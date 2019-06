Oficialmente IMSS demanda a Eduardo Bours por incendio en Guardería ABC

Compartir ! tweet





La denuncia establece que el ex gobernador de Sonora era responsable del funcionamiento del Sistema de Protección Civil.

De acuerdo con Milenio, la denuncia establece que el gobernador era responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, por lo que tenía el deber de implementar aciones para la identificación, análisis, evaluación y reducción de riesgos en materia de protección civil.

La denuncia se prensó el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde se solicitó el inicio de una carpeta de investigación.

El encargado de presentar la denuncia fue el apoderado legal del IMSS, Francisco Morales Oviedo, el mismo día en que Zoé Robledo fue presentado como director general de la institución, tras la salida de Germán Martínez.

El documento señala que la guardería recibía financiamiento del IMSS, además de ser administrada por Gildardo Francisco Urquides Serrano, ex tesorero estatal del PRI; Marcia Matilde Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala; así como Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del ex subsecretario de ganadería de Eduardo Bours.

También se establece que el ex gobernador era responsable de asegurar que los prestadores de servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas, así como en las legislaciones federales, estatales y locales, pero al dejarse de lado esta supervisión se cayó en conductas omisas.

“Debería haberse verificado, conforme a la legislación estatal, que el inmueble donde se encontraba la guardería fuera viable y seguro para la prestación de dicho servicio, pues en caso contrario, no se hubiese habilitado una bodega para tal afecto y más aún, en un inmueble que podría considerarse una zona peligrosa, en tanto de un lado compartía muro con una bodega que almacenaba papel, la parte trasera era colindante con una llantera y a 43 metros había una gasolinera en servicio”.

Finalmente, la FGR anunció a los padres que se desechara la hipótesis de que el incendio fue provocado, ya que no hay evidencia que sustenten esto, por lo que pidió a los padres aportar pruebas. Tomado de Publimetro.