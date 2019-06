Ayuntamiento y familia realizan programa luctuoso en honor a María Mona Obregón Tapia

Compartir ! tweet





HUATABAMPO.- Montando una guardia de honor durante el programa luctuoso en honor a la señora María Mona Obregón Tapia, funcionarios del ayuntamiento encabezados por el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas y familiares, estuvieron presentes en el cobertizo del panteón municipal, guardando un minuto de silencio.

Con toda la solemnidad que se merece, la última hija del General Álvaro Obregón Salido, fue despedida por ex alcaldes, amigos, directivos y alumnos de la escuela que lleva el nombre del invicto de la revolución mexicana, fue despedida.

Teniendo una reseña de vida por parte del profesor, Alfredo Trasviña Palomares, director de bibliotecas públicas, quien comentó que la señora María Mona fue la más pequeña de los hijos procreados por el General Álvaro Obregón Salido y María Claudia Tapia Monteverde, que de 1917 a 1928 procrearon a siete, Álvaro, Mayo, Francisco, Ariel, Cenobia y Alba.

“María Mona estuvo cada con el ya finado, Octavio Vargas Martínez, con quien procreó un solo hijo, Octavio Vargas Obregón, reconociendo y agradeciendo el pueblo de Huatabampo no solo por ser la hija del General Obregón, sino por su gran vida y obra, dejando huella imborrable en su paso por esta vida”, señaló.

Añadiendo que al igual que su mamá, doña María Tapia, fue una luchadora por la justicia en el contexto de los derechos humanos, que tuvo una inteligencia creadora y prodigiosa memoria, que con orgullo los huatabampenses le asignaron la leyenda de “La hija del patriota”.

Estando la banda de guerra del Instituto Tecnológico de Huatabampo (ITHua), interpretando la marcha del silencio, mientras que la banda de música Allegro entonó dos piezas Viva Leyva y De Torreón a Lerdo, depositando después la urna con las cenizas de la señora María Mona Obregón Tapia, en la cripta familiar que está debajo del mausoleo del General, Álvaro Obregón Salido.

Por su parte, Octavio Vargas Obregón, agradeció el gesto que tuvo la administración en organizar el programa luctuoso, ya que su señora madre María Mona visitaba la ciudad de seguido, no olvidándose de la tierra que los adoptó en su momento. #EstamosTrabajando