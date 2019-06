Marea Brava

Compartir ! tweet





Una Comisión integrada por Regidores del PT, PRI, INDEPENDIENTE y del PAN, exigieron en conferencia de prensa que la Federación y el Estado, pongan más atención a la inseguridad que se vive en Cajeme, por culpa de los grupos de criminales que operan por esta región del Valle del Yaqui…- Primeramente, el Regidor Rosendo Arrayales del PT, hizo un llamado.

Primeramente, el Regidor Rosendo Arrayales del PT, hizo un llamado a Claudia Pavlovich Arellano y a autoridades de la Federación, a que se cumpla con la constitución política que viene en su artículo 21, la cual dice que la seguridad pública debe estar coordinada por los tres niveles de gobierno y no es así, pues los datos actuales son alarmantes, porque en tan solo en este mes van más de 20 ejecuciones, privaciones de la libertad, lesiones con armas de fuego, ataques a domicilios, entre otros delitos cometidos, y su postura, es que se aplique una acción más drástica contra quienes resulten responsables de estos delitos que se cometen diariamente por nuestra ciudad…- No es posible esperar la llegada de la Guardia Nacional, porque los protocolos para aterrizar este Mega-proyecto, se pueden complicar por mucho tiempo y mientras los cajemenses, ¿Dónde quedamos?…- estamos atrapados en un clima de inseguridad.

El llamado es para que la ejecutiva del estado, para que apoye a las autoridades del municipio, para que se haga todo lo posible por mandar más elementos de la fiscalía estatal para contrarrestar esta alta incidencia con que viven diariamente en toda su impunidad, por aquellos que trastocan la tranquilidad de las familias cajemenses…- URGE LA PAZ Y URGE LA TRANQUILIDAD…-

Por otra parte, el Regidor del PRI. Emeterio Ochoa Bazua, dijo que la principal prioridad de Cajeme, es la Seguridad Publica, agregando que Sergio Pablo Mariscal Alvarado, cuenta con todo su respaldo, igual la Policía Preventiva, la cual tiene muy clara sus funciones, la cual ha ido decayendo porque cuenta con varias líneas de investigación que no le competen, mientras el resto de las corporaciones no hacen sus funciones, como primera autoridad y esto es lamentable que le dejen la carga a quien no tiene esa responsabilidad…-

POR OTRA PARTE, El Regidor Independiente, Rodrigo Bours Castelo, criticó a los Regidores de MORENA, por no haber acudido a la conferencia de Prensa, de los cuales se presume no asistieron por miedo, ya que los últimos crímenes que se cometieron, sucedieron por rumbos de las colonias que habitan dichos Regidores. Además dice que el Alcalde no cumple con su compromiso ante la sociedad cajemense, y le pide que no viaje a ninguna parte, hasta que no se minimice lo que está sucediendo en Cajeme. Ante la falta de equipamiento de parque vehicular, Dijo que ya se les propuso la compra de 200 motocicletas para un mejor patrullaje de los elementos policiacas, y si no hay equipo, no hay vigilancia.

Estas altas tendencias de inseguridad, son las mismas de administraciones anteriores. Le pide que no viaje hasta no se resuelva la inseguridad que se vive en Cajeme….- MI PUNTO DE VISTA…- ¿Si compran las 200 motocicletas se acabaran las ejecuciones Rodrigo?…- O si deja de viajar el Alcalde, también se acabaran los secuestros, robos domiciliarios, robos de vehículos, asaltos, entre otros delitos. Es así?…-

CREO tu odio va mucho más allá contra el edil cajemense, y de lo que quieren demostrar ustedes como Regidores a la sociedad cajemense?…- Creo, la estrategia de ustedes, es minimizar a todos los MORENOS ante la opinión pública, para decir que ustedes son los salvadores de la sociedad cajemense…- PERO BUENO…-

POR OTRA PARTE,. LOS REGIDORES DE MORENA, dijeron que no asistieron a esa conferencia porque ese problema ya se manejó en la mesa de Comisión de la SSPM, con todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y son ellos quienes atienden la demanda ciudadana sobre la inseguridad que se vive hoy en día. Lo que están haciendo estos Regidores, es acarrear agua a sus molinos políticos, porque los responsables de atacar esa violencia, ya se encuentra por las calles operando contra aquellos que violentan la seguridad de las familias cajemenses…-

LO VEO BIEN…- Lleva Gobernadora Pavlovich médico hasta casa de enfermos en condición vulnerable…- Para brindar atención médica en sus domicilios a personas en situación vulnerable o que por su condición económica y de movilidad no puedan trasladarse a una clínica, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano puso en operación el programa Médico en tu familia, en la colonia Café Combate…- la gobernadora visitó en este arranque del programa, a la señora Juana Ortega Paredes, vecina de esta colonia, donde destacó que se apoyará a personas con alguna discapacidad, enfermos terminales, postrados en cama y/o en situación de abandono, otorgando servicios de atención primaria a la salud, sobre todo a la población más necesitada. QUE QUEDE CLARO…-

Esto tiene todo un seguimiento, no sólo es ir a visitarlos la primera vez y encontrarlos, sino después de ello, darles la visita, llevarles el médico y la medicina que van a requerir mes con mes, porque realmente casi siempre son personas mayores o personas que definitivamente no pueden acercarse a un centro de salud, aseguró la gobernadora Pavlovich….- EXCELENTE……….- SIGUEN LAS EJECUCIONES EN CAJEME…- Ayer estuvo de remate la ola de ejecuciones por toda la periferia de la ciudad. Se ocupa la presencia de todas las corporaciones policiacas para contrarrestar esta ola de crímenes que se suscitan entre grupos que se enfrentan por las calles de las diversas colonias de esta entidad municipal. Sabemos que esto se da a nivel Nacional. Pero algo se debe hacer, pues hay histeria y sicosis entre la población. Ya todos tiene miedo salir de sus casas, por temor a ser alcanzados por una bala perdida como ha venido sucediendo en algunos enfrentamientos, donde gente inocente muere si tener bronca en el asunto…- ¿Qué le pasa a nuestras autoridades de la Federación?…- TODO ESTA FUERA DE CONTROL.

