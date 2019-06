Marea Brava

Compartir ! tweet





Como de costumbre, el Regidor Independiente Rodrigo Bours Castelo y Beker García, terminaron peleando en un programa de TV en vivo por situaciones sin importancia. Se les olvida que los problemas particulares se resuelven en la mesa del dialogo y no, por redes sociales.

Los dimes y diretes, de si le dijo Beker García en tono ofensivo ARRABALERA a la Diputada de MORENA Ernestina Castro, no era para tanto, pero, el regidor Bours Castelo, definió que si era una ofensa lo que había hecho el comunicador García…- Lo único que hicieron ambos personajes, fue desgastarse ante miles de usuarios de redes sociales, pues al final de todo, la interesada de esta supuesta ofensa, jamás, ha dicho nada…-

EL GANADOR Sergio Pablo Mariscal Alvarado. Siempre le dijo a Rodrigo Bours Castelo, que estaba equivocado sobre su percepción de que había ordenado a Beker García golpear a la Diputada Ernestina Castro. Este round lo perdió el regidor Independiente, y lo ganó Mariscal Alvarado, ya que el lunes pasado, Ernestina Castro, votó a favor del crédito de varios millones de pesos que solicitó el Alcalde para atender unas necesidades del pueblo de Cajeme. Con esto quedó mas claro que el agua, Sergio Pablo Mariscal y Ernestina Castro, trabajan de la mano y en equipo para sacar adelante a la sociedad cajemense…-

TANTO QUE PELEO Rodrigo Bours Castelo, contra el Alcalde Mariscal Alvarado y Beker García a favor de Ernestina Castro. Le Salió el tiro por la culata……- , MI PUNTO DE VISTA…- Si Rodrigo Bours Castelo, sigue agarrando pleitos ajenos y de a gratis, su futuro político será incierto, pues llegara muy desgastado y golpeado a la mera hora de los hechos. Hay que recordar Rodrigo que calladito te vez mejor. Si vas a hablar, que sea para que te posiciones políticamente hablando de tus proyectos personales que traes entre manos tú, y tu hermano Ricardo Bours Castelo, de los cuales sabemos traen buenos programas y estrategias que pueden contribuir en el desarrollo del estado y municipio, pero, si sigues insistiendo en defender lo indefendible, tu carrera política puede terminar en este 2021. Mejor prepárate y prepara a tu gente para salir a lograr el triunfo electoral de este próximo 2021……- ANIMO MI RODRIGO……………….-

MAÑANA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL CAMPAMENTO DE VERANO 2019…- HORA: 10:00…- LUGAR: Salón Presidentes, Palacio Municipal. Hay que recordar que vienen las vacaciones de los niños y jóvenes y hay que ponerlos hacer algo. Recuerden que más vale prevenir que lamentar. Hay que motivar a los chamacos a hacer algo productivo y no destructivo. Las cuotas son módicas y tienen a los mejores instructores en este Campamento de Verano 2019………………………-

HASTA EL «IMSS SONORA TRAE SU CURSO VACACIONAL RECREATIVO”. HAY CAMBIOS EN H. AYUNTAMIENTO Y son para mejorar la prestación del servicio a toda la gente que diariamente acude ahí. Los que no quisieron aprender, los mandan a puestos más bajos y con menos sueldo. Si no traen preparación administrativa y criterio para atender a la gente, los mandan de Tirabichis…………….- LOS TAXIS. Amenaza latente de Transporte Estatal. Estos quieren igualdad en el trato. Si los UBER no pagan impuestos, pues los taxistas tampoco los pagaran, si estos se niegan a cumplir con su obligación, nadie pagara como contribuyente, y sería desastroso para el Gobierno del Estado de Sonora …- TODOS COLUDOS. Habrá que jalar a los patrones de estos operadores de UBER, pues los choferes no tienen la culpa de las leyes que vienen manejando este consorcio de bandidos por todo el Mundo…- ORDEN PARA TODOS Y TRANQUILIDAD PARA TODOS………..-

AYER El Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado, junto a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Director Ejecutivo de Constellation Brands a nivel internacional, Bill Newlands, el Presidente de la compañía Daniel Baima, el Director de la planta en ciudad Obregón, Ignacio Burgos; así como el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada y el Secretario Técnico de ProSonora, Enrique Ruiz Sánchez, realizaron un recorrido por las instalaciones de la compañía cervecera en el que se constató los avances en producción, ampliación y contratación de personal de Cajeme y de la región sur de Sonora…-

Durante esta visita a Constellation Brands, el Alcalde señaló que la instalación de esta empresa ha sido un factor importante como fuente generadora de empleo en el proceso constructivo, pues en la obra de ampliación de las nuevas instalaciones se contrataron a mil 300 trabajadores de la región; número de empleos que se incrementará, en tres meses, a 3 mil trabajadores conforme avance el proceso de ampliación; mismo que una vez terminado contratará, por lo menos, a 500 empleados egresados de las universidades locales, ya que operará con tecnología de vanguardia.

