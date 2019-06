SE COMPROMETE ALCALDE MARISCAL ALVARADO CON DESARROLLO SOSTENIBLE PARA CAJEME

Compartir ! tweet





En cumplimiento al acuerdo de cabildo de adoptar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como para que la actual administración municipal disponga de un instrumento que se use como guía y marco ético para la toma de decisiones y como herramienta para la creación de políticas públicas que sean referente inspirador para el desarrollo sustentable, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó protesta a los integrantes del Consejo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para el 2030.

En compañía de la Presidenta de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, de funcionarios municipales, regidores y representantes de diversos sectores de la sociedad civil organizada, el Presidente Municipal señaló que, a través de este Consejo, se busca conjuntar esfuerzos para cumplir con los 17 acuerdos establecidos por la ONU y mantener como misión el lograr una sociedad global, justa, sostenible y pacífica.

«Lograr un desarrollo sostenible significa reconocer nuestra deuda, totalmente, con la madre naturaleza, con nuestros hermanos y las otras formas vivientes; así como respetar el derecho de la próxima generación a disfrutar de un medio ambiente armónico. El mundo que heredamos de nuestros padres no nos pertenece, tenemos la obligación de mantenerlo y entregarlo a nuestros hijos y nuestros nietos, no tenemos derecho a ensuciarlo ni destruirlo», manifestó Mariscal Alvarado.

Añadió que el compromiso de la actual administración y de los diferentes sectores sociales y productivos es el cumplimiento con los 17 objetivos para el establecimiento de un desarrollo sostenible, entre ellos el poner fin a la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo docente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, así como el formar alianzas para lograr los anteriores objetivos.

Previo a la toma de protesta, la regidora Ana María Castro Monzón, el Oficial Mayor, Jesús Manuel León Félix y el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Julio César Pablos Ruiz apoyaron las declaraciones del Alcalde Mariscal Alvarado al coincidir que es importante lograr la integridad ecológica, pero también trabajar en la consecución de los objetivos de la protección de la niñez, la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico equitativo, el respeto a los derechos humanos, la democracia y, sobre todo, la instauración de la paz.