Marea Brava

LOS QUE TRABAJAMOS PARA EL VERDADERO CAMBIO de la 4T por todo el país, andamos todavía por las banquetas de los Gobiernos Federales, Estatales, y Municipales, pues nadie nos ha invitado a colaborar en el manejo de estas tres administraciones…- Una cosa es cierta. Gente sin preparación académica, fue la que más participó en este pasado proceso electoral, donde MORENA, arrasó con carro completo casi por todo el país.

MIREN, POR LO PRONTO, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, DIF Cajeme, la Dirección de Educación Municipal, Servicio Públicos y el Escuadrón Vial Independiente, en coordinación con padres de familia, maestros y alumnos de diversos planteles educativos, continúan con las acciones del programa Cajeme al 100, donde se efectúan labores de limpieza profunda y pintura de señalizaciones en las escuelas del municipio…- Sobre este tipo de acciones se debe preocupar y opinar bien por las Redes Sociales la gente de Cajeme.

Ahora, esta pobre gente, pretende con señalamientos, insultos, manifestaciones y rebeliones, llamar la atención de quienes están en el poder, para que les llamen y les ofrezcan el empleo que les prometieron una vez logrado el triunfo, pero esta promesa nunca se dio y creo que ni se dará, mucho menos en las formas que lo han estado solicitando. Una cosa es cierta, el Gobierno Federal cuenta con empleados del PRI, PAN, PT, MC E INDEPENDIENTE, por las diferentes áreas administrativas con que cuentan las dependencias de los tres poderes del estado…-

LOS DE MORENA, BIEN GRACIAS…- Nadie sabe a ciencia cierta que es lo que está pasando al interior de los Morenos, pues son ellos los que traen el escándalo por las redes sociales contra los que ocupan sus lugares, pero eso, no es culpa de ellos, sino de los acuerdos que se tomaron antes del proceso electoral.

Quiero pensar que todo estuvo arreglado para que todos pensáramos que el verdadero cambio llegaba, pero para mí, no es así….- Lo cierto que es poco el tiempo para sacar deducciones de que si va a funcionar la 4T. Todos debemos esperar cuando menos unos tres años para poder emitir el diagnóstico claro de lo viene haciendo Andrés Manuel López Obrador, junto a Gobernadores y Alcaldes que gobiernan por el partido MORENA. Por lo pronto, hay que aguantar vara y callado, porque así es como se mira bien bonito uno…………-

LLEGAN A UN ACUERDO, Rodrigo Bours Castelo y el COMINO…- Desde mañana, inician con los compromisos pactados y estos se tendrán que respetar, pues es por el bien de ambas personas……….-

Hasta el COMINO es maiceado por Rodrigo Bours… Este se está llevando todo para su corral, pues no dejara nada para nadie. A ver cómo le hacen los demás partidos para ganar adeptos, pues ya todos van en el Barco de los Bours Castelo…………- CON TODO respeto, esto lo digo, porque nadie se puede arrimar a Rodrigo Bours Castelo, porque ya te tiene maiceado… QUE JODIDA LA GENTE……-

Sobre este tipo de acciones se debe preocupar y opinar bien por las Redes Sociales la gente de Cajeme, y no estar jorobando con especulaciones sin sentido y sin fondo, porque los que lo hacen, lo hacen porque algún apoyo o beneficio buscan, y esto, hoy en la actualidad no se puede, porque son otros tiempos los de la 4T y son nuevas las estrategias que traen, a las cuales se tendrán que adaptar más de cuatro incomodos de MORENA……………

!!EL COLMO!!, Roban el poco Medicamento con que cuenta el IMSS…- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra quien o quienes resulten responsables del robo de diversas claves de medicamentos, sustraídas la madrugada del sábado 25 de mayo del área de farmacia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Hermosillo…-

Por lo pronto, creo deben dar con los responsables, pues sabemos que este Instituto cuenta con cámaras de vigilancia las 24 horas del día. Espero y no salgan como los del C5.

Una disculpa, en ese momento las cámaras no estaban funcionando por su mantenimiento. No es posible que esto suceda, pero todo es posible, porque hoy en día vivimos en un país desquebrajado y olvidado por los gobiernos. Se debe reformar las Leyes como en Brasil y verán que en poco tiempo México vuelve a la realidad que todos queremos. Es cuestión de que nuestros Senadores, Diputados Federales y el Comandante Supremo del país, se pongan de acuerdo para ser más severos en las reformas de Ley, y todo cambiará.

