Politica Regional

¿Qué temas para la primera sesión de mayo, del Cabildo,? ¿Habrá sorpresas?

Kiko Munro, alcalde panista de Peñasco, dos dias en Cajeme. ¿Rumbo al 2021?

Dos serios reveses sufrió Rodrigo Bours la semana pasada en Hermosillo.¿Qué pasó?

Morena en Cajeme, sin pies ni cabeza, dividido; rechazan imposición del estatal

A 24 horas de la Sesión Ordinaria del Cabildo de Cajeme –viernes a la 1 pm–, alguien, o algunos de los regidores, incluyendo a los de su propia corriente partidista Morena-PT, deberia de aconsejarle o llamarle la atención al belicoso sin causa –como los “rebeldes sin causa”–, de Rosendo Arrayales, de que los respete, que la sesiones no son de su “propiedad” para hacer y deshacer y llevarse o “robarse” la mayoria del tiempo de las sesiones.

Con o sin fundamentos, sin causa o justificación, el belicoso y cara y gesto de perdona vidas de Rosendo Arrayales, camina casi sin pisar el piso, como si toda su vida va a ser representante popular, y en sus arranques casi de esquizofrenia hasta desafia al alcalde Sergio Pablo Mariscal Delgadillo cuyo unico pecado, dicen, es no haberle dado posiciones politicas o chambas a familiares o amigos muy cercanos a él.

En mas de regidores y de los que también se apropia de la mayoria del tiempo de las sesiones del Cabildo tanto ordinarias como extraordinarias, es el empresario constructor-inmobiliario, acuicola y ganadero, Rodrigo Bours Castelo, a quien en la capital sonorense le acaban de propinar una especie de revés.

Yéndole como en feria en su viaje de la semana pasada, empezando por encararlo via medios –sin mencionar el nombre de Rodrigo–, solicitando Ricardo a la Contraloria Estatal que investigue si es cierto que él o sus allegados controlan los desayunos escolares.

Caray, el señor del “Dia tras Dia”, casi no tuvo piedad para con él, al grado de ridiculizarlo de ese tropiezo y también de haber pretendido ejercer su fuerza económica y politica para intentar ingresar a esa Fiscalia Anti-Corrupción.

Donde, dicen, el personal admnistrativo y de seguridad de esa dependencia interpuso una demanda en su contra, asi que agarren piedras mañana viernes en la sesión del Cabildo, pues Rodrigo va a venir con todo y contra todos, pagando justos por pecadores.

En asuntos mas agradables y amenos, este jueves a las 11:00 horas, en una de las “catedrales” politicas de la ciudad –Bibi–, el alcalde de Puerto Peñascp, Ernesto “Kiko” Munro, sostendrá una conferencia de prensa para detallar los objetivos de la reunión de mañana viernes a las 9:00 horas en el Fiesta Inn.

Ahi, ante inversionistas expondrá los atractivos turisticos y de desarrollo económico de ese puerto, aprovechando que Peñasco es un punto turistico seguro, calificado como “la playa de Arizona”.

Poquito antes, a eso de las 9:00 horas de hoy mismo de jueves, Kiko Munro tomará cafe con el regidor de extracción panista Rafael Delgadillo para intercambiar impresiones, y por la tarde, despuecito de las 5, estará en las instalaciones albiazules de la Colima a donde acudirá a saludar y charlar con la dirigencia.

Para luego, Kiko, sostener una especie de conferencia con ésta y parte de la militancia, y, conste, no dudo que Marcelino “PAN y vino” ya ha de andar enviando invitaciones via “watsap” a diestra y siniestra.

Obvio, Kiko Munro medirá este primer encuentro con panistas y simpatizantes del sur de Sonora con rumbo al 2021, siendo, cabe destacar, una figura fresca y sin anticuerpos, de ahi que fue de los pocos alcaldes del trienio pasado a nivel nacional que logró ganar en las elecciones de julio del 2019 para continuar como Presidente Muicipal.

Brillando con luz propia al margen al quehacer politico de su padre Don Ernesto Munro Palacios, dirigente estatal panista, aunque el mas fuerte para el 2021 sigue siendo Antonio Astiazarán Gutiérrez, con quien Federico Dabdub comerá este sabado en San Carlos, segun nos dijo ayer el señor de ALASA por rumbos del restaurant del Yori Inn.

En tanto, en el pseudo-partido Morena (que no tiene pies ni cabeza), las oficinas locales de la 5 de Febrero seguian ayer tomadas por el grupo de simpatizantes del aguerrido Ignacio López Juárez, quien afirma y reafirma que las bases de la militancia morenista votaron por él para ser el nuevo dirigente, en tanto que el alcalde Sergio Pablo Mariscal es el mas preocupado por esta gravisima división de “tribus”.

De ahi que no aceptarán las imposiciones de parte del comité directivo estatal cuyo lider Jacobo Mendoza Ruiz fue –dicen los quejosos– engañados y sorprendidos por el oportunista de Marco Antonio Carbajal Contreras, quien mediante el sistema de tómbola se quedó con el premio mayor –como en la Loteria Nacional– de ser candidato a diputado federal por esta circunscripción electoral, caray, que suerte de “Barbaján” Contreras.

En mas de temas politico-electoral, desde Tijuana nos envió ayer a mediodia un saludo desde Tijuana, el amigo Mario Villela, experto y director de una empresa de consulta de rubros politicos, económico y sociales, de mucho prestigio a nivel nacional,

Acuartelándose dias previos a las elecciones de este domingo, estado donde el PAN gobierna desde hace muchas décadas, ah, que una hija del alcalde Sergio Pablo Mariscal anda en Tijuana en apoyo de Jaime Bonillam dicen.

Reportándonos que las preferencias para la gubernatura siguen para el empresario Jaime Bonilla, candidato de Morena, partido al que hasta unos meses emigró desde las filas abiazues, y si bien es cierto en la ultima encuesta de Mitofsky cayó unos diez puntos, aun su ventaja es buena.

Pero cuidado, las tropelias que viene cometiendo el Peje contra la salud, educación y otros rubros, pudieran cambiar las cosas ahi el domingo, ah, y el haberle quitado los recursos a los programas migratorios de la frontera norte es algo que los bajacalifornianos van ajustar en las urnas.