Las niñas y niños deben de trabajar sólo en sus sueños: Gobernadora Pavlovich*

* Conmemora Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Hermosillo, Sonora, junio 12 de 2019.- El lugar de las niñas, niños y adolescentes de Sonora está en las escuelas, luchando por materializar sus sueños y siendo felices, y no en los centros de trabajo, declaró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al tomar protesta al Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil en Hermosillo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

La mandataria estatal se sumó a la celebración de esta importante fecha, en el Parque Infantil, rodeada de decenas de niñas y niños que se acercaron a saludarla, e hizo un llamado a la sociedad a hacer equipo con el gobierno, ya que es con la participación ciudadana como se podrá concretar el objetivo de erradicar el trabajo infantil en Sonora.

“Los niños no deberían trabajar en el campo sino en sus sueños, debemos de trabajar todos, para que los niños que están en la calle, o que pudiesen estar en la calle trabajando no lo estén, tenemos que hacer acciones coordinadas, todos juntos, la sociedad y el gobierno, como siempre lo he dicho: sin la participación ciudadana las cosas no se logran”, aseveró.

Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo en Sonora, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado con la ciudadanía, para seguir con acciones que alejen a las niñas y niños de las calles y centros de trabajo.

“Vamos a redoblar el esfuerzo para disminuir en todo lo posible la presencia de las niñas y los niños en las calles, y en los centros de trabajo”, señaló.

Celida Teresa López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, junto a los miembros de su gabinete que conforman este Comité, se comprometió para coadyuvar con el Gobierno del Estado en impulsar acciones en beneficio de la niñez del municipio.

“Todos los funcionarios del municipio de Hermosillo, que hoy asumimos frente a ustedes haciendo un compromiso señora gobernadora, para apoyar el trabajo que usted encabeza en todo el estado, y poder hacer en Hermosillo lo que corresponde”, indicó.

Juan Pablo Armenta Ocho, presidente municipal infantil 2019, pidió a las autoridades estatales y municipales que hagan uso de la ley para que las niñas y niños no estén trabajando en las calles, y se salvaguarde su derecho a la salud, educación y desarrollo físico.

“La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes lo establece muy claro, todos los niños se deben proteger, sobre el abandono, crueldad, y explotación, y no se debe permitir trabajar antes de una edad mínima adecuada, donde perjudique nuestra salud, educación, desarrollo físico, y mental”, puntualizó..

El Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil en Hermosillo tendrá como tarea principal elaborar un diagnóstico respecto de la realidad del trabajo infantil en el municipio.

Además, deberá coordinar la ejecución de un programa con el objeto de prevenir y erradicar progresivamente toda forma de trabajo infantil, y la protección de adolescentes trabajadores.

Presentes: Margarita Ibarra Platt, presidenta del Sistema DIF Sonora; Karina Zárate Félix, directora general del DIF Sonora; José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública en Sonora; y Bernardeth Ruíz Romero, directora general del DIF Hermosillo.