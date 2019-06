Politica Regional

Compartir ! tweet





El PAN regresó como la fuerza politica mas votada hace 3 semanas al obtener 1.350,000 votos

Lios internos de grupos de Morena lo despedazan en el pais; en Sonora Taddey se encarga de ello

Petra Santos que no le perdona a Jorge Taddei que la hayan sacado de la delegación de la SEDATU

No se justifica un huelga: Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Canacintra Sección Obregón.

Como en su momento dijeron de los padrecistas cuando asaltaron el poder en Sonora, lo que pasa es que venían muy hambreados, pues algo más o menos parecido vive Morena, pero no tanto por el manoteo de dinero que eso hay que reconocer por el momento no se les ha visto, sino el pésimo ejercicio del poder que están haciendo en los cargos que tienen.

Es cosa de ver todos los días como se pelean por el control y por ver quien es el que manda en Sonora, el último pleito lo vimos ahora en la semana con Petra Santos que no le perdona a Jorge Taddei que la hayan sacado de la delegación de la SEDATU, al grado de que movilizó a simpatizantes para que protestarán y pidieran hasta la cabeza de Taddei.

Lo cierto es que mostraron que no se pueden ver ni de esquina a esquina-, ah, datos comprometedores de acuerdo con doña Petra a ella ya están moviendo de la delegación de la SEDATU porque tiene documentos comprometedores que muestran irregularidades en más de mil terrenos en el noroeste del país.

Y que por eso Jorge Taddei hizo que la quitaran. Dando entender, me imagino, que resultaba incómoda para algunos grupos políticos que a lo mejor querían seguir haciendo negocio a la sombra de esta dependencia federal, como haya sido, este lunes salió en lo que podría ser su última conferencia de prensa para lanzar un momento de advertencias, sobre todo de que cuenta con papelitos muy comprometedores.

Lástima que no dio nombres, ni presentó casos concretos. Pero si dejó en claro que la guerra contra Taddei está declarada y que si vuelve a tomar poder, el super duper delegado se las verá negras.

PARA TODOS HA.- Por cierto, a la que también la ha venido lloviendo en su milipita es a la sonorense Ana Gabriela Guevara, al parecer también molestó el que públicamente haya dicho que tiene intención de ir por la grande de Sonora en el 2021, esto provocó que ya le comenzarán a dar en redes sociales, en algunos espacios de opinión y hasta en la entrevista mañanera del presidente López Obrador.

Aso es, al mandar el Peje a chayochairos con dardos muy envenenados para que hicieran preguntas comprometedoras, al grado de que el presidente tuvo que anunciar que le mandarían hacer auditorías, tanta artillería y saña sin duda se debe a que le están viendo espolones, de lo contrario ni la pelaran, y obvio, no creo que la dejen ir mal herida, lo más probable es que van a buscar como rematarla en las próximas semanas.

«VUELA GAVIOTA».- Valiente la cantante Susana Zabaleta, quien reconoció que se equivocó al poner la esperanza en el gobierno de la cuarta transformación, esto se debió a que el periodista Sergio Sarmiento recordó uno de sus tuits cuando ganó Morena y escribió sobre el triunfo de AMLO: Creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora si hay lana por fin, después de no se cuantos miles de sexenios.

«Ahora si hay lana para la cultura… ¡Vete a volar Gaviota!». Y bueno, Sarmiento recordó esto y simplemente dijo: Parece que se equivocó. Y bueno, valiente la Zabaleta que no tiene pelos en la lengua, le responde con un tuit :”Mi querido Sergio Sarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante”.

Obvio que después de esto la debieron linchar y quemar en leña verde, pero lo importante son las señales que se están viendo de que la decepción está cundiendo en el país, ya ven, AMLO ganó con 30 millones y en las pasadas elecciones de junio, el abstencionismo llegó al 70%. Tiempos traen tiempos. Si, pero en las elecciones de hace tres domingos en seis entidades, Morena se desplomó perdiendo el 65% de los votos logrados en el 2018.

Y asi, el PAN regresó como la fuerza politica mas votada en esas elecciones intermedias al obtener alrededor de 1.350,000 contra algo asi como 1.150,000 del partido del Peje (Morena) y como unos 560,000 del PRI.

NUEVOS FRAUDES.- En otros asuntos, tengan cuidado porque están reportando una nueva modalidad de robo y fraude, al parecer anda una banda operando en el centro comercial engañando a la gente con un viejo truco: Llegan y piden alguna mercancía bajo la promesa de que pagarán con una transferencia bancaria.

Al siguiente día llegan por la mercancía y comprueban que ya se hizo la transferencia, por lo que se llevan los productos, pero en lo que los comercios hacen efectivo el pago, estos tipos salen al banco y cancelan el pago, por la calle Jalisco se echaron a tres negocios y al parecer debe haber complicidad con algunas autoridades porque es hora de que todavía no los detienen, asi que pónganse truchas porque los pueden agarrar en esos cinco minutos en que uno anda muy turulato.

DÍA CLAVE. Ayer lunes se llevó a cabo una reunión entre la dirigencia de la CTM que encabeza Javier Villarreal y dirigentes de las cámaras empresariales con la intención de tratar de mediar para impedir que se venga la ola de emplazamientos a huelga programados para este jueves.

Técnicamente no se llegó a nada, pero se dio a conocer que ayer martes habria una reunión en la capital del país entre los líderes cetemistas con directivos del IMSS, INFONAVIT y FONACOT, a quienes les van a plantear sus demandas.

En el improbable caso que tuvieran una respuesta favorable a sus peticiones, la CTM podría dar marcha atrás en su intención de tronar una huelga general el 8 de julio. Esta reunión es clave, porque no solo vendría a beneficiar a los trabajadores sonorenses, sino a todos los del país. Por lo mismo hay que estar pendientes para ver en que termina el sarao.

Se entiende el hecho de pedir mejores condiciones para los trabajadores y para los derechohabientes del IMSS, pero eso no justifica un huelga como la anunciada por la CTM en Sonora, afirmó ayer Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Canacintra Sección Obregón.

«El IMSS brinda un servicio de primera calidad donde las personas deben entender que si a veces las citas son tardadas es por la enorme cantidad de pacientes que se atienden diariamente», explicó el dirigente empresarial. La UMAE del IMSS en Ciudad Obregón, añadió, se encuentra entre las primeras tres mejores instituciones de salud de Latinoamérica.