demás familiares daban el respaldo a candidatos no panistas en recientes elecciones municipales, pero además golpeaban a los candidatos albiazules.

Bakaseewan dice que tanto Rodrigo, como su yerno el Kala y otros traidores ya no deberian estan militando en el PAN, que además tambien dieron su apoyo a candidatos independientes en detrimento del albiazul, asi es, a lo mejor ese grupito familiar quiere el control del partido ya que seguramente en el 2021 le va a ir muy bien dado el desplome electoral que tuvo Morena en las eleccione habidas el pasado junio en seis entidades, un desplome de hasta un 63% de votos.

De hecho, el PAN, como partido –sin alianzas– ganó en seis de las entidades, caso concreto de Puebla donde por casi 50,000 votos derrotó al candidato de Morena, Miguel Barbosa, quien la libró gacias a los votos de los oportunistas e indeseables PT y PVEM, ah, y en la Baja California, tambien Morena poco que fetejar su «triunfo», pues ahi la lucha por la gubernatura y las principales alcadias fue entre expanista y panisra. Pácatelas!

La gente volvió a confiar y abrazar a Acción Nacional, no tanto al PRI –no le fue tan mal en los resultados electorales de junio–, pues tras el tremendo descalabro de las presidenciales de julio del 2018 por el hartazgo de la corrupción e inseguridad que aprovechó el Peje, en el conteo preliminar de los PREPS en esas seis entidades aventajaba con casi 50,000 votos a Morena junto a sus desaseados y corruptos partidos PVEM y PT.

Y aunque aun sin ser oficiales por parte del INE, en una columna de El Universal –creo que en Bajo Reserva–, Morena y sus vivales aliados sumaban 1 millón 567,028 votos contra 1 millón 492,433 del PAN y 596,916 del PRI. E las estatales del 2018, Morena habia logrado 4.511,536, PAN 1.852,057 y PRI 1.165,036. Apenas 77,595 votos la diferencia cuando en julio del 2018 fue de 2.594,479.

En otros frentes, bien nos dijo ayer a media mañana en una de las mesas cafeteras del Yori Inn, el reconocido corredor de bienes y raicez –sobre todo de terrenos agricolas–, Humberto «negro» Castelo (primo del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, que «becerro montado, becerro pandeado», tal y como el martes lo escribiera de manera acertada José «Pepe» Alvarado en su muy interesante y leida columna de aqui de El Regional de Sonora.

LLEGA LA GUARDIA.- Técnicamente hablando –dice Hilario Olea–, desde hace rato llegó la avanzada de la Guardia Nacional para los primeros trámites. El lunes llegó una partida de más de cien elementos a Guaymas y se espera que hoy por fin llegue el grueso del contingente de 1,800 agentes que quedarán repartidos en cuatro regiones. La región uno será Guaymas, Cajeme y Navojoa. La dos comprende Moctezuma, Ures y Hermosillo.

La tres es Nogales y Caborca, y la cuatro, San Luis Río Colorado. A menos claro que ya hayan hecho ajustes. Se dice que para la capital vienen 150 elementos, en tanto que para Cajeme que está que arde solo dispondrán de 115 agentes, lo mismo que Navojoa. Se supone que esta es la primera oleada y que para finales de año deben estar operando un total de tres mil elementos.

Se dice que oficialmente hoy deben presentarse estos contingentes y seguramente que habrá alguna ceremonia como la del Campo Marte del pasado domingo. Pero hasta el momento no se ha informado de nada. Lo más que se tiene son información que los periodistas logran cachar por aquí y por allá, como el arribo de cien elementos en Guaymas en dos aviones Hércules.

Pero hasta ahí, señala Hilario Olea. Es de esperarse que cuando menos se de una buena demostración de fuerza y presencia para empezar con el pie derecho, pues parece que esta fuerza no impresionó mucho, pues en Guaymas con todo y que ya estaban ahí el día de ayer martes asesinaron vilmente a otro policía.

Se sabe de manera extraoficial que hubo una avanzada que estuvo hace días con el fin de tramitar los apoyos para comida y hospedaje. En Ciudad Obregón, según trascendió entre las mismas fuerzas policiacas, no les fue bien, porque no les dieron más que quince días de crédito. Lo que pasa es que quedaron muy escamados por la pela que les pusieron las fuerzas federales que los dejaron agarrados de la brocha, pues muchos no pagaron y las autoridades no respondieron por ellos.

Ahora, con todo y la enorme ola de violencia que priva en la región, al parecer no quieren arriesgarse a que los lleven de nuevo al baile. En Sahuaripa por ejemplo no quieren saber nada de las fuerzas federales, porque igual, los dejaron bien endeudados. En Hermosillo se acercaron para tratar de negociar el apoyo de hospedaje y comida, además de otras atenciones, pero las autoridades policiacas municipales tuvieron la responsabilidad de decirles que no contaban con recursos.

Eso parece que obligaría a que una parte tenga que pedir posada en las instalaciones de la Cuarta Zona Militar.

Otro de los misterios es saber con que equipo y armamento contará este contingente, porque les toca enfrentarse a grupos criminales que están fuertemente armados y no se andan por las ramas. Es posible que no se llegue al extremo como en otras partes del país, donde los recibieron a tiros y quemando carros, pero si se va a requerir que muestren músculo y presencia.