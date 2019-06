Marea Brava

Compartir ! tweet





Rodrigo Bours Castelo, (INDEPENDIENTE), Gustavo Almada, (MC), Rafael Delgadillo, (PAN), Rosendo Arrayales, (PT), más unidos que nunca. Que tramarán estas cuatro corrientes políticas para este 2021. Últimamente hacen ruido contra quien se les ponga al frente. Parece que ya llegaron a buenos acuerdos entre ellos, los cuales aplicaran en su momento para escalar las posiciones políticas que así convengan a sus intereses personales en este próximo proceso electoral.

Deberían citar al anterior ex –administrador de la Central de Autobuses, Dr. Carlos Ibarra Bringas, para que explique en que derrochó todos los recursos que ahí se generan. Él estuvo algunas décadas al frente, y nunca de los nuncas, hizo algo parecido a esta modernización…- Contraloría debe iniciar una investigación de fondo por el mal uso de los recursos públicos.

HASTA QUE LE DIERON UNA MANITA DE GATO A LA CENTRAL CAMIONERA…- Con una inversión superior a 500 mil pesos, el Presidente Municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado puso en marcha la obra de pavimentación de mil 200 metros cuadrados del andén federal de la Central de Autobuses de ciudad Obregón, con el fin de que la localidad sea una ciudad más competitiva…- Mis respetos para Omar Serna, porque ahora que él está al frente, la modernidad le llegó en todas sus dimensiones a la Central de Autobuses…-

Él estuvo algunas décadas al frente, y nunca de los nuncas, hizo algo parecido a esta modernización…- Contraloría debe iniciar una investigación de fondo por el mal uso de los recursos públicos, pues no se vale que el Dr. Ibarra Bringas, haya agarrado los recursos de la Central Camionera, como pensión vitalicia…… LO CIERTO QUE ES DEL PRI…………-

Y HABLANDO DE LOS PRIISTAS. Ayer anunciaron la rea filiación de la militancia del tricolor, pues empezarán a trabajar al interior para reorganizarse con todos los liderazgos con que cuentan por todo el Municipio de Cajeme. Acuérdense, que el Pueblo les cobró muy cara la factura, y este golpe fue tan contundente, que habrán de contar con los mejores médicos para aliviar la profunda herida que les dejó MORENA.

Estos últimos, si no se ponen vivos, van a ser debut y despedida en Cajeme. Todavía sus militantes andan peleándose las posiciones administrativas de los tres órdenes de Gobierno, porque quienes ocupan los espacios laborales más cotizados, son del PAN, PRI, MC, E, INDEPENDIENTE.

Todas las personas que pregonan con estos 4 partidos políticos, son quienes ocupan los mejores espacios laborables y con mejores sueldos………- EL VIRREY, anda por las nubes todavía. En lugar de ponerse a trabajar en lo que le compete, se la lleva peleando con los reporteros de la capital sonorense, cosa que en nada le ayudará en el próximo proceso electoral del 2021, pues a como me la pinte, ocupará el oficio de los diversos comunicadores, con los cuales por el momento, trae la raya pintada…- NI PARA BIEN, NI PARA MAL, SE LE ATENDERA………-

El violador de Itzel Nohemi, dicen, se quitó la vida en su celda del Centro de Reinserción Social de San Luis Rio Colorado…- DICEN, usó un trozo de una cobija para quitarse la vida. Esta persona, había ingresado al Cereso el primero de Junio, para enfrentar el proceso legal que le correspondía por el delito de violación, homicidio y lo que resultara de la investigación en su contra………..- MUERTO EL PERRO, SE ACABA LA RABIA………-

FALTA EL DEL BAT…- ¿Se quitará la vida también?. No se lo deseo, pero, sería lo más saludable para su persona, pues la Fiscalía General del Estado de Sonora, le tirará con todo el libro de las Leyes de Sonora, a este despreciable sujeto. Es otro ser humano que más desprecia en estos momentos la sociedad sonorense, pues lo que hizo, no tiene nombre y tendrá que pagar por este horrendo acontecimiento que hizo contra esta pobre mujer……………-

Rodrigo Bours Castelo, (INDEPENDIENTE), Gustavo Almada, (MC), Rafael Delgadillo, (PAN), Rosendo Arrayales, (PT), más unidos que nunca. Que tramarán estas cuatro corrientes políticas para este 2021. Últimamente hacen ruido contra quien se les ponga al frente. Parece que ya llegaron a buenos acuerdos entre ellos, los cuales aplicaran en su momento, para escalar las posiciones políticas que así convengan a sus intereses personales en este próximo proceso electoral que se avecina, porque no creo lo hacen por amor al partido, sino que lo hacen para acarrear agua a sus intereses políticos…………….-

NADA BIEN LE FUE A BEKER GARCIA FLORES…- A parte de ser descobijado de una manera humillante en TVP por Rodrigo Bours Castelo, ayer, otra persona por redes sociales le dio hasta con la cubeta. Le dijo hasta de lo que se va a morir…- Ariel Amparan, es quien emitió un audio por redes sociales y no se anduvo por las ramas para señalarle todos su defectos y virtudes al gran Beker García, TAN BUENOS AMIGOS QUE ERAN.

