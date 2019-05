Cumple Gobernadora con transporte escolar, apoyos de vivienda y obras a municipios

Compartir ! tweet





* Entrega transporte escolar, apoyos de vivienda y obras de infraestructura

Caborca, Sonora, mayo 30 de 2019.- En el Gobierno del Estado no hay municipios grandes o pequeños, y se trabaja intensamente para hacer llegar los apoyos a los ciudadanos que más lo necesitan para mejorar su calidad de vida, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en una intensa gira de trabajo por municipios del norte de la entidad.

En Caborca, inició la jornada con la entrega de dos camiones escolares para la comunidad de la Y Griega, como parte del programa de Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer), unidades que transportarán a 419 niñas y niños de 12 ejidos de la región.

“Me da mucho gusto verles a la cara, a los estudiantes y a los padres de familia también, rostros de tranquilidad de que ahora sí van a moverse en una unidad digna, como se lo merecen todos, porque como yo siempre he dicho, no hay ciudadanos de primera ni de segunda, todos somos sonorenses, todos merecemos un mejor trato, un trato digno, pero sobre todo merecen que uno le apueste a la educación”, señaló.

José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, informó que las nuevas unidades que se entregaron dotan de un medio de transporte eficiente y seguro a los alumnos de las zonas apartadas en el estado, lo cual les da la oportunidad de tener un acceso completo a la educación.

“Esta respuesta que usted da a nuestros alumnos de la secundaria Técnica número 35, es una acción estratégica que nos garantiza el traslado seguro, cómodo, confiable, puntual y eficiente, pero más allá de eso permite a los jóvenes, a las niñas y a los niños de todas las comunidades rurales que necesitan estos camiones, tener la posibilidad de acceder a una educación de calidad”, indicó.

Itzel Ileine Flores Aguilar, alumna de la secundaria Técnica número 35, agradeció a la gobernadora Pavlovich por este apoyo que les cambia la vida.

“Le agradezco en nombre de todos los alumnos que utilizamos el camión escolar, le agradecemos con todo el corazón, le prometemos cuidar todos los días las unidades escolares”, expresó.

En Pitiquito, la gobernadora Pavlovich entregó la obra de remodelación de los edificios del DIF Municipal y del Ayuntamiento, además de otorgar títulos de propiedad a ciudadanos de la localidad.

“Son pies de casa donde ustedes viven, es el patrimonio de su familia, y me da mucho gusto que ya lo pueden tener en sus manos, ya hemos entregado más de 30 mil títulos de propiedad, que no es solamente la certeza jurídica de que es de ustedes, sino que nadie va a venir a extorsionarlos ni a decirles nada, porque ya tienen el título en la mano”, destacó.

Elia Sallard Hernández, directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), resaltó que las familias beneficiadas con su título de propiedad tendrán ahora la certeza jurídica de que la vivienda que están habitando les pertenece.

“Se hizo una condonación para que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda, que puedan tener la certeza jurídica por esta ley que emitió la gobernadora al Congreso, es como pudimos hacer en este momento la entrega de escrituras”, comentó.

Alicia Madrigal Salas, beneficiaria de un título de propiedad, relató que desde hace muchos años habían esperado este apoyo, el cual representa un patrimonio para su familia.

“Le damos las gracias a la gobernadora y a todo su equipo, y al presidente de Pitiquito, por habernos hecho realidad este sueño que hoy se cumple”, dijo.

En Altar, la gobernadora Pavlovich entregó la obra de reconstrucción de la carretera de acceso a Llano Blanco, la cual beneficia a más de 9 mil personas de la región, además de la rehabilitación de una cancha deportiva para el ejido 16 de septiembre y 64 acciones de vivienda en beneficio de 333 ciudadanos del municipio.

Presentes los alcaldes: Librado Macías González, de Caborca; Gumercindo Ruiz Lizárraga, de Pitiquito; Everardo Martínez Díaz, de Altar; además, Manuel Ibarra Salgado, director general de la Junta de Caminos del Estado de Sonora; Francisco Javier Duarte Flores, diputado local; Carmen Ayón Cuadras, presidenta de la Asociación de Padres de Familia en Caborca; Francisco Sánchez, director de la escuela secundaria Técnica número 35; y Lizeth García Picos, presidenta del DIF Municipal de Pitiquito.