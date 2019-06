Politica Regional

Compartir ! tweet





Intenta oposición dividir a Morena-Cajeme, denuncian. Pero, acaso Morena es partido?

El «PAN» seguirá gobernando en BCN y Tijuana; sus candidados son reconocidos expanistas!

No niega Claudia su apoyo al Dr. Raul Narro para el PRI, pero Alejandro Moreno va a arrasar!

¡Barbosa perdió elección ante el PAN por 50 mil votos! Pero lo salva alianza con P.T. y PVEM!

Ricardo Bours sigue creciendo en aceptación como Independiente a Gobernador en todo Sonora!

Vaya, vaya, vaya, ahora resulta que la presunta y autonombrada nueva dirigencia de Morena en Cajeme forma parte de una estrategia planeada desde la oposición –entiéndaze PRI, PAN, MC o el Independiente del Cabildo (ya saben quien)– para dividir y desacreditar a nuestro partido, afirma José Guadalupe Hernández.

La mayoría son personas con poca o ninguna trayectoria en Morena y sus líderes –estatales y municipales, se supone– responden a intereses ajenos a los de la militancia morenista, añadió el abogado, pero los «arribistas» se defienden y dicen tener los mismos derechos.

¿Pero Morena es partido? ¿O es un engendro? Habria que ver.

Hernández fue uno de los miembros de Morenista que cuestionó la designación de la dirigencia oficial encabezada por César Reynoso (presidente) y Francisco Vega (secretario), y afirma que Ignacio López Juárez fue electo por la mayoria de los militantes.

De la linea de izquierda natural y moral politica y socialmente hablando, dice: «Nosotros cuestionamos el proceso que dio lugar a la designación de Reynoso y Vega por parte de la dirigencia estatal, pero nuestra oposición es genuina porque pertenecemos al partido desde sus inicios.

«En cambio quienes ahora se autonombran nueva dirigencia en su mayoría son personas sin identidad morenista movidos desde otros partidos que quieren debilitar al nuestro», reitera, bueno, ellos antes eran perredistas, recordando uno con cariño al Médico del Pueblo», el doctor Raul Juárez López, del meritito Plano Oriente. siempre del lado de la otrora noble izquierda en Cajeme.

Consideró como un hecho normal que la oposición intente desde ahora menguar la fuerza alcanzada por el partido de Andrés Manuel López Obrador desde las elecciones recientes, y que lo han convertido en la organización política más influyente en esta región como en el resto del país. «Hacen su luchita tratando de dividirnos», dijo.

Pero bueno, habrá que esperar el descenlace de este embrollo, y en calidad de mientras, ambos grupos estarán muy al pendiente de los resultados electorales de este domingo en varias entidades del pais, sobre todo el de la Baja California Norte, donde la mayoria de las candidaturas de Morena son de reconocidos expanistas hasta hace unos meses.

Para empezar, el candidato a la gubernatura –que será por dos años, resolvió el INE esta semana–, es el empresario y ex presidente del otrora equipo de beisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacifico –«Potros de Tijuana»–, Jaime Bonilla, quien con todo y el escándalo que se ganó él mismo al ser expulsado él y su equipo, fue abrazado por el Partido Acción Nacional.

Bonilla siempre tuvo en la mira llegar a ser candidato a la gubernatura, por el PAN, pero nunca lo logró, en tanto qu ahi en su terruño Tijuana, el candidato de Morena a la Presidencia Municipal lo es también el reconocido empresario y ex panista, Arturo González, asi que mas claro ni el agua, conforme las ultimas encuestas, el mismo «PAN» seguiria gobernando. Y asi se ratificó este domingo. También Morena «ganó» en Mexicali.

El engendro de MORENA no tiene luz propia, ni pies ni cabeza, lo inventó Andrés Manuel López Obrador, otro tránsfuga partidista y chapulin convenciero de la politica, y es que, allá en la tierra del edén hace varias décadas, tras fallar en sus intentos por ser candidato del PRI a la gubernatura, se fue al otrora llamado PFRN –o algo asi– (Frente de Reconstrucción nacional).

Tras su extinción, pasó a llamarse PRD (Partido de Reconstrucción Nacional), siendo el Peje su candidato presidencial en dos ocasiones, y ya de ahi él mismo hizo su partido, Morena, como la familia del «niño verde» que hizo su propio partido, el PVEM, o como el ambicioso y perverso de Alberto Anaya que, con ayuda de Raul Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones, hizo su «Partido del Treabajo».

Por otra parte, porque así lo hicieron en columnas nacionales, quien solo faltó a la famosa reunión de gobernadores priistas en apoyo de Alejandro Morena, fue la mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, quien justificó su ausencia porque tenía en casa la visita del dirigente nacional de Canacintra, Enoc Castellanos, claro, por coincidencia, otros dirían que por congruencia, la sonorense ha manifestado abiertamente su apoyo a la candidatura del Dr. José Narro para la dirigencia del PRI.

El punto es que este sabadazo de gobernadores puede darle ventaja a Alito, aunque hay grupos de poder que no le están dando el apoyo abierto, aunque todo puede suceder. Veremos que pasa, porque algunos dicen que este grupo tiene la influencia de Carlos Salinas, dado que quien convocó a la reunión fue el salinista Francisco Rojas, ex director de Pemex y Solidaridad.

«NO SOY SU GATO». Obvio que Alito fue entrevistado en torno de este apoyo de gobernadores, y aseguró que esto forma parte del trabajo de campo porque es resultado de sudar la camiseta, ya que las candidaturas no se ganan en las columnas políticas, y luego, para safarse y tomar distancia del presidente López Obrador , desde ahorita deja en claro que “no soy empleado de él ni trabajo para él”.

MERA COINCIDENCIA. Bueno, pues parece que de ver dan ganas y luego de que ya son varios los que han levantado la mano para decir que quieren la mano de doña Leonor, pues algunos ya decidieron no quedarse sentados. Hasta el momento en forma abierta han dicho que la quieren Ricardo Bours, Toño Astiazarán, Ana Gabriela Guevara, Ernesto Gándara, María Dolores del Río y por interpósita persona, o sea por los acomedidos, pues, también hay que apuntar a Alfonso Durazo.

Ha, Hilario Olea dice en su columna del jueves, que en una encuesta tuitera entre Miguel Ernesto Pompa y Ernesto Gándara, el Potrillo barrió. Quién sabe el método de esa encuesta o medición rumbo al 2021, pero lo mas probable es que esa «encuesta» a modo haya sido ordenada –y pagada– por el mismo Gobierno del Estado, pero lo que si es cierto, porque nos consta, es que no solo en Cajeme sino en el resto de Sonora, Ricardo Bours Castelo sigue creciendo con su proyecto de la Candidatura Independiente.

A lo mejor en palacio de gobierno sintieron la presión de quedarse en cola y todo hace indicar que ya le soltaron la rienda al Potrillo para que cuando menos ande de coqueto y no niegue como San Pedro, no sea que le cante el gallo, pero será mera coincidencia pero el Grupo Nogales del PRI también ya pasó lista de asistencia y se le está dejando ver.

¡PAN gana a Morena en Puebla!

Para concluir, mañana miéercoles, ya con datos mas sólidos y oficiales –del INE–, podriamos confirmar que en las elecciones del domingo en los estados donde hubo procesos electorales, Morena pudiera quedar en segundo lugar por debajo del PAN y con un PRI receperándose paso a paso. Basta decir que en Puebla, como candidato de Morena, Barbosa perdió ante el PAN por casi 50 mil votos, pero ganó con su alianza con el PT y el palero, centavero, desacreditado y desaseado PVEM, el partido mas corrupto de México al servicio de incorruptible de AMLO. Habriase visto!