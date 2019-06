Politica Regional

Compartir ! tweet





CTM- Sonora decidió ayer martes que seguirá con el emplazamiento a huelga para el 8 de julio.

Después de diversas reuniones con titulares de dependencias federales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora decidió ayer martes que seguirá con el emplazamiento a huelga para el 8 de julio, lo que afectaria seriamente el trabajo y la productividad de Sonora.

Javier Villarreal Gámez, dirigente Estatal de la CTM, declaró que las propuestas de avances, tanto del IMSS, Infonavit y Fonacot, son insuficientes para evitar el paro laboral, pero pese a todo, las autoridades del trabajo de Sonora trabajan arduamente para evitarlo.

Indicó que las autoridades del Gobierno Federal no establecen fechas para el cumplimiento de sus demandas, como la contratación de más de 200 médicos especialistas del Seguro, asi es, concretamente casi todas las demandadas son contra el gobierno federal.

Entre tanto, sea de cada quien, pero el haber impedido que se impusieran aranceles a los productos mexicanos ayer lunes hizo que el peso tomara una fuerte bocanada de aire, pues cuando se perfilaba para los 20 pesos, tiene un frenón y en casas de cambio se logró encontrar hasta en 18.70, lo que habla bien de la situación y de que ya está empezando a enfriarse la paridad, que por lo general es lo primero que reciente cuando hay broncas con el gobierno americano.

Esperemos que siga bajando y se estabilice antes de que a maese Trump se le ocurra otra genialidad, porque ya saben como se las gasta. Y como ya se dio cuenta que traernos de piñatas le deja utilidades políticas, seguramente nos seguirá dando que es un contento y con singular alegría,.

Por cierto, el primero en pegar de gritos por los acuerdos con Trump es el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, quien se queja de que no hay reglas claras en la forma en que se atenderá a los migrantes que sean regresados a suelo mexicano y se queden en espera de que les resuelvan su condición migratoria y de asilo.

Dijo que no se sabe como van a atender a tantísima gente porque hasta el momento no hay claridad en nada. Este es el temor de todos los alcaldes de frontera que tendrán que enfrentar con sus propios presupuestos la atención de miles de indocumentados a los que se comprometió el gobierno federal en dar comida, hospedaje, atención médica, educación y hasta chamba.

Lo único malo que no se ve que den un paso para ello. De hecho las autoridades de Migración, cuando menos de Sonora, reconocen que están totalmente rebasados y no tienen capacidad para atender a tantísima gente. Total, que mientras andábamos de faroles en la calle, aquí hay mucha oscuridad. Así es la cosa.

Cervecera contratará a 500 universitarios, asi es, muy buena noticia generada ayer martes, porque un total de 3 mil trabajadores de la construcción serán contratados en tres meses para la ampliación de la fábrica cervecera de Constellation Brands (CB) en Ciudad Obregón

La obra, que generó 1,300 empleos inicialmente, una vez concluida demandará la contratación de 500 jóvenes egresados de las universidades locales, ya que operará con tecnología de vanguardia, dio a conocer el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

En compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich y funcionarios de CB, el presidente municipal de Cajeme explicó que la inversión de la firma cervecera atrae además nuevas empresas periféricas como cartonera, vidriera, entre otras, así como los contratos permanentes a empresas de servicios locales como constructores, herreros, carpinteros, plomeros, servicios de limpieza y comercio especializado.

Indicó que «para el Ayuntamiento es importante estar al pendiente de que los procesos de la compañía cervecera vayan bien, que efectivamente se estén haciendo las contrataciones de personal local y que sean empresas regionales las que estén proveyendo».

Destacó la responsabilidad social de Constellation Brands con proyectos que estarán caminando para bien de las comunidades, tal como ya lo hizo con su participación en una obra de infraestructura hidráulica que contribuye a un manejo aún más sustentable y eficiente del agua en el Valle del Yaqui.

Proyecto en el que se invirtieron 49 millones 600 mil pesos, con la que rehabilitaron tres represas que mejoran la operación y la eficiencia de conducción del canal principal bajo del distrito, y mantienen la seguridad de la colonia Allende, Altos de Jecopaco y colonia Rosales, además de rescatar importantes volúmenes de agua.