No se va a imponer la tenencia federal, reitera López Obrador

Compartir ! tweet





* El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el Gobierno federal no va a imponer la tenencia vehicular; ‘son inventos de los conservadores’, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no impondrá el cobro de la tenencia vehicular y aseguró que todo fue un invento de sus adversarios.

Aprovecho para informar que no se va a imponer la tenencia, porque es increíble como inventan cosas nuestros adversarios, los del partido conservador y muestran el cobre. No cabe que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, y son muy cretinos”, expresó en su conferencia mañanera.

Esto luego que el presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, reiteró que en el paquete económico del año entrante se está analizando el cobro de tenencia federalizada, es decir, que sea el gobierno de la República quien cobre este impuesto y no los estados como ocurre actualmente.

Aunque la propuesta fue planteada por un legislador de Morena, el mandatario federal insistió que dicho planteamiento proviene de los detractores del gobierno.

Ahora que estamos defendiendo a México, defendiendo nuestra soberanía, en vez de cerrar filas y de ayudar están apostando a que nos vaya mal, desde luego no todos”, refirió.