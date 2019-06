Ayuntamiento rehabilita gimnasio José Luis zurdo Ramírez

Compartir ! tweet





HUATABAMPO.- Teniendo a bien rehabilitar el gimnasio de box José Luis “Zurdo” Ramírez, ubicado en la colonia Guadalupe Ríos, el presidente municipal, Ramón Díaz Nieblas, visitó el inmueble acompañado del Secretario del ayuntamiento, Miguel Ángel Vega Martínez y el Secretario del gremio sindical, Luis Manuel Valenzuela Ayala donde personal ya se encuentra trabajando.

Estando como encargado del lugar el ex campeón nacional, Gustavo “Taviro” Corral Ríos, el mandatario municipal externó que próximamente se acondicionada para la práctica del boxeo, en donde los niños, jóvenes y adultos podrán ir a hacer ejercicio.

“Necesitamos rescatar este tipo de espacios los cuales servirán para que todos vengan a visitarlo y practiquen el boxeo, además de mantenerse sanos, ya que hay buen patio para caminar o correr, además de todo ello las instalaciones serán mejoradas para bien de todos, apoyando así a los deportistas de ese sector”, comentó.

Por su parte, Jorge Luís Sánchez Ríos, director del deporte, señaló que se estará equipado con material para la práctica del boxeo como, costales, peras locas, guantes, caretas y lo que se necesite para tener un lugar digno y que no se ande batallando.

Además de ello, se dará mantenimiento al equipo de pesas y al mismo ring, los cuales deben de estar en perfectas condiciones para que la gente que acuda al lugar y los use, no se lesione, estando abierto para todo público, en donde “el Taviro” Corral estará supervisando el desarrollo de las futuras promesas boxísticas.

Añadiendo que los horarios se estarán estableciendo conforme sea la necesidad, ya que hay mucho niño y joven que estudian por la tarde y saliendo de sus clases pretendan visitar el gimnasio, es por ello que se verán esos detalles para que se acoplen y funcione de una mejor manera.

Por su parte, Gustavo Corral Ríos, el popular “Taviro”, dijo que es un buen lugar para practicar el boxeo y es una lástima que haya estado cerrado por algunos años, en donde se tuvieron afectaciones, pero gracias al apoyo de Ramón Díaz Nieblas, las cosas funcionaran mejor, porque es un presidente que le apuesta al deporte en todos los sentidos. #EstamosTrabajando