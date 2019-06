Politica Regional

Compartir ! tweet





La amenaza de huelga de la CTM en Sonora sigue adelante; exigencias a la Federación (IMSS)

Unas dos mil empresas quedarían emplazadas; más de 130 mil trabajadores en paro

Los aranceles hubiera provocado un espiral de pánico con un impacto brutal: David Figueroa

Chihuahua advierte que cumplirle a los migrantes y con ello a los gringos requiere $100 millones

Las amenazas de huelga siguen adelante, y es que cuando todos apostaban a que la CTM se echaría para atrás en su intención de irse a la huelga general por las broncas con el IMSS, INFONAVIT y con Hacienda, pues miren que el martes el dirigente estatal Javier Villarreal confirmo si van con las banderas rojinegras y los emplazamientos comenzarán a partir del 20 de julio.

Recordar, decia ayer Hilario Olea Ruiz–, que se estima que unas dos mil empresas quedarían emplazadas y que más de 130 mil trabajadores se van a ir al paro de labores, lo que será una tremenda sacudida para la vida económica y laboral del estado, no es cosa menor porque esto puede prender la mecha para que en otros estados las organizaciones sindicales hagan lo mismo. Caray, se pone rudo el asunto.

MAL SERVICIO.- Las quejas planteadas hasta ahora son el mal servicio que está ofreciendo el IMSS por razones que todo mundo sabe, que es la falta de lana. También se quejan que le INFONAVIT está cobrando tasas de interés más altas que los bancos y que la Secretaría de Hacienda está encajando la uña fiscal en algunas prestaciones laborales como son los aguinaldos o las horas extras.

Bajo estos argumentos van a emplazar y las autoridades laborales tendrán que resolver, según algunos abogados laborales estos argumentos no validan un estallamiento a huelga, por lo que pueden declararlas como paros ilegales y hasta puede poner en riesgo el registro sindical debido a las nuevas medidas que hay con las últimas reformas a la Ley del Trabajo, advertia ayer el amigo Hilario, quien ayer miercoles fue su cumpleaños.

LEVANTO LA MANO.- En torno a esta postura de Javier Villarreal, hay quienes dicen que es una manera de fortalecer a la CTM a la que han traído muy bocabajeada las nuevas centrales obreras de Napoleón Gómez Urrutia y de Pedro Aces, también para vacunarse contra nuevas divisiones que podrían generarse a nivel nacional en la CTM.

Sin duda que si se lanza a esta huelga, lo que sea de cada quien, Javier va a subir a las grandes ligas en materia sindical porque va a obligar a una revisión de fondo del Seguro, INFONAVIT y los temas fiscales de los trabajadores. Sin embargo, dicen que podría ser también una finta y para finales de julio llegar a un arreglo y todos se quedan contentos. Vamos a ver y de ser posible le vamos a preguntar.

APLICARSE A FONDO.- Por lo pronto tienen que aplicarse a fondo las autoridades del Trabajo y de Economía para evitar que esto ponga nerviosos a los empresarios, porque se sabe que a raíz de este anuncio algunas inversiones se quedaron detenidas, maquiladoras que tenían planeado construir nuevas naves pararon todo.

Son algunos empleos los que se quedaron en el aire porque temen que la cosa vaya en serio y se venga un contagio con más sindicatos que también quieran irse al paro, pero, bueno, ahí está la moneda en el aire, y déjenme les digo que yo tomaría en serio a Javier Villarreal, quien además tiene como consiglieri a Pancho Bojórquez, que no es de los que se asustan con el petate del muerto, entre ambos son muchos metros de colmillo y de luchas sindicales, por lo mismo, más vale que le pongan atención en serio.

En otros asuntos, a decisión del gobierno de México de doblar las manos ante el gobierno americano por el tema de los araceles provocará un enorme gasto extra de los gobiernos estatales que ahora estarán obligados, por el compromiso del gobierno federal, a darle atención completa a los migrantes que los gringos regresen y tengan de este lado de la frontera en espera que les resuelvan su estatus migratorio.

El que no se anduvo por las ramas fue Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien ya advirtió que para poder cumplirles a los migrantes y con ello a los gringos requieren 100 millones de pesos, de lo contrario tendrán una tremenda crisis en Ciudad Juárez.

Con esto sale el primer aviso de gobernadores a los que les va a caer la chamba pesada de dar hospitalidad a los miles de migrantes y en un descuido con cargo a sus propios presupuestos. Como que ya es hora de que los mandatarios estatales peguen de gritos.

Conforme transcurren los días y logramos conocer mayores detalles, de la negociación que el gobierno de México realizó con el gobierno de EU para desactivar la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles escalonados a los productos mexicanos que se exportan a ese país, podemos concluir que lo logrado hasta hoy; representa solo un respiro.

De haberse materializado la amenaza arancelaria de Trump, dice en un muy bien detallado escrito David Figueroa Ortea, estaríamos en un espiral de pánico con un impacto brutal a nuestra economía que algunos analistas coinciden en que representaría una caída del PIB del 1.2% y la perdida de aproximadamente un millón de empleos.

Todo esto aunado a los preocupantes reportes que llegan de todos lados, que nos indican que la economía mexicana, no va por buen camino, indica David, quien fue cónsul en San Francisco. El acuerdo alcanzado en condiciones por demás complejas, por la relación asimétrica de poder y fuerza que existe entre EU y México, representa haber evitado un mal mayor.

Destaca la disciplina y la cautela con la que se condujo durante estos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se engancho con Trump, ni recurrió a la bravata barata que a nada conlleva.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado en Washington se antoja difícil y complejo, porque no se ve como pueda apaciguar a Trump, que nuevamente utiliza a México como su piñata favorita para fortalecer su discurso de campaña por la reelección de un segundo periodo al frente de la presidencia de EU.

La migración y la seguridad de sus fronteras es una de las mayores preocupaciones del electorado norteamericano, de ahí que la crisis humanitaria que vivimos por los flujos migratorios, coloquen de nueva cuenta a México como el blanco perfecto para el propósito reeleccionista de Trump.