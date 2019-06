Marea Brava

Compartir ! tweet





MULTA JUZGADO TERCERO DE Primera Instancia de lo Civil, al Regidor Independiente Ing. Rodrigo Bours Castelo, consistente en Cien veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles, ordenándose por oficio a la Agencia Fiscal del Estado de Sonora, que cubra el pago inmediato , la cual pasara a un Fondo para la Administración de Justicia de Sonora…- Este Juez, sancionó a Bours Castelo, por realizar actos perturbadores en un inmueble.

LO PEOR, Un Regidor de MORENA, de nombre Francisco López, en Conferencia de Prensa, dijo que unos regidores revoltosos de la comuna pertenecen al CRIMEN ORGANIZADO político, obvio que todos pensamos que el mensaje fue para los Regidores Rosendo Arrayales, Rafael Delgadillo, entre otros que traen la espada desenvainada para acarrear agua política a sus molinos.

LO PEOR, Un Regidor de MORENA, de nombre Francisco López, en Conferencia de Prensa, dijo que unos regidores revoltosos de la comuna, pertenecen al CRIMEN ORGANIZADO político, obvio que todos pensamos que el mensaje fue para los Regidores Rosendo Arrayales, Rafael Delgadillo, Rodrigo Bours Castelo, Gustavo Almada, y cuatro Regidores más (mujeres), que no quieren hacer equipo de trabajo con los MORENOS y que solo se la llevan criticando a la actual administración en torno a la inseguridad que se vive, la cual nos golpea a todos, porque todos vamos en el mismo BARCO…-

“Yo los invito a que se sumen con propuestas y no con descalificaciones, las cuales no ayudan en nada para construir la Paz que todos queremos para este municipio”…- Este tipo de declaraciones contra los Regidores que no pregonan con su ideología política, y en nada ayuda a terminar con esta división que tienen desde principios de la actual administración…….-

POR OTRA PARTE, El aguerrido RODRIGO BOURS CASTELO, dice que el viernes por la mañana tomará por asalto Palacio Municipal para cerrar con CADENAS su puerta principal, y se hará acompañar por Alba Luz Borbón Flores y un nutrido grupo de ciudadanos que creen en la filosofía de ambos personajes, pues ambos son unos artistas para lavar cerebros de los más débiles…- CLARO QUE SABEN QUE EL PUEBLO TIENE HAMBRE…………-

LLAMAN A LOS LEGISLADORES DE MORENA, apegarse a lo que marca la ley de la constitución…….- «Ni puede volver el anterior alcalde a gobernar Bácum, ni podemos dejar a la deriva el gobierno municipal, debemos cumplir como diputados con base en lo que legalmente y en justicia corresponda a favor de los habitantes», subrayó Rogelio Díaz Brown, coordinador de los legisladores priistas. «El debate no debe ser si regresa o no regresa, sino garantizar la gobernabilidad de ese municipio lo que resta del trienio, asignando a quien cumpla con los requisitos de ley para gobernar el municipio y que no defraude a los habitantes», puntualizó en un boletín emitido por el Congreso del Estado. SE AFERRAN LOS DIPUTADOS y quieren esperar el regreso del alcalde Rogelio Aboyte Limón, quien fue detenido y encarcelado en Estados Unidos por falsificación de documentos…….- SE DICEN FIELES A LA CAMISETA…………..-

SE COMPROMETIO ALCALDE MARISCAL ALVARADO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA CAJEME…- En cumplimiento al acuerdo de cabildo de adoptar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como para que la actual administración municipal disponga de un instrumento que se use como guía y marco ético para la toma de decisiones y como herramienta para la creación de políticas públicas que sean referente inspirador para el desarrollo sustentable, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó protesta a los integrantes del Consejo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para el 2030 en Cajeme…- AQUÍ estuvieron presentes todos los interesados, ya que hay que cumplir con los 17 acuerdos establecidos por la ONU, y así mantener la misión para lograr una sociedad global, justa, sostenible y pacífica………- ME PARECE EXCELENTE……..-

LA CEREZA DEL PÁSTEL. Esta no puede faltar, pues ayer por la madrugada, se chingaron otros dos jóvenes en la colonia Amaneceres, y así sucesivamente se va acabando la gente que habita este corrupto País que se hace llamar MEXICO…- CREO ES IMPORTANTE que a nivel Nacional se dé un nuevo conteo para ver cuantos quedamos parados esperando que nos lleve la que nos trajo. Al paso que vamos, SONORA será un pueblo FANTASMA, y no nada más Sonora, sino todo el territorio mexicano podría quedar desolado como algunos condados de Estados Unidos. Allá quedaron solos los Pueblos (Municipios) por la contaminación de sus mantos acuíferos, pero aquí, quedará solo por falta de presencia humana.

