Marea Brava

HAY TIRO EN LA FEDERACION…- !!AGUAS!!…- LA GUARDIA NACIONAL SE REVELA. No quieren salir a trabajar, hasta no se cumpla el pliego petitorio que mandaron a Alfonso Durazo…- En el exponen 16 puntos que son de suma importancia para este cuerpo de policía…- 1ro- Respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal. 2do- Respeto a la antigüedad laboral. 3ro-Respeto a las prestaciones laborales. 4to- Devolución de la operatividad de 49.800 pesos cada 25 días laborados. 5to- No seremos evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial.

LAS 25 PERSONAS QUE FUERON RESCATADAS DE UN DOMICILIO en el Municipio de Benito Juárez de Cancún, tienen el derecho de interponer su denuncia ante la Fiscalía de Justicia de ese Estado Mexiquense, por Privación Ilegal de la Libertad… (secuestro) en contra de quien o quienes resulten responsables…-

AUN CUANDO Andrés Manuel López Obrador, dijo, «Parece que es un conflicto de dos grupos. Todavía no se puede hablar de un secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino que son dos grupos que tienen alguna actividad y están en disputa». Me disculpa el mandatario, pero aun así, se debe considerar la Privación Ilegal de la Libertad. No debe haber consideración a favor de uno o del otro supuesto grupo que utilizó sus métodos para dirimir una diferencia empresarial…- Para eso, están las instancias correspondientes y no la de utilizar la privación de los 25 trabajadores…-

DESDE EL MOMENTO QUE TE LEVANTAN, ES SECUESTRO…………..-

NO LE AYUDA EN NADA A MI COMADRE Ana Gabriela Guevara, decir «No hay dinero en Conade ni para la luz»…- CURIOSO CASO, Y SI HUBO PARA REGALAR 100 Millones de Dólares a un vecino país…- ¿Qué le pasa a la Cuarta Transformación?…- Lo veo incongruente lo que dice la Atleta sonorense…- «Les anuncio aquí que el mes que entra se nos va acabar el recurso, vamos a tener que ir con el Presidente y a la secretaría de Hacienda.

Les adelanto que entramos en números rojos ya no va haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, ya no hablemos para el tema de becas que es un tema sensible, ni en pagos, ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación, ese es el escenario actual de los recursos», afirmó…- En cuanto a las federaciones, la ex atleta olímpica agregó que están dispuestas a alinearse al plan anticorrupción, «no hay resistencia a la transparencia», y que los dichos que han externado algunos atletas de que no se les dan apoyo, lamentablemente, «no se le va a dar apoyos» si no están en el plan…- ESTO SE VE COMO VENGANZA POR SOPLONES…- !!Por favor!! …- HAY TIRO EN LA FEDERACION…- !!AGUAS!!…-

POLICAS FEDERALES EN PRO- DE LA LEGALIDAD Y JUSTICIA…- ASI LAS COSAS. Si, leyeron bien este pliego petitorio, la mayoría de los Policías Federales, señalan a los altos mandos de estar implicados en la corrupción y el Crimen Organizado…- AQUÍ NECESITA HABER LIMPIA…- POR OTRA PARTE, El Lic. Alfonso Durazo, dice a través de un video difundido por Comunicación Nacional, que no se está pidiendo absolutamente a nadie su renuncia…- No vamos atentar contra ningún elemento de la Policía Federal…- DEL PLIEGO PETITORIO NO DIJO NADA…- HABER QUE PASA………………….-

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, (Regidores de Cajeme), mandan rotular los cubículos que ubican al PARTIDO VERDE, INDEPENDIENTE y Movimiento Ciudadano (MC)…- Estos tapizaron sus cubículos con recursos propios porque tienen dinero de sobra. El resto de los regidores que son de MORENA, no ocupan de tanta ostentosidad para ayudar a la gente que menos tienen. Este relumbrón de los regidores de estos partidos políticos, no ayuda en nada, pero, claro está, que a algunos regidores les molesta que la gente les observen cuando se encuentran en supuestas reuniones privadas en sus cubículos, pues los cristales son transparentes y esto, a los regidores de MORENA, no les incomoda para nada…- NOMAS A LOS FINITOS.

