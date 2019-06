Van por más responsables por el caso ABC

Compartir ! tweet





* El Gobierno federal ampliará las denuncias contra los presuntos responsables del incendio; afirma López Obrador que está dispuesto a reunirse con familias de niños fallecidos

A 10 años del incendio en la Guardería ABC en la que 49 bebés perdieron la vida y 106 personas resultaron heridas en Sonora, el gobierno de la República anunció que el caso no se mantendrá impune y ampliará las denuncias en contra de todos los presuntos responsables.

En ese sentido y al destacar que la fecha del 5 de junio en México es un día «de luto nacional» el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador precisó que el gobierno federal guiará sus esfuerzos de procuración de justicia en este caso basado en la propuesta que formuló desde el 2010 el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar y la cual planteó fincar responsabilidades a 18 funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.

El presidente dijo que si bien en días pasados se presentó una denuncia por parte del área jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, por el caso de la Guardería ABC, revisarán que no se trate de una cuestión de aniversario sin sustento «o una farsa».

De ahí que esperarán a que la denuncia sea ratificada ante la Fiscalía General de la República para aportar todos los elementos de prueba que se requieran a fin de impedir que la impunidad prevalezca en este caso.

«Se mantiene la denuncia, pero se va a reforzar para que se tengan todos los elementos. Como todavía no se ratifica, al momento que la Fiscalía llame a la ratificación se van a presentar muchos más elementos, más pruebas para que se haga una investigación seria y haya justicia. Aquí se habló de una resolución que se llevó a cabo a partir de una investigación de la Suprema Corte de Justicia y en aquel entonces se desechó lo que se proponía. No quiero suponer nada, no quiero entrar en conjeturas, pero sí puedo decirles que ahora no hay impunidad», comentó en la conferencia de prensa en palacio nacional.

«Lo importante es que se inicia una etapa nueva en todo sentido; es muy importante el que esté haciendo el compromiso de reabrir el caso en una circunstancia distinta, en donde ya no prevalece la impunidad, donde, de verdad, se quiere que haya justicia», recalcó el presidente.

En tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo reveló que Germán Martínez autorizó la presentación de la denuncia promovida en contra de Bours Catelo el pasado 22 de mayo de este año, poco antes de que el expanista renunciara a la titularidad de la dependencia de seguridad social.

«Es correcto, tuve comunicación ayer, he tenido mucha comunicación incluso por el tema de la entrega-recepción, cuando tocamos este tema un día después que yo tuve conocimiento de la denuncia, me manifestó que así era, que él tenía ese compromiso de hacerlo de esa manera, y así lo realizó» comentó Zoé Robledo.

Al confirmar la existencia de la denuncia, el director del IMSS se pronunció por analizar si es que el exgobernador de Sonora debe ser el único en contra de quién se amplíe la acusación, pues la investigación desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala a más responsables con base en

«En ese sentido es que debe valorarse si el exgobernador Bours es el único que pudiera ser incluido en la denuncia. Por eso se requiere de un ejercicio de la mayor responsabilidad.

En su momento fueron señalados 18 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y después otros adicionales, siete más. Por eso estaremos muy atentos del trámite que establezca la Fiscalía General de la República para ratificarla y, en su caso, también reforzarla, y también ampliar la denuncia», puntualizó el titular del IMSS.

Previo a la conferencia de prensa, un grupo de padres de niños fallecidos en la Guardería ABC solicitaron un encuentro privado con el presidente de la República al aseverar que sus demandas no han sido atendidas.

Como respuesta a la solicitud, el presidente de México dijo que está dispuesto a reunirse con ellos luego de que resuelvan las diferencias que existen entre la totalidad de los padres de los niños fallecidos en el incendio de la guardería en el 2009.