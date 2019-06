Entrega Gobernadora primeros apoyos del programa “Soy Pilar”

Compartir ! tweet





* A un mes de que se lanzó el programa, mejora las condiciones de 40 Mujeres y sus familias

Hermosillo, Sonora, junio 16 de 2019.- En una respuesta rápida y efectiva, a un mes de haber iniciado el programa “Soy Pilar”, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ayudó a salir adelante a las primeras 40 mujeres quienes ya recibieron certificados y créditos con lo que podrán instalar su propio negocio, harán crecer el que ya tienen y, sobre todo, mejorarán su calidad de vida y la de sus familias.

La mandataria estatal explicó que el programa genera oportunidades, a través del autoempleo, para este grupo de la población que quiere iniciar o ampliar sus negocios, y así aumentar la economía de sus hogares, por lo cual, además del crédito social que se les otorga, también se les brinda capacitación con base en sus habilidades.

“Es muy importante que ustedes crean en ustedes mismas, y hoy están dando un paso muy importante, porque yo sé que voluntad no les falta, ni ganas, yo sé que lo van a hacer muy bien, lo importante es que alguien las apoye”, indicó.

La aplicación del crédito proveniente de este programa es para la compra de maquinaria, mobiliario, equipo o capital de trabajo; así como remodelación o adecuaciones al local del negocio, excluyendo acciones de construcción o compra de vehículos.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), destacó que “Soy Pilar”, desde su lanzamiento el mes pasado, ha recibido 300 solicitudes de mujeres interesadas en autoemplearse.

“El pasado 9 de mayo, como ustedes recordarán, estuvimos en Cócorit lanzando este programa, un programa que nos tiene reunidos aquí otra vez, para ya otorgar las primeras 40 constancias de crédito, a 40 mujeres jefas de familia que luchan todos los días por sacar a su familia adelante”, señaló.

Perla Rosario Miranda Villa, quien desde hace tiempo soñaba con tener su propio negocio de comida, comentó que al principio le resultó complicado buscar clientes de casa en casa, pero con el respaldo que le brinda el programa “Soy Pilar” podrá crecer y llegar a más personas.

“Desde hace algunos años tengo un sueño, tener mi propio negocio de comida, en un lugar ya establecido, yo me dedico a la venta de comida, pero yo voy de casa en casa, para mí es muy difícil estar buscando clientes en todos lados, las ganas hace mucho que las tengo, solamente me hacía falta esto para salir adelante, ahorita gracias a Dios ya tengo mi local y estoy muy contenta”, refirió.

Presentes: Karina Zárate Félix, directora general del Sistema DIF Sonora; Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del ISM; y María Antonieta Noriega Uribe, presidenta de Mujeres Productivas A.C.