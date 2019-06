Compartir ! tweet





La renuncia del Dr. Narro al PRI va a beneficiar al PAN y a MC, no al engendro de Morena

Siguen duro contra la Salud: Van a desaparecer 300 Unidades Médicas Urbanas del IMSS!

Resonancia nacional el acuerdo y retiro de amenaza de huelgas de Javier Villarreal (CTM)

Un éxito el Programa de Donación de Lentes del Dip. Armando Alcalá Alcaraz. Y los de Morena?

La renuncia a su partido anunciada por el Dr. José Narro es uno de los últimos clavos en el ataúd del PRI, que sigue en caída libre o como el Titanic, en picada al fondo del mar, este anuncio deja mal parado al tricolor, segun analistas como Hilario Olea y el autor de esta Politica Regional.

Y es que desafortunafamente exhibe al expartidazo como un partido totalmente amarrado y comprometido con el gobierno de Morena, pero además, como un partido con las viejas mañanas de siempre, de ahi la famosa frafe o palabra PRIMOR.

Directo y a la cabeza, el exrector de la UNAM dijo: “Hoy hago pública mi decisión de renunciar a formar parte de la simulación en el proceso de elección de la nueva dirigencia de mi partido, pero también mi renuncia al PRI Oficial México, partido en el que milité por más de 46 años”.

Asegurando estar convencido de que la militancia priista clama por el cambio, por la corrección del rumbo y la eliminación de las falsedades, por la erradicación de la corrupción y el uso indebido del poder”. En pocas palabras, si tienen tele, ahí se ven. Creo que todo esto va a fortalecer a partidos como el PAN y MC, no al engendro de Morena.

CANDIDATO OFICIAL.- Narro ya había denunciado que habia una cargada abierta de los grupos de poder del PRI a favor del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, pero además de que se están operando las viejas prácticas para hacer que llegue a la dirigencia nacional, como es el inflar el padrón de militantes, cargadas de parte de los gobernadores y viejos grupos .

Pero lo más grave que denunció son los “groseros indicios de intervención del gobierno federal” para apoyar la candidatura de Alito, por eso dijo en su renuncia: “Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno”. Con esta denuncia, sin duda deja marcado al candidato oficial y le hace un boquete a su liderazgo, que difícilmente podrá arreglar para contar con unidad para las elecciones del 2021.

TENÍA RAZÓN TADDEI.- Miren como son las cosas, dice mi amigo Hilario Olea, pero el super duper delegado Jorge Taddei tenía razón cuando le dijo a un reportero que el gobierno federal no contaba con una política de comunicación. Bueno, la unica politica al respecto es la de la arbitraria cerrazón!

Y prueba de ello es que ya se confirmó que se planea desaparecer todas las áreas de comunicación de las dependencias federales, y todo se va a concentrar en la presidencia de la República, con lo que este gobierno pasará sin duda a ser el peor comunicado, cerrado y opaco de toda la historia.

Esto ya lo estamos viendo cuando se pide informes sobre el tema de los migrantes, la delegación de Migración remite a los reporteros a la capital del país, bueno, lo mismo pasa con la SCT y todas las dependencias, solo salen informaciones extraoficiales que se filtran por la buena relación de funcionarios con periodistas, ahora si que vamos a tener un sexenio que se va a regir por el dogma de fe.

RASURAN CLINICAS.- Siguen pegándole duro al sector Salud, ahora acaba de publicarse en el periódico El Universal la noticia de que van a desaparecer 300 Unidades Médicas Urbanas del IMSS, que estaban encargadas de brindar servicios médicos en zonas marginadas.

Ahora, los que necesiten de atención médica tendrán que ir a clínicas y hospitales para hacer cola y tratar de que les den un lugar, y asi, en Sonora se sabe que son cinco las UMU que van a desaparecer y que están en zonas rurales del sur del estado.

No se sabe si seguirán con la misma política de darles el dinero a la gente para que vayan con un médico particular o simplemente se van a quedar abanicando. Todo con un afán de hacer ahorros para luego presumir de que hay eficiencia administrativa, pero esto a costa no solo de la salud sino de la vida de muchas personas.

BRONCAS DEL AGUA.-Como todos los años cuando el termómetro pasa los 40 grados, en Hermosillo se dispara el consumo de agua por arriba del 30 por ciento, y obvio comienzan los problemas de abasto y presión, esta semana la situación hizo crisis, al grado de que la alcaldesa Célida López anunció un programa de emergente para que en siete días pueda corregirse esta situación, sobre todo en el sur de la ciudad.

Ante esto se habla de retomar el asunto del acuaférico o el ramal norte, pero como esto implica agua del Novillo, parece que no les cayó nada en gracia a los productores del Valle del Yaqui que ya pegaron de gritos, y seguramente más van a brincar ahora que les quiten el control de los distritos de riego.

Y es que se ve que el gobierno federal va por el control total de todas las organizaciones de productores agropecuarios, el asunto puede escalar si no hay un remedio a corto plazo.

En asuntos mas agradables, tras las reuniones que Javier Villarreal sostuvo en la capital del país con los directivos de IMSS, FONACOT y del INFONAVIT se logró desactivar la amenaza de los emplazamientos a huelga, lo que fue ratificado antier por las asambleas de la central obrera. Un gran logro del cajemense Javier Villarreal cuyos bonos se fueron por las nubes

Estas reuniones dejaron cosas interesantes, incluso algunas con impacto nacional, como el haber logrado que FONACOT bajará 5 puntos en sus tasas de interés, bueno, los detalles seguramente se estarán comentando y viendo en forma amplia este día, pero lo importante, que no habrá emplazamientos, eso es lo mejor para el ambiente laboral del estado, pero ademas esta noticia fue de impacto nacional.

Finalmente, innumerables las muestras de apoyos en las redes sociales para el Diputado Local Armando Alcalá Alcaraz, por el oportuno y altruista programa social de entrega de lentes gratuitos a estudiantes y examenes de la vista por distintas escuelas del casco urbano y rural de Cajeme, siendo acompañado por el delegado de la SEC en el sur de Sonora, Abraham Montijo Cevantez.

Siendo ayer jueves ese programa muy bien comentado por los cafeteros del San Jorge como Don Sergio Gastelum, el abogado Pedro Haro, el empresario Federico Dabdobu, el agricultor Pipo Zubia, Marco Antonio Rodriguez (El Qilochas), el maestro del Conalep, Armando Ortega, bueno, hasta por el tremendo Boby Ramos, inseparable del estuidoso del beisbol, Quilochas.