Politica Regional

Inquieta al poblado de La Dura uso de cianuro en mina; denuncia de vecinos ayer en C.O.

El regidor y lider social, Rosendo Arrayales, escuchó y atendió a los afectados de La Dura

El problema no es Uber sino el gobierno que no regula, denuncian taxistas en protesta

El peso tiene su mejor día en casi 1 año, ganando 1.93%; de $20 el viernes a 19.24 ayer

La aparición de pájaros muertos, en un número más alto de lo normal, ha alertado a los habitantes de La Dura quienes relacionan este hecho con el uso de cianuro en la mina El Golfo de Oro*, ubicada a 1 kilómetro 100 metros de este poblado del Municipio de Rosario, se denunció ayer en conferencia de prensa, solicitándose a las autoridades su intervención.

La «cianuración», así dicen ellos, es parte del proceso que separa el oro del material pétreo en esta mina a cielo abierto donde labora solo gente de Chihuahua y nada más durante las noches, externaron varios vecinos del lugar tambien ante abogados y lideres sociales, como Jose de Jesus Encinas Encinas y Rosendo Arrayales.

«En el día no trabajan, todo es quietud, pero apenas cae la noche se empiezan a escuchar las voces de los mineross y el ruido que provocan las máquinas y camiones», comenta uno de los pobladores quien omitió su nombre para evitar posibles represalias, siendo muy concurrida esta rueda de prensa por parte de medios de comunicación.

Hay un recelo natural en la comunidad «dureña» de no más de 70 habitantes, un recelo generado por el misterio que implican las jornadas nocturnas a cargo de trabajadores desconocidos y la noción de los daños que puede causar el cianuro, dijeron varios de los vecinos en uno de los salones de evento del Yori Inn Hotel donde fue la rueda de prensa.

«Aquí nos urgen los empleos pero a la minera eso no le importa. Sólo trae a su gente, que no se mezcla con las personas del pueblo. Algunos empleados bajan a comprar refrescos y otros artículos comestibles para los demás, los que permanecen en la mina», comenta un vecino.

La advertencia que hizo la aparición de pájaros muertos se reforzó con un comentario que hizo uno de los mineros al quejarse «porque el cianuro le está dañando las manos», asegurando que la ubicación de la mina en un promontorio facilita a través de arroyuelos el derrame de cianuro hacia el río Yaqui, a unos metros de allí.

Las prácticas que realizan gambusinos en otras secciones del río y la de la mina «El Gallo de Oro» podría tener un impacto en el agua que almacena la presa «Álvaro Obregón», advierten, a lo que de inmediaro el regidor y lider Social Rosendo Arrayales se comprometió a revisar el caso, lo mismo el licenciado Encinas Encinas, quien como oriundo de Movas conoce mucho de mineria..

Antes que esto suceda han decidido acudir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que inspeccione la mina y dictamine si hay o no prácticas de riesgo para el ecosistema y la población no sólo de La Dura sino en general de quienes beben el agua del río Yaqui.

También han solicitado la intervención de la autoridades de Cajeme pues este municipio sería uno de los directamente afectados si se confirman las sospechas de los habitantes de La Dura. «Golfo de Oro», tiene el título de concesión minera 199013 y pertenece a la empresa Minera Castor México S.A. de C.V.

Tambien en la conferencia de prensa, la presencia del amigo y columnista Sergio Ibarra Torres (Tribuna), de Sergio Anaya Gutiérrez, de Infocajeme, un servidor por parte de El Regional de Sonora y representantes de otros medios de comunicación como Diario del Yaqui

El peso tiene su mejor día en casi 1 año. La moneda mexicana ganó ayer lunes 1.93%, su mayor avance desde el 3 de julio del 2018, luego de que se lograron evitar aranceles a México.

De haber alcanzado los 20 pesos por dólar, el peso se ha venido recuperando domingo y lunes, cerrando ayer en 19.21 pesos por dólar.

El peso mexicano estuvo de ‘fiesta’ este lunes, luego del fuerte repunte provocado por la amenaza de Trump de aplicar aranceles a las importaciones provenientes de México, a lo que se sumó en la semana pasada la degradación de la calificación soberana y de la correspondiente a Pemex.

El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró en 19.21 unidades, con lo que se acercó a las 19.0925 del pasado 30 de mayo previo a la amenaza de Trump y de la baja en la calificación de la deuda soberana de México y de Pemex.

En el día, el peso ganó 37.90 centavos, equivalente a 1.93 por ciento. El avance del peso, reportado al inicio de la semana, le significó su mejor desempeño desde el 3 de julio del 2018.

El problema no es Uber sino el gobierno que no regula, y en ese sentido, un numeroso grupo de taxistas se manifestó ayer lunes de manera pacífica desfilando desde las calles Sinaloa y 200 hasta el edificio de Gobierno del Estado.

Al llegar a dicho lugar se reunieron con Gilberto Cornejo, delegado de Transporte, para expresarle su inconformidad ante lo que ven como una competencia desleal con los distintos servicios de traslado por aplicación.

Enriqueta Rodríguez, líder de taxistas, dijo que le pidieron a Cornejo exponer sus quejas ante autoridades estatales y que de no tener mañana mismo una respuesta concreta ellos tomarían acciones.

El problema, manifestó, no son las plataformas que ofrecen el servicio de traslado (UBER), sino el gobierno que no regula a la competencia para que también pague impuestos, concesiones y derecho de piso que ellos si pagan.

También se refirió a los llamados «dieceros» de los cuales aceptó que no estan en regla, por lo tanto no son legales, pero dijo que son un mal necesario ya que en muchas ocasiones le facilitan las cosas a la ciudadanía ya que los camiones no cumplen con su trabajo de manera adecuada.

Pidió protección para ellos ya que son amenazados con multas de hasta 8 mil pesos.