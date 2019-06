Politica Regional

Compartir ! tweet





Piden Regidores a Estado tomar seguridad pública de Cajeme; no es asunto politico, dicen

Index Sonora buscará un amparo de la justicia federal en contra de la huelga general de la CTM

El cobro de la tenencia federal podría ser una medida que se considere socialmente impopular!

Le pegaria muy duro a Morena en el 2021, advierten diputados federales del partido!

El Gobierno del Estado debe tomar a su cargo la seguridad pública de Cajeme, propusieron regidores para enfrentar el incremento de la violencia criminal en este municipio. Balacera tras balacera, heridos y muertos es el pan de cada. Uno desearia que nada de eso pasase

En rueda de prensa, los regidores de oposición manifestaron su postura ante los hechos violentos que sólo en este mes suman alrededor de 20 personas ejecutadas y que son, coincidieron, hechos que duran ya varios años, asi que el problema rebasó en mucho.

Rosendo Arrayales (PT) y Emeterio Ochoa (PRI) expusieron su voluntad de respaldar a la presidencia municipal en todas las acciones que emprenda para disminuir el índice delictivo. Lo hicieron en un tono conciliador y al mismo tiempo crítico por la situación que se ha vivido en las semanas recientes.

El regidor independiente Rodrigo Bours Castelo expresó su total rechazo a la actuación del alcalde Sergio Pablo Mariscal al considerar que no ha hecho nada efectivo para enfrentar la ola de violencia, por el contrario, dijo Bours, ha dejado de ejercer recursos destinados a la seguridad pública.

Censuró además los viajes que realiza Mariscal «pues los hace muy seguido y no debería salir del municipio cuando la situación está tan grave como ha estado recientemente», bueno, ahi está mal Rodrigo, pues el Presidente Municipal tiene que atender asuntos oficiales tambien fuera de la ciudad, pues la seguridad publica no es el unico asunto a atender.

Por su parte el regidor panista Rafael Delgadillo hizo mención de la forma como las autoridades locales han sido rebasadas por la delincuencia y propuso que el Gobierno del Estado tome el control de la seguridad pública en Cajeme, si, asi es, pero el Gobierno Federal tiene en el mas completo de los abandonos no solo a Cajeme sino al resto de los municipios del pais.

La propuesta fue apoyada por la mayoría de los regidores presentes, quienes coincidieron además en que no se debe esperar a la llegada de la Guardia Nacional a esta municipio para ofrecer una solución, pues va a tardar varios meses en llegar y establecerse en un edificio propio que aún no se construye y empezar a operar.

El problema ya es muy grande y debe actuarse ahora mismo, señalaron. Además de los ya mencionados estuvieron presentes las regidoras Rebeca Godoy (PVEM), Ana María Castro (PRI) y Carmen Valenzuela (independiente), y es aqui donde se cuestiona a los de Morena y a cuyo partido en el 2021 el Pueblo le va a cobrar factura.

Entrevistados por separado los regidores por Morena Raúl González y Rocío Eleuterio explicaron que los ediles de su partido informarán su postura sobre el tema la próxima semana. Tampoco asistieron los regidores de Movimiento Ciudadano Graciela Armenta y Gustavo Almada, pero ambos tambien han demandando mas intervención estatal en este tema de la seguridad.

En otros asunttos, para evitar afectaciones a la actividad industrial en Sonora, Index Sonora buscará un amparo de la justicia federal en contra de la huelga general de la CTM convocada para el próximo 08 de julio, así lo dio a conocer ayer jueves Gerardo Vázquez Falcón.

El dirigente de Index Sonora, organismo que aglutina a las maquiladoras, explicó que el equipo de abogados de la organización ya trabaja en la integración de los elementos necesarios para basar el recurso de amparo que se interpondrá.

“Nosotros a través de las empresas estamos promoviendo un amparo, ante el peligro inminente ye l temor fundando de causar daño a nuestras garantías individuales como empresas y constitucionales”, indicó el dirigente empresarial, quien llama al IMSS a mejorar los servicios a los trabajadores

Vázquez Falcón, quien ha tenidos serios enfrentamientos con Villarreal Gámez, señaló que no se trata de una postura novedosa del lider sindical, de quien dijo ya ha afectado a la economía con posiciones similares en el pasado, y hasta desplegados de prensa en su contra ha publicado Vázques Falcón.

“Este señor le debe a Sonora cuatro mil empleos del año pasado, en el año pasado, en el 2017 nosotros cerramos con 129 mil empleos, 2018 128 mil, y ahora tenemos mil empleos en el 2019”, acusó el presidente de Index.

Por otra parte, el posible retorno del cobro de la tenencia federal podría ser una medida que se considere socialmente impopular, así lo señaló Wendy Briseño Zuloaga, pues sabe que su aprobación e implementación le pegaria muy duro en las próximas elecciones, de por si en las que hace hace dos semanas en seis estados pedieron el 65% de la votos en relación a las elecciones del 2018.

La diputada federal de Morena por Sonora, se refirió a la propuesta presentada por su compañero de bancada Alfonso Ramírez Cuellar, en el sentido de aplicar una vez más el cobro de este impuesto de forma generalizada en la República Mexicana, pese a que en varias entidades se trata de un gravamen ya desparecido.

“Las ventajas que puede tener al sanear algunos problemas financieros, pero también que sería una medida impopular, no me refiero a que nos de popularidad o no, sino impopular hacia la gente, que afectaría pues”01:39 segundos.

Recordó que debe tomarse en cuenta también la postura del Presidente López Obrador, quien se ha mostrado en contra de la imposición de nuevos impuestos.

“La postura del Presidente es muy clara. O sea él ha hablado que no habrá generación de nuevos impuestos, entonces muchas cosas se van a plantear, no significa que prosperen pero puede generar una discusión”