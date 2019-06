Con ‘El Chango’, gasolineras ‘transan’ en venta de gasolina

Compartir ! tweet





* El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, indica que software pirata altera reportes de compra, venta y existencia de combustible; alistan denuncia ante la FGR; 8% de establecimientos lo usan

En la revisión que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a los precios de los combustibles en el país, en la semana del 23 al 29 de mayo se detectó la existencia de un software pirata conocido como “el Rastrillo”, “el Bicho”, “el Barrido”, “el Rasurado”, El Chango” o “las Chicas”.

De acuerdo con el titular de la Profeco, ‎Ricardo Sheffield Padilla, este software altera los reportes de compras, ventas y existencias de combustible en los tanques de almacenamiento.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que suponía una casualidad que los verificadores encontrarán justo la bomba que no daba litro de a litro en las estaciones de servicio por lo que se realizó un operativo especial.

Ante esta situación se trabaja para robustecer los lineamientos de verificación ya que “pareciera que el mismo fabricante está vendiendo ‘el Rastrillo’”, por lo que ya se está presentando la denuncia penal contra quien resulte responsable.

Dijo que por lo menos 8.0 por ciento de las gasolineras utiliza este dispositivo, por lo que se realizará un primer operativo junto con la Secretaría de Seguridad para 71 gasolineras del país y se darán los resultados a la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, en su reporte de Quién es quién en los precios de los combustibles, Chevron continúa como la marca de gasolina más cara en el país al vender en 22.86 pesos el litro de Premium, 22.14 el Diésel y 20.89 pesos el combustible Regular.

Mientras que Arco ofreció durante la semana de referencia el combustible en 22.20 pesos por litro para Premium, 21.96 pesos para Diésel y 20.07 para Regular. En tanto, Shell tuvo precios de 21.51 pesos para gasolina Premium, 21.41 para Diésel y 20.04 pesos por litro para Regular.

En contraste, las marcas con los precios más económicos fueron Orsan con 20.49 pesos para gasolina Premium, 20.90 peso para Diésel y 19.12 pesos para Regular, seguida de Lodemo con 20.69 pesos por litro para Premium, 20.94 pesos para Diésel y 19.47 pesos para Regular.

Sheffield Padilla detalló que se realizó la verificación por sorteo de 125 gasolineras, de las cuales ocho no permitieron la revisión, 21 presentaron irregularidades al no dar litros de a litro y 79 se encontraron en orden.

De esta revisión se verificaron mil 948 mangueras/bombas, de las cuales 29 fueron inmovilizadas por irregularidades.

Por su parte, en la venta del Gas LP se detectó que Grupo Pagasa es quien ofrece más caro al vender en 19.88 pesos el kilo en venta por cilindro y en 10.74 pesos el litro en venta por tanque estacionario, seguida de Grupo Tomza con 19.61 pesos por kilo y 10.59 pesos por litro y Grupo Nieto con 19.15 pesos por kilo y 10.64 pesos por kilo.

Mientras que el más barato es gas Metropolitano con 16.63 pesos por kilo en venta por cilindro y en 9.05 pesos por litro por tanque estacionario, en tanto, Grupo ProGLP ofreció en 17.31 pesos el kilo de Gas LP y en 9.31 pesos el litro, y Grupo Mabarak lo hizo en 17.35 pesos por kilo y 9.43 pesos por litro.