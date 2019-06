Marea Brava

Compartir ! tweet





EL VIERNES PASADO, El Regidor Independiente Rodrigo Bours Castelo, denunció en sesión pública de Cabildo, al comunicador Beker García, de operar políticamente contra la Diputada Local de MORENA Ernestina Castro, a cambio de unos pesos y de un jugoso convenio. Sobre esta acusación, el comunicólogo, se reportó vía redes sociales, para que Bours Castelo, sostenga ante las cámaras, ese señalamiento que está haciendo sin sustento.

HASTA DIEGO COTA TIENE CONVENIO…- El Regidor de MORENA, Juan Cota, dio entrevista en pasillos de Palacio Municipal, argumentando que se está documentando a fondo por la aparición de este empresario de Mariscos como proveedor, y a quien se le adeuda la cantidad de casi 7 Millones de pesos. Cabe hacer mención que este adeudo podría ser por comidas, pero se nos hace mucho dinero por consumo de alimentos.

Eduardo Flores

EL VIERNES PASADO, El Regidor Independiente Rodrigo Bours Castelo, denunció en sesión pública de Cabildo, al comunicador Beker García, de operar políticamente contra la Diputada Local de MORENA Ernestina Castro, a cambio de unos pesos y de un jugoso convenio.

Sobre esta acusación, el comunicólogo, se reportó vía redes sociales, para que Bours Castelo, sostenga ante las cámaras, ese señalamiento que está haciendo sin sustento.

En esa misma sesión de Cabildo, una regidora de apellido Lauterio, solicitó a su fracción emitir un exhorto al Congreso del Estado para modificar las leyes contra los comunicadores, pues generalizó, diciendo que los reporteros fueron hasta su cubículo y le dijeron: Eres una PENDEJA Y UNA SUATA. Todos los ahí presentes, rieron y argumentaron que era muy grosero de parte de los reporteros, expresarse así de una Regidora.

Ahí no paró la cosa; otro Regidor de Morena, Don Víctor Ibarra Apodaca, quien es Presidente de la Comisión de Seguridad Publica, dijo: No puede ser posible, les damos de comer y nos muerden la mano los comunicadores… Desde el inicio, puedo asegurar que todo este juego de palabras está mal dicho por todos los Regidores, sea quien sea y del partido que sea, pues para empezar, el pleito de Rodrigo Bours Castelo y Beker García, viene de tiempo atrás, ya que ambos fueron socios de una Revista Tabloide, la cual utilizaron en las campañas electorales pasadas, y algo pasó entre ellos, que dieron por terminada su sociedad y amistad, porque si había una amistad que los unía por imagen de Ricardo Bours, ya que Beker, traía las siglas de este último político, con quien inició en la participación de la vida política de Cajeme…-

Por otro lado, la que se dice Pendeja y Suata, no debe generalizar el ataque de un reportero, porque no todos somos iguales. Ahí delante de todos los presentes en Sesión de Cabildo, debió haber dado el nombre del supuesto reportero que le ofendió de una manera grosera…- El caso que confiere a Don Víctor Ibarra Apodaca, también creo está muy mal lo que dijo. Debe entender que la administración Municipal, ha realizado contratos con reporteros y medios de comunicación, para el manejo de publicidad y de Difusión Informativa. Nada es gratis Don Víctor. Hay una paga para todos los que tienen un convenio y es por un trabajo hecho…- !!Nada más!!…-

OTRO REGIDOR QUE LA AGARRO CONTRA LOS REPORTEROS, es el Regidor del Partido Acción Nacional, Rafael Delgadillo Barbosa, quien difundió a través de Redes Sociales, una lista de nombres de los comunicadores que ofrecieron sus servicios en el primer trimestre de la administración, lo cual se puede hacer porque está dentro del reglamento de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Cajeme. Aclaro, eso no quiere decir que todos los comunicadores están en el presupuesto que se aprobó para el manejo de difusión de Publicidad, pero, estos Regidores lo único que están haciendo, es acarrear agua a sus molinos, para decir que ellos también van con la 4T…-

Las Sesiones de Cabildo son para proponer ideas y planes de trabajo que ayuden en la transformación de este nuevo gobierno y no para proyectarse como los mejores Regidores que ha tenido Cajeme…- ¡!!POR FAVOR!!! …-

HASTA DIEGO COTA TIENE CONVENIO…- El Regidor de MORENA, Juan Cota, dio entrevista en pasillos de Palacio Municipal, argumentando que se está documentando a fondo por la aparición de este empresario de Mariscos como proveedor, y a quien se le adeuda la cantidad de casi 7 Millones de pesos.

Cabe hacer mención que este adeudo podría ser por comidas, pero se nos hace mucho dinero por consumo de alimentos. Lo cierto es que Juan Cota se anda documentando para saber realmente de que se le adeuda y desde cuando se le adeuda esta exorbitante cantidad de dinero………-

EN UNA PALABRA, Los Regidores ni trabajan y ni dejan trabajar…- ¿Qué les pasará?…- Continúan los ataques a los Policías Estatales de Seguridad Pública del Estado. Se condena enérgicamente el ataque armado que derivó en el lamentable deceso de dos destacados policías. Sus nombres fueron Alberto Vásquez Varela y el Oficial Martín Roberto Piñuelas Chávez quienes este domingo pasado fueron atacados con arma de fuego al realizar recorridos de vigilancia en la carretera Sonoyta-Peñasco… Ambos obtuvieron importantes resultados en su lucha contra la delincuencia y siempre se distinguieron por realizar con gran vocación y compromiso su trabajo, en beneficio de la seguridad de las familias sonorenses…

¿Qué estará pasando en Sonora?…- Y no nada más en la Capital del Estado se dan estos lamentables hechos, sino por varios municipios del Estado…- ¿Hasta cuándo?…- BUENA PREGUNTA…………….

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, GRACIAS A MIS LECTORES, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71