López Obrador se reunió con padres de víctimas de la Guardería ABC

* El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con padres de los niños fallecidos en la Guardería ABC, quienes piden acuerdos sólidos y justicia

Acuerdos sólidos, justicia y la garantía de no repetición, son los puntos que los padres de los niños fallecidos en la Guardería ABC plantean esta tarde al presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión que tienen en Palacio Nacional.

Los padres arribaron alrededor de las 17:15 horas al inmueble, en donde fueron recibidos para iniciar su reunión a las 18:00 horas con el mandatario.

Abraham Fraijo, padre de uno de los niños fallecidos, expuso que la justicia del caso debe pasar porque los funcionarios de entonces sean enjuiciados.

No podemos hablar de justicia en 10 años, porque no fue ni pronta y expedita, no podemos hablar de justicia porque ya no están muchos de los que fueron culpables, no está Bours, no está Horcasitas, Padrés hizo todo por diluir los procesos de investigación y ahora anda libre en Hermosillo.

Por supuesto Calderón que todo el tiempo protegió a los inculpados y los responsables y también pues se vio claro cuando exoneraron a Altagracia, prima directa de Margarita (Zavala), creo que todas estas personas deberían de estar en los procesos”, expuso Fraijo.

La disculpa pública del presidente servirá de poco si no se reabren y siguen los procesos contra los responsables, insistió.

Una disculpa pública para mí no sirve de nada si no viene acompañada de acciones, si el Ejecutivo no hace su trabajo, una disculpa debe venir acompañada de justicia y de garantía de no repetición”, reiteró.

Adelantó que la próxima semana tendrán una reunión con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para la habilitación de un memorial en recuerdo de las víctimas de la Guardería ABC.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, presente en la reunión, dijo antes de ingresar a Palacio Nacional que la disculpa pública es una de las medidas que están planteadas por el Gobierno de la República.

Recordó que el IMSS reabrió los casos en contra de los responsables del incendio en la Guardería ABC y el Gobierno de México esperará a que sigan su curso legal.