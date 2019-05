¡En Benito Juárez regidor del PRI Edgardo Martinez «Galin» denuncia una situación difícil y muy preocupante, una administración gris y sin avance en nada!

Compartir ! tweet





Edgardo Martinez Robles, regidor en el ayuntamiento de Benito Juarez Posted by Sonora Sur on Wednesday, May 29, 2019

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y sigue la mata dando en Benito Juárez ahora truena muy duro y a la cabeza el regidor del PRI Edgardo Martinez Robles, donde acusa a la actual presidente municipal que le a faltado mucha capacidad de gestión, trae muchos problemas con el sindicato de trabajadores del ayuntamiento, le debe a todo mundo, no les a pagado a los trabajadores del ayuntamiento.

Es muy preocupante le ha faltado mucho dialogo y capacidad, no sabe administrar la señora Lina Mungarro como

regidor empezamos muy bien ahoya ya ni siquiera nos saluda la alcaldesa, estamos casi al primer informe de gobierno y no vemos ninguna obra cristalizada en el ayuntamiento, estamos muy atrasados en Benito Juárez.

Y así a quien le preguntes de Villa Juárez todos hablan pestes de la presidenta municipal «morenista» para variar, pues argumentan que ven una situación muy crítica y mucha inconformidad, es mas hay habitantes que dicen que están muy tristes y confundidos pues esta claro que le quedo muy grande la yegua a la alcaldesa y por ende sufren ahora todos los benitojuerenses por haberse equivocado y votar por alguien en quien tenían esperanzas y les fallo y ahí están las pruebas.

Así que en las próximas elecciones tendrán que fijarse muy bien por quien votar y no volver a equivocarse, y si no al tiempo amigos lectores.

Para prueba ver el video: https://www.facebook.com/joaquin.hernandez.35175/videos/328141701186757/