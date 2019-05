¡Y más de «morenistas», ahora piden la destitución de la alcaldesa de Navojoa!

Compartir ! tweet





* La acusan de corrupción ante el congreso del estado, 5 regidores y el sindico la denuncian a ella y a su tesorero

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y esta comprobado que a muchos alcaldes «morenistas» les quedo grande el puesto que por suerte y por el gran tsunami político que provoco AMLO en las elecciones pasada, por eso ganaron de rebote todos ellos, esa es la gran verdad hay que ser honestos, pero desafortunadamente estos aprendices de la política no entendieron eso y ahora muchos y muchas de estos alcaldes y hasta uno que otro «diputadillo» andan que no tientan ni el suelo se creen la divina garza, hay alcaldes que se creen el presidente de la república y por esos motivos han dejado de gobernar como debe de ser para el pueblo y por el bien del pueblo.

Tomando en cuenta que el pueblo los puso a ellos les vale gorro el pueblo, muchos alcaldes agarraron al ayuntamiento como si fuera propiedad privada, hacen y deshacen con el dinero público a tal grado de que hasta sus familiares; hijos, hijas, yernos, hermanos, hermanas, compadres, cuñados están haciendo su agosto sirviéndose con la cuchara grande y para muestra basta un botón.

A la presidenta municipal de Navojoa la denunciaron ante el congreso del estado su misma gente, los mismos «morenistas» la están acusando de corrupción y pidiendo su destitución porque le están comprobando los malos manejos de dinero, es un robo en despoblado lo que esta haciendo esta señora y ahora la están denunciando y por ende se pone caliente el asunto, pues con esas actitudes los alcaldes de MORENA están hundiendo al partido y pa’donde voltees están de lo peor los alcaldes de MORENA.

Que lastima que no supieron aprovechar esa gran suerte con la que ganaron por el efecto López Obrador ya no habrá otra oportunidad como esa, así que pobres alcalditos de MORENA que mal andan, y acaso no sabrán que la suerte los nombro por 3 años y ya van 8 meses, y en un abrir y cerrar de ojos se les acabara el trienio y saldrán volando del ayuntamiento, muchos hasta la cárcel pudieran ir a parar, ojo esperemos que no, pero a como están manejando el dinero publico peligran la verdad.

Pues así están los «morenistas» y no es por jorobar en su contra yo no les debo ni un vaso de agua ni tan siquiera a nadie de ellos, ni quiero ademas, por eso les aconsejo que retomen bien su camino y atiendan al bien al pueblo que los puso, porque después ni de barrenderos del ayuntamiento los querrán, y si no al tiempo amigos lectores.