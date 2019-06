PROPONE MARISCAL ALVARADO ESTRATEGIAS TRANSVERSALES PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD

Compartir ! tweet





“La prevención es el eje central de la seguridad pública. La coordinación eficaz de todos los sectores públicos y sociales es la estrategia para combatir la violencia y la criminalidad. Vayamos hacia adelante en la atención de las causas de fondo con la firmeza que nos da el amor a la vida, la paz y la tranquilidad”, resumió el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, al participar en decimosegunda sesión del Consejo de Transversalidad para la Seguridad y la Prevención del Delito en Sonora, celebrada en Hermosillo.

En su calidad de miembro de la Comisión de Prevención al Delito y de Participación Ciudadana, en la cual se integró durante su participación en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, enfatizó que “la paz y la tranquilidad de la sociedad es nuestro derrotero, el mal no tiene la última palabra, la tenemos nosotros, señores y señoras; nosotros los que amamos la vida. Nosotros tenemos la última palabra: el estado en sus tres niveles de gobierno, las instituciones sociales y la sociedad civil en su conjunto”, manifestó Mariscal Alvarado.

Ante la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, señaló que, en el diseño de Estrategias y Programas de prevención a dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal e instituciones de la sociedad civil, no se debe desmayar en el empeño y la determinación para combatir con inteligencia y con las capacidades de fuerza todas aquellas expresiones que acechan la seguridad de la sociedad.

Señalando en particular a la violencia de género, dijo que esta es repugnante y censurable. La violencia de género no es solamente la muerte o desaparición, pues abarca violencia física o psicológica, violación, asaltos, agresiones, menosprecios, insultos y ahora hasta la pérdida de libertad porque se ha llegado al control de la pareja a través del celular.

Indicó que desde cualquier ángulo de análisis son actos derivados de valores inaceptables que no deben tolerarse. Algunos de estos actos son visibles, conocidos e incluso de noticia periodística. Pero muchos otros son solo de dominio familiar. En ambos casos, son reprobables.

Los que son de dominio público o los que se conocen por denuncia, quedan en manos de la autoridad judicial y deben penalizarse, afirmó.

El Presidente Municipal de Cajeme, recalcó que deben instrumentarse medidas preventivas. La prevención es el eje de la seguridad pública. En este sentido, es indispensable una política para la prevención y la proximidad social. Que la participación de la ciudadanía en la prevención en general, pase de ser un discurso o simples acciones aisladas, a ser una estrategia conjunta que permita a los sonorenses recuperar la paz y tranquilidad.

De manera paralela, dijo, es importante el cambio de valores culturales. Y en esto la acción de padres, escuelas, familias, comunidades, centros de cultura y medios de comunicación es determinante.

Es por ello que propuso ocho acciones estratégicas encaminadas a transformar a Sonora y a sus comunidades, con una conciencia clara de respeto a todos, donde se impulsen nuevos valores.

“Esta es una responsabilidad compartida de todos los sectores, grupos sociales, familias y ciudadanos. Exhorto e invito a todos a realizar las acciones estratégicas que se requieran, trabajando coordinadamente”, indicó el Alcalde de Cajeme.

Acciones estratégicas propuestas:

1. Nuevas tecnologías para la atención de acciones de prevención y operativos de emergencias policiales. Se trata del uso de drones que ayudan a atender emergencias de seguridad en tiempo real. Su implementación puede hacerse a través de un programa de monitoreo, coordinado por Seguridad Pública Municipal.

2. Un programa con una coparticipación con el sector empresarial privado a través de un fideicomiso, donde el recurso se destina al mejoramiento en equipamiento tecnológico. También al mejoramiento de la calidad de vida de policías y bomberos mediante programas de desarrollo en formación y apoyos a las familias de esas corporaciones. Asimismo, propone un esquema de vivienda del Policía y Bomberos. El uso de las tecnologías, tales como video de vigilancia participativa y el uso de unidades aéreas no tripuladas, es un sistema que debe y puede implementarse en los municipios para garantizar operaciones preventivas y no solo de emergencia. Las condiciones del ser humano que funge como policía están rebasadas por la realidad socioeconómica, al policía se le exige muchísimo, y, no cuenta con capacitaciones adecuadas, remuneración, equipo, ni apoyo de otra índole para él y los suyos, siendo este último punto la prioridad que la sociedad civil considera.

3. Mejorar las medidas de prevención del sistema nacional de seguridad que incidan en la seguridad pública de los municipios. Desarrollar el nuevo Modelo Nacional de Policía con un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana; debe velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, al tiempo de estandarizar los rubros relacionados con la capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial.

4. La creación de Comités de Participación Ciudadana en los municipios del país, como una estrategia de proximidad que coadyuve a disminuir los índices delictivos, esquemas que ya funcionan en el municipio de Cajeme con resultados positivos y que abonan para avanzar en la construcción de las condiciones para la instauración de la paz.

5. Acelerar los procesos para el establecimiento de la Guardia Nacional, ya que es un asunto que preocupa y ocupa al municipio, pues lo considera como una prioridad en la estrategia de la Seguridad Pública Nacional, es por ello que, en el caso de Cajeme, ya cuenta con la aprobación de cabildo para donar un predio de más de una hectárea, en la que construirán sus instalaciones.

6. Recursos extraordinarios para potenciar el FORTASEG, en temas claves como son: fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, mismo que ha avanzado con las fuerzas federales, pero aún falta empujar la coordinación desde lo municipal; fortalecer, también el apoyo operativo de corto plazo, más allá de los esfuerzos positivos que se están haciendo, pues sentimos que algunas regiones requieren más atención en este sentido.

7. Fomentar el “valor de la vida” y promover el concepto de cultura de “Seguridad ciudadana” para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema.

8. Establecer Los consejos municipales para la implementación de la agenda 2030 y los objetivos para el desarrollo sostenible.

Participaron, Miguel Pompa Corella, Secretario de Gobierno; Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Sonora; Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; José David Anaya Cooley, Secretario de Seguridad Pública Estatal; Jorge Taddei Bringas, Delegado de Programas de Desarrollo Social; Jorge Andrés Suilo, Coordinador Estatal del Centro de Prevención del Delito; Cruz Isaac Muñoz Navarro, Comandante de la Cuarta Zona Militar; Diputado Luis Armando Colosio, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local y personal del Observatorio Ciudadano.