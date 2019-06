Presidente Ramón Díaz y la SEC entregan lentes del programa Ver Bien para Aprender Mejor

Compartir ! tweet





HUATABAMPO.- Estamos muy contentos el día de hoy, felicitar a todos los niños y papas, nos da mucho gusto que se estén llevando este tipo de eventos que benefician a alumnos de primaria y secundaria, agradecer a todos los que hicieron posible esta entrega, sobre todo a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Así lo menciono el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, al pronunciar su discurso en el evento que se llevó a cabo en la escuela primaria Margarita maza de Juárez, consistiendo en la entrega de 528 lentes, del programa de la fundación “Ver Bien para Aprender Mejor”.

“Son 528 niños y niñas de diferentes escuelas quienes se verán beneficiados con estos lentes, quienes tendrán una mejor forma de vivir, ya que podrán ver mejor las cosas y sus papas no tendrán que desembolsar un peso para comprárselos, que muchas veces no tienen”, señalo.

Estando presente el coordinador regional de servicios escolares de la SEC, unidad Navojoa, Axel Omar Salas Hernández; el coordinador general de salud escolar, Luis Carlos Molina y el anfitrión, director del plantel, Raúl Ontiveros, así como invitados especiales y padres de familia.

Enfatizando el munícipe que “Cuando se viene y se dicen palabras, se quedan en el aire, pero cuando se regresa con beneficios como estos, es en verdad algo muy satisfactorio, porque sabemos que los niños y niñas tendrán las mismas oportunidades como los demás, mejorando su aprovechamiento, teniendo “piso parejo”.

Añadiendo que fueron más de seis mil niños y niñas a los que se les practicaron el examen de la vista, resultando en una primera etapa 528 beneficiados, teniendo que muchos no sabían que ocupaban lentes, viéndose con ello la importancia de continuar con este programa y la entrega de más piezas oculares.

Por su parte, Axel Omar Salas, dijo que se están realizando esfuerzos para que los niños y niñas tengan mejores condiciones y que puedan estudiar de una mejor manera, teniendo una educación de calidad, ya que ese es el objetivo principal de esta administración estatal.